Интересное
· Виктория Зимина

Септик Итал

Довольно редко возле частного сектора устанавливаются коллекторы городской канализационной системы. Из-за чего собственники жилья должны сами думать об удалении и очистке стоков. Для этого всегда приходят на помощь автономные устройства — септики.

Септик — это необходимая часть локальных канализационных систем. Их устанавливают на загородных участках и применяют для очищения сточных вод, которые сливаются из частных домов и коттеджей. С ростом известности загородного образа жизни увеличивается и появление многих септиков.

Важной классификацией септиков считается способ очистки стоков. Это влияет на возможности залпового сброса, время перерабатывания органических материалов, уровень чистоты жидкости на выходе.

Септик - самый удобный и старый способ собирать стоки, поступающие от санузлов, кухонных моек, душевых и т. д. Это самый недорогой в изготовлении септик и ранее в частных домах применялся лишь он. А если вы находитесь давно в поисках хорошего септика, то стоит обратить внимание на Септик Итал. Под септиком Итал понимается система очистки сточных вод в современном мире с хорошими характеристиками по использованию. Он хорошо подходит канализации домов и дач, когда подключиться к централизованной системе нельзя.

Какой септик можно выбрать?

Зависит все от того, сколько людей есть загородном доме. Это влияет на объем сточных вод, которые будут сбрасываться в септик. В случае если объем стоков не превышает 1 куб. м в сутки, то можно спокойно обойтись простым однокамерным септиком. Он рассчитан в основном на летнее время и на одного-двух человек.

Необходимо помнить о том, что перед установлением септика на загородном участке важно получить разрешение, которое выдает санитарно-эпидемиологическая служба. Дело в том, что все очистительные системы приравнены к потенциально опасным объектам.

Следующая новость ↓

Популярное

Экономика

20 часов назад

Получат все, кто родился с 1950 по 1994 год: Россиян обрадовали выплатой 17 200 рублей

Новости России

день назад

По 10 000 рублей переведут каждому: Всех, у кого есть карта «Мир», обрадуют с 28 ноября

https://egeturbo.ru/lit

Новости России

14 часов назад

Россия пошла в наступление: ВСУ понесли страшные потери под Артемовском, поток жертв "казался нескончаемым"

Интересное

2 дня назад

В Москву за новогодним настроением: 5 мест, которые окунут вас в сказку

Профи - подготовка к школе чтение

Новости Казани

7 часов назад

Осталось двое детей: первый мобилизованный из Казани погиб в зоне СВО на Украине

Новости России

11 часов назад

В ЛНР вдрызг разбили ту самую 80-ю бригаду ВСУ, бойцы которой казнили российских солдат

Новости мира

14 часов назад

RI: Генерал Суровикин делает все правильно, поэтому Киеву можно продержаться только до весны

Общество

14 часов назад

Россиянка потребовала признать отцом ее ребенка погибшего в СВО мобилизованного мужчину
Новости Казани
7 часов назад

Осталось двое детей: первый мобилизованный из Казани погиб в зоне СВО на Украине

Осталось двое детей: первый мобилизованный из Казани погиб в зоне СВО на Украине

Новости Казани

час назад

Новости с передовой: ВС РФ близки к окружению Артемовска и устроили ВСУ "мясорубку", в которой за сутки сгинули более 500 укровоинов

Экономика

4 часа назад

Финансовое расследование ВТБ победило в конкурсе Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов

Интересное

4 часа назад

Банк ЗЕНИТ запустил кредит для арендодателей

Новости России

6 часов назад

Названы причины десятикратного увеличения потерь ВСУ: все играет против них
В Казани за 250 миллионов рублей будет построен крематорий

Новости России

6 часов назад

В Кремле высказались о петиции матерей с требованием прекратить спецоперацию на Украине

Интересное

7 часов назад

В селе Мутный Материк впервые появился мобильный интернет

Интересное

7 часов назад

Интерес россиян к «Чёрной пятнице» вырос более чем в три раза
Мамы радуются! Названы размеры выплат маткапитала в 2023 году