Сотрудники Сбербанка в Казани вступили в регистр доноров костного мозга

Сегодня в отделении Банк Татарстан прошла лекция: «Правда и мифы о донорстве костного мозга». Известная казанская блогер, почетный донор Марина Фунтикова выступила перед сотрудниками татарстанского Сбера, где рассказала о том насколько важно расширить регистр доноров.

Слушатели лекции узнали, что такое костный мозг и как важно не путать его со спинным. Каков шанс жителей Поволжья найти подходящего донора и как работает национальный регистр доноров костного мозга.

Участники мероприятия узнали насколько просто стать донором:

Возраст от 18 до 45 лет

Отсутствие серьезных заболеваний

Вес более 50 кг

По окончании встречи десятки сотрудников Сбербанка передали Марине свои анкеты на вступление в регистр доноров костного мозга.