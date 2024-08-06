Снять квартиру в Казани. Или купить? Тонкости современного рынка недвижимости

Может показаться, что сдача квартир в аренду — это лёгкий заработок, который не требует никакого труда и особых знаний рынка. Что может быть проще? Даешь объявление, находишь арендатора и получаешь пассивный доход каждый месяц. На самом деле не все так просто, и собственник может столкнуться с многочисленными подводными камнями этого бизнеса. Первый вопрос, который возникает у всех, — какой вариант аренды выбрать: краткосрочную или долгосрочную. И здесь тоже не все так очевидно.

Чтобы разобраться в тонкостях и понять, как больше заработать на сдаче квартиры в аренду, мы обратились к специалистам агентства недвижимости «Альтера».

Краткосрочная и долгосрочная аренда?

Стало модным перед полноценным переездом в город снять жилье на короткий срок, чтобы попробовать, устраивают ли местные возможности для жизни. И только после начинают изучать рынок новостроек и вторичного жилья, учитывая свой бюджет. Почти всегда после продается недвижимость в родном городе и выбирается объект для покупки здесь, — рассказывает Садыкова Ильмира, директор офиса компании «Альтера» на Ибрагимова.

Еще одна многочисленная аудитория — студенты. Родители, естественно, переживают за крышу над головой их любимого чада. Когда студент начинает учиться, мамы и папы делятся на две группы. Одни хотят, чтобы ребёнок жил в квартире, купленной сразу после переезда, а другие рассматривают вариант с общежитием и покупкой квартиры в новостройке через несколько лет. Однако есть и третий вариант, когда студенты снимают квартиры вскладчину, если приехали в город вместе с братом, сестрой или друзьями. На этом этапе важно здраво оценить свои силы и финансовые возможности.

В условиях роста ключевой ставки Центробанка, повышается еще и ставка на вторичное жилье. Именно поэтому, все меньше людей могут позволить себе купить готовое жилье, в которое можно въехать в тот же день. Из-за привлекательных цен фокус внимания в покупке смещается на новостройки. Однако человек нуждается в крыше над головой. Поэтому при отсутствии собственного жилья и возможности ждать сдачи. Аренда - единственный выгодный вариант.

Современные люди стремятся к свободе выбора. Они хотят иметь возможность летом уезжать в Сочи, чтобы работать там, а зимой жить в теплых странах. В межсезонье они выбирают разные места для проживания, например, Казань. Такие люди не хотят быть привязанными к одному месту, они ценят свободу. Наряду с долгосрочной арендой, спросом пользуется ее краткосрочный вариант. Связано это в первую очередь с ростом туристического потока, туристической привлекательностью Казани, — делится эксперт.

Здесь следует остановиться на реальных ценах на аренду жилья на данный момент. Средняя стоимость посуточной аренды в Казани от 4000 до 4500.

Долгосрочная же аренда вариативнее: комнаты - от 25000, однокомнатные квартиры старого фонда от 35 до 40 т.р. Новый фонд обойдется от 40 до 50 т.р. в месяц. Затрагивая бизнес и премиум сегмент сумма от 70000 и может достигать 300 т.р.

Арендовать или купить жилье?

С учетом растущих ставок по ипотеке, сокращению льготных программ встает вопрос – насколько выгодно покупать жилье и можно ли заменить ипотеку на аренду?

Перед тем как искать жилье на долгий период, мы рекомендуем рассмотреть возможности покупки, отталкиваясь от вводных данных (первоначальный взнос, комфортный платеж), возможностей и запросов клиента, скажем, локация. Например, спросом в данный момент продолжают пользоваться Вахитовский, Новосавиновский и Советский районы. Эксперты подбирают все возможные варианты: новостройка, вторичное жилье и наконец аренду, оставляя выбор за клиентом. Аренда — это вариант для тех, кто не хочет быть привязанным к месту, хочет путешествовать или меняет локацию в соответствии с климатом. А еще очень удобно арендовать жилье тем, кто находится в командировке или студентам. Поэтому все зависит от индивидуальных потребностей — в каждом варианте есть своя выгода, — рассказывает Ильмира Садыкова, АН «Альтера».

Еще одна идея с арендой подойдет тем, кто планирует покупать недвижимость или строить свой собственный дом:

Если вы не уверены, насколько будет комфортно жить в выбранном районе, не определились с планировкой дома по комнатам или этажности, то можно всегда арендовать аналогичный вашим желаниям объект, чтобы ощутить свои идеи в реальности. И вам не придется впоследствии делать перепланировку, искать новую квартиру, потому что в ней тесно, или менять район, — делится советом Константин Зайцев, АН «Альтера».

Цели клиентов могут меняться после консультации со специалистом. И часто клиент, который планировал арендовать жилье и не надеялся на собственную квартиру, решается на покупку, потому что ему предлагают вариант, при котором ежемесячный платеж по ипотеке будет ниже или равен арендному платежу.

Арендатору и арендодателю: почему выгодно работать с агентством недвижимости.

Для тех, кто планирует покупку жилья для сдачи в аренду, мы предоставляем полный спектр услуг. От подбора до сервиса доверительного управления. В рамках последнего мы занимаемся управлением через сдачу квартир в краткосрочную аренду.

Для тех, у кого уже есть объект недвижимости, который он планирует сдавать, анализируя рынок, мы предлагаем ряд стратегий по сдаче в аренду. Например, в сезон высокого спроса мы предлагаем клиентам через сервис доверительного управления зарабатывать на краткосрочной аренде, а в «несезон» переходить на долгосрочную, чтобы не допустить просадки в доходности.

Работая с АН «Альтера», собственник получит исчерпывающую информацию по рынку аренды и сможет сдать свою квартиру по максимальной арендной стоимости. Наши принципы работы: честность и открытость по отношению к клиенту и его защита на каждом этапе взаимодействия. Агентство помогает людям найти краткосрочную и долгосрочную аренду. Конечно, только с помощью агентства можно быстро найти действительно выгодные предложения.