Вы мечтаете о собственном жилье, изучаете предложения и подсчитываете бюджет? Но в самый ответственный момент банк может сообщить: «Мы не можем выдать вам кредит». С 1 апреля выдача ипотечных кредитов усложняется, так как регулятор приступает к надзору за исполнением ипотечного стандарта. Судя по этим требованиям, отказы ждут многих потенциальных заемщиков.

Центробанк России усилит ограничение банков в выдаче высокорискованных ипотечных кредитов относительно заемщиков с высокой долговой нагрузкой. Это означает, что банки будут более тщательно оценивать платежеспособность клиентов и могут отказать в ипотеке тем, чей финансовый баланс вызывает сомнения.

Ужесточать требования к выдаче рискованных ипотек регулятор начал еще в 2023 году. Как результат, за два года количество таких сделок сократилось уже в 3-4 раза. Заемщики с показателем долговых обязательств более 80% в четвертом квартале 2024 года получили только 13% кредитов (хотя годом ранее их было 45%). Снизилась и доля выданных жилищных кредитов для покупателей с низким первоначальным взносом — сейчас требуемый банками ПВ перевалил за 50%.

Для многих потенциальных покупателей жилья новые ограничения могут стать серьезным препятствием. Особенно это коснется тех, кто планировал взять ипотеку на длительный срок или уже имеет другие кредитные обязательства. Ужесточение условий может привести к снижению доступности ипотеки для значительной части населения.

Крупные застройщики осознают, что процесс получения ипотеки становится все более сложным, и в данный момент они еще предлагают собственные удобные финансовые программы, которые делают покупку квартиры доступнее.

Программы от застройщика

Если квартирный вопрос актуален для вас сейчас, предлагаем ознакомиться с наиболее выгодными программами. Так, среди интересных финансовых инструментов хотелось бы отметить разработанные одним из крупнейших застройщиков РТ «Ак Барс Дом».

До 1 апреля есть шанс оформить сделку по выгодным программам.

«Квартира в рассрочку» .



Ак Барс Дом предлагает 3 варианта рассрочки с разным сроком. К примеру, рассмотрим вариант квартиры площадью 35,43 кв.м. в комплексе «Новый свет» с первоначальным взносом 15,1%, ежемесячный платеж при этом составит 45 тыс. рублей. Остаток стоимости можно покрыть ипотекой или наличными не позднее 30.05.2027 г.

Трейд-ин с выгодой до 5%.



Еще Программа решает проблему тех, кто хочет переехать, но не может ждать, пока будет продана текущая недвижимость. Застройщик берет на себя продажу старой квартиры и предлагает новую с зачетом стоимости. В акции участвуют квартиры в проектах компании “Ак Барс Дом”, которые признаны победителями различных градостроительных конкурсов, к примеру «Мой Ритм», «Светлая долина», «Солнечный город» и «Новый свет».

Специальная программа от Ак Барс Дом для тех, кто ждет пополнение в семье — «Будущие родители».



Чтобы осуществить мечту о собственной новой квартире, достаточно встать на учет по беременности и внести первоначальный взнос 20,1%. При этом ваш ежемесячный платеж сразу же становится с семейной ипотекой по ставке 6%.

Для семей с детьми есть еще одна программа - “Своя квартира от 18 000 рублей в месяц” .



К примеру, в комплексе “Новый свет” при покупке квартиры площадью 38,21 кв.м. стоимость ежемесячных платежей может составить 18 тысяч рублей.

Для тех, кто не успел накопить на первоначальный взнос, покупка квартиры тоже возможна. Программа “Ипотека без первоначального взноса” на весь срок от Ак Барс Дом.



Это редкий случай, когда можно купить жилье, не откладывая деньги годами. При этом квартира в 37,7 кв.м. в проекте «Новый свет» будет стоить 77 тыс. рублей в месяц. Квартиру можно подобрать и в других жилых комплексах компании: «Мой Ритм», «Светлая долина», «Солнечный город» и “Дома у сада”.

Если вы хотите поскорее переехать и переложить хлопоты по ремонту на застройщика, можно воспользоваться программой “Квартира с ремонтом от 28 600 рублей в месяц”.

Узнать подробности о действующих программах можно на сайте «Ак Барс Дом» или у менеджеров компании.

Также Ак Барс Дом предлагает индивидуальный подход под возможности покупателей. Подробную консультацию можно получить по телефону 8 (843) 244-80-64.

Реклама. ООО «Ак Барс Дом», ОГРН 1101690072032, РТ, г. Казань, ул. Меридианная, д.1. Адрес: Казань, проспект Альберта Камалеева, 26/12 Сайт: akbars-dom.ru

Срок действия акций: до 31.03.2025 или пока квартиры есть в наличии. Проектные декларации застройщиков размещены на сайте наш. дом. рф. Не является публичной офертой.

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