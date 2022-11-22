Довольно редко возле частного сектора устанавливаются коллекторы городской канализационной системы. Из-за чего собственники жилья должны сами думать об удалении и очистке стоков. Для этого всегда приходят на помощь автономные устройства — септики.

Септик — это необходимая часть локальных канализационных систем. Их устанавливают на загородных участках и применяют для очищения сточных вод, которые сливаются из частных домов и коттеджей. С ростом известности загородного образа жизни увеличивается и появление многих септиков.

Важной классификацией септиков считается способ очистки стоков. Это влияет на возможности залпового сброса, время перерабатывания органических материалов, уровень чистоты жидкости на выходе.

Септик - самый удобный и старый способ собирать стоки, поступающие от санузлов, кухонных моек, душевых и т. д. Это самый недорогой в изготовлении септик и ранее в частных домах применялся лишь он. А если вы находитесь давно в поисках хорошего септика, то стоит обратить внимание на Септик Итал. Под септиком Итал понимается система очистки сточных вод в современном мире с хорошими характеристиками по использованию. Он хорошо подходит канализации домов и дач, когда подключиться к централизованной системе нельзя.



Какой септик можно выбрать?

Зависит все от того, сколько людей есть загородном доме. Это влияет на объем сточных вод, которые будут сбрасываться в септик. В случае если объем стоков не превышает 1 куб. м в сутки, то можно спокойно обойтись простым однокамерным септиком. Он рассчитан в основном на летнее время и на одного-двух человек.

Необходимо помнить о том, что перед установлением септика на загородном участке важно получить разрешение, которое выдает санитарно-эпидемиологическая служба. Дело в том, что все очистительные системы приравнены к потенциально опасным объектам.