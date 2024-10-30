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Российский таксопарк омолодился – 91% продаж в лизинг приходится на новые модели, в лидерах – китайские бренды и LADA

В 2024 году в России значительно выросла числен...

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В 2024 году в России значительно выросла численность автопарка такси – продажи в лизинг выросли примерно на 27%. К такому выводу пришли аналитики группы компаний Альфа-Лизинг. Одним из ключевых трендов сегмента, ожидаемо, стал рост доли китайских автомобилей – с 47% в 2023 году до 62% в 2024. Кроме того, в 2024 году наблюдалось заметное омоложение автопарков такси. Если ранее доля продаж авто с пробегом составляла 27%, то в 2024 году она сократилась до 8,5%.

По данным Альфа-Лизинга, в среднем по стране в 2024 году самым популярным брендом в такси стал китайский HAVAL, его средняя стоимость составляла 2,1 млн рублей. Если рассматривать продажи в регионах, то одной из наиболее востребованных марок (используется в тарифе «Эконом») стала отечественная LADA. Такой автомобиль вдвое дешевле китайского – средняя стоимость 1 млн рублей.

В регионах России для эксплуатации авто на тарифе «Комфорт» чаще всего приобретают Changan, его средняя стоимость составляет 1,6 млн рублей. Причем, цена данного авто была наиболее волатильной – в апреле этого года она достигала минимума в 1,5 млн рублей, а в мае, наоборот, была на пике – 2 млн рублей. В рамках авто на тарифе «Комфорт+» самый востребованный бренд – Geely («и его Белорусский брат Belgee»). В течение года его стоимость варьировалась в диапазоне 2,1 млн рублей и 2,5 млн рублей (2,3 млн рублей в среднем).

В 2024 году значительно изменилась и география продаж автомобилей для такси. Например, на Москву в 2024 году пришлось 39% сделок, а в 2023 году этот показатель составлял более 50%. Схожая динамика фиксировалась в СЗФО – продажи в регионе сократились с 15,5% до 12%. Динамично увеличивалось число лизинговых сделок на Юге (рост доли продаж в 2024 году с 11% до 17%) и в Сибири (с 2% до 9%).

Самая высокая доля китайских брендов в общей структуре продаж автомобилей для такси в Сибири (93%), на Северо-Западе (78%) и в Москве (75%). А самая низкая – на Юге (45%).

В 2024 году также наблюдался рост доли новых авто в структуре лизинговых продаж для таксопарков - с 73% в 2023 до 91,5% в 2024 году. Таксопарки Южного и Сибирского федеральных округов являются наиболее «молодыми» в стране – доля авто с пробегом в регионах составляет 6% и 3% соответственно. В Москве и на Северо-Западе эти показатели, наоборот, самые высокие – 12,5% и 11% соответственно.

Альфа-Лизинг также составил топ-5 наиболее востребованных брендов авто в такси разных регионах:

Москва:

  1. Geely
  2. Chery
  3. Haval
  4. Belgee
  5. Lada

ЮФО:

  1. Lada
  2. Haval
  3. Omoda
  4. Chery
  5. 10. Geelly

УрФО:

  1. LADA
  2. Haval
  3. Chery
  4. Geely
  5. Belgee

СЗФО:

  1. Geely
  2. Chery
  3. BAIC
  4. Kaiyi
  5. Skoda

СФО:

  1. Haval
  2. Jettf
  3. JAC
  4. BAIC
  5. Changan

Реклама. ООО «Альфамобиль». Erid: LjN8Jyyzx

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