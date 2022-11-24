Создатели фильма о Петре I запустят киноцикл о российских правителях

210 миллионов рублей кассовых сборов, 880 тысяч зрителей у экранов кинотеатров – такие результаты показал в прокате фильм «Пётр I: Последний царь и первый император». Это лучшие показатели для неигровых фильмов, когда-либо выходивших в отечественный кинопрокат. По словам создателей ленты, таких рекордов они не ожидали.

«Кассовый успех превзошел все наши ожидания. Мы надеялись на то, что фильм зрителям понравится. И когда делаешь фильм всегда хочется, чтобы на него пошло как можно больше людей. Но сейчас тот успех, который идет в кинотеатрах, является наградой за наши труды и огромной радостью», – говорит режиссёр фильма Андрей Кравчук.

«Успех фильма – для меня приятная неожиданность, особенно потому что это кино не совсем развлекательное, а скорее просветительское. В век всеобщего развлечения люди охотнее ходят на фильмы другого формата, поэтому приятно, что наша картина стала лидером проката. Это может положительно сказаться на кинорынке: глядишь, таких картин станет больше. Думаю, что людей зацепило интересное совмещение документального кино и игрового жанров, которое позволило рассказать историю интереснее», – считает актёр Иван Добронравов.

По мнению актёра Ивана Добронравова, исполнившего в фильме роль царевича Алексея, секрет успеха кроется в личности самого императора.

Пётр I – это уникальный человек, который за довольно короткую по современным меркам жизнь совершил столько, сколько не удаётся сделать некоторым странам за всю историю. Один из ярчайших деятелей в мировой истории, наследие которого выходит за рамки только нашей страны. Это одиозная и неоднозначная личность, но вряд ли кто-то поспорит с тем, что это великий человек во всех смыслах этого слова», – говорит Иван Добронравов.

Одним из «героев» ленты стал город Санкт-Петербург, где разворачивается действие большей части фильма. Во времена Петра I он имел статус столицы, однако, по мнению, Ивана Добронравова, с годами город нисколько не потерял величия.

«Петербург был, есть и будет одним из величайших городов нашей страны, и это совершенно не связано с его официальным статусом: является он столицей или нет. Это великий русский город, а всё остальное – это формальности», – уверен актёр.

По словам режиссёра Андрея Кравчука, для него как для коренного петербуржца было особенно важно показать величие города на Неве.

«Я сам из города Петербурга поэтому хорошо знаю жителей этого города и, конечно, для них это важно. Мы показывали фильм и в школе петербургской, встречались с учениками, слушали их отзывы, и то, что фильм нравится, это очень здорово», – делится Андрей Кравчук.

Успех фильма в прокате стал плацдармом для выпуска продолжений ленты. Режиссёр Андрей Кравчук планирует создать целый исторический цикл, в котором будет ленты про Екатерину I, Анну Иоанновну, Елизавету Петровну и других культовых правителей.

«Картина «Петр I. Последний царь и первый император» стала первой картиной в цикле исторических фильмов под названием «Русь». Начинали мы делать его отдельно, потом возникла мысль для создания такого цикла проектов, и поэтому сейчас с ними с удовольствием работаю. Успех картины ставит перед нами более сложные задачи. Мы не должны сделать хуже, мы должны сделать только лучше, и это нас стимулирует на дальнейшую работу», – делится планами режиссёр.

Фильм «Пётр I. Последний царь и первый император» создан АО «Газпром-Медиа Холдинг» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Производством занималась компания 1-2-3 Production по заказу ПАО «Газпром», дистрибуцией – «Централ Партнершип». Фильм представляет собой уникальный масштабный реконструкцию, созданную для семейной аудитории и в деталях воссоздающую исторические события в России XVII и XVIII веков, рассказывающий, как Древняя Русь превратилась в Российскую империю и как строилось государство, которое стало фундаментом для современной России.