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· Яна Крутовских

Собраться к 1 сентябрю меньше чем за 1 000 рублей: проходимся по чек-листу «Галамарта», чтобы ничего не забыть

Собраться к 1 сентябрю меньше чем за 1 000 рублей: проходимся по чек-листу «Галамарта», чтобы ничего не забыть

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Совершение покупок перед учебным годом – особый вид искусства! Важно и не забыть ничего, и приобрести то, что нравилось бы ребенку, и из бюджета желательно бы не вылезти… Ну и хорошо бы купить всякие вещи «про запас», чтобы хватило хоть на какое-то время. Школьный базар в "Галамарте" идет полным ходом: здесь и новинки, и забавная канцелярия, чего только нет, к тому же цены «на пять с плюсом». Но и забывать о базовом наборе не стоит: он пригодится решительно всем, и народный магазин уже посчитал его за вас: на все про все – 777 рублей*!

Тетрадей много не бывает: предметов много, писать надо много, и откуда-то же надо брать вот это вот «достаем двойные листочки». Так что лучше подготовиться заранее: 7 общих тетрадей – 105 рублей, по 10 тетрадей в клетку и в линейку (каждый набор по 45 рублей), ну и 20 обложек к ним за 50 рублей!

К тетрадям нужны, конечно же, ручки (6 шт. – 42 рубля) и карандаши (6 шт. – 18 рублей). И добавим немного красок: набор цветных карандашей (57 рублей), гуашь (35 рублей), акварель (39 рублей) и набор кистей от ClipStudio (85 рублей). К краскам не забудьте захватить стакан-непроливайку, всего за 29 рублей.

И продолжаем тему творчества, чтобы можно было творить, не отвлекаясь ни на кого и ни на что! Альбом для рисования – 55 рублей, цветной картон – 49 рублей, цветная бумага – 19 рублей, линейка – 19 рублей, ножницы – 39 рублей, клей ПВА – 22 рубля, пластилин – 15 рублей, клей-карандаш – 9 рублей. И все вместе это как раз и выливается в магическую сумму 777 рублей. По сути, по цене хорошего и сытного, но одного бизнес-ланча вы можете полностью подготовить ребенка к школе! Определенно, не стоит поддаваться панике про «все дорожает на глазах». Главное – знать, где брать.

8 800 25 000 25

https://galamart.ru/

*Список является рекомендуемым и может отличаться от требуемого в конкретном учебном заведении.

*Специальные цены действуют с 9 по 22 августа 2023 г. в розничных магазинах «Галамарт».

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