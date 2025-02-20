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Стартовал XII Международный литературный конкурс «Глаголица» для юных талантов

Открыт приём заявок на XII Международную незави...

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Благотворительный фонд «Счастливые истории» объявляет о старте XII Международной независимой литературной премии «Глаголица», открытой для молодых писателей и поэтов в возрасте от 10 до 17 лет. Конкурс проходит под эгидой Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО.

Это уникальная возможность проявить себя и свои творческие способности в прозе и поэзии на татарском и русском языках, эссе, а также художественных переводах с английского языка на русский и драматургии. Для авторов, проживающих вне русскоязычной среды, предусмотрена специальная номинация «БИЛИНГВЫ».

130 финалистов будут награждены бесплатной путевкой на литературную смену, которая в этом году впервые пройдет летом с 26 по 31 августа в Центре дополнительного образования полилингвальной школы «Адымнар» в Казани. Во время смены для молодых писателей запланированы образовательные и культурные мероприятия: уроки и мастер-классы от известных литераторов, переводчиков, журналистов, брифинги, творческие встречи и многое другое. Также финалисты получат альманах «Глаголицы» со своим опубликованным произведением. По окончании смены будут объявлены 13 победителей в 8 различных номинациях.

Главный приз премии – статуэтка «Хрустальная сова» и планшет. Церемония награждения состоится в Большом зале имени С. Сайдашева с участием Казанского камерного оркестра La Primavera, ведущим мероприятия станет заслуженный артист России Сергей Чонишвили.

Приказом Минпросвещения РФ от 30 августа 2024 г. №620 «Глаголица» включена в перечень олимпиад и конкурсов на 2024/25 учебный год, что позволяет победителям рассчитывать на поощрения, включая дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в ВУЗы.

Присоединяйтесь к более чем 15 000 юным авторам из 54 стран, которые уже стали частью «Глаголицы»! Члены жюри, включая Нину Дашевскую, Сергея Махотина, Виктора Лунина, Надежду Ажгихину, Ольгу Варшавер, Евгению Пастернак, Андрея Жвалевского, Галимьяна Гильманова, Рифата Салахова и других, будут оценивать ваши произведения, помогая раскрыть ваш талант.

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