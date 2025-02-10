Ресторан Cheeseria на улице Баумана готовится к масштабному празднованию своего шестилетия. 13 февраля заведение проведет особенный гастроужин, главным событием которого станет эксклюзивное меню от Антона Исакова — одного из самых известных шеф-поваров Санкт-Петербурга.

Исаков входит в число ведущих гастрономических новаторов России, его рестораны La Biga, Ro и Tondo известны авторским подходом и экспериментами с традиционной кухней. В этом году его проект La Biga занял шестое место в рейтинге WHERETOEAT North-West 2024, а сам шеф активно участвует в крупных гастрономических фестивалях, включая MEGUSTRO, GASTREET и Завтрак Шефа. В Казани он представит специальный сет-ужин в сотрудничестве с бренд-шефом Cheeseria Денисом Фильченко.

Итальянские традиции с неожиданными акцентами

Cheeseria на Баумана давно зарекомендовала себя как ресторан, где ремесленное сыроварение и итальянская кухня переплетаются с локальными ингредиентами. В этом ужине классические средиземноморские мотивы дополнит авторская подача Исакова.

Гости смогут попробовать:

– Опалённую батуту из говядины с чипсами из нута – сочное мясо с хрустящей текстурой, создающее яркий контраст вкусов.

– Раскрытый артишок с пекорино романо – легкое, но насыщенное по вкусу блюдо с характерной солоноватой ноткой сыра.

– Треску в копчёном молоке с фасолью, фенхелем и боттаргой – сочетание нежного белого мяса, ароматных специй и лёгкого дыма.

– Рукколино – авторская интерпретация классического итальянского блюда.

– Ягнёнка с чак-чаком из корнеплодов, черным трюфелем и сальсой фреска – экспериментальный микс восточной кухни и итальянских традиций.

– Взбитое пряное мороженое с лимонным печеньем и малиной – десерт с яркими цитрусовыми оттенками и сбалансированной сладостью.

К каждому блюду будет подобрано винное сопровождение, позволяющее раскрыть вкусовые нюансы каждого курса.

Гастроужин в ресторане Cheeseria: как попасть на событие

Гастрономические сеты от приглашенных шефов стали фирменной традицией Cheeseria. В прошлом здесь уже устраивали ужины с известными кулинарами, предлагая гостям редкую возможность познакомиться с авторскими блюдами и их создателями.

Гастроужин начнётся 13 февраля в 19:00 в ресторане Cheeseria на Баумана. Стоимость участия – 7500 рублей.

Забронировать место можно по телефону +7 (919) 630-10-50 или на сайте www.cheeseria.ru.

Количество мест ограничено.

Справка: Антон Исаков — шеф-повар, который не боится экспериментировать и ломать шаблоны. Автор La Biga Italian Bistro (6-е место в WHERE TO EAT), Tondo и Ro Restaurant. Его гастрономия — это сочетание креатива, смелых акцентов и вкусов, которые запоминаются. Спикер и ведущий крупнейших ресторанных фестивалей (MEGUSTRO, GASTREET, Завтрак Шефа). Участник популярных кулинарных шоу («Повара на колёсах», «На ножах», «Кондитер», «Дикая кухня»), где его профессионализм и харизма не раз становились центром внимания. В прошлом — шеф-повар на ЧМ-2018, готовивший для мировых футбольных звёзд, и организатор питания на экономическом форуме для высокопоставленных гостей. Сегодня его кухня - это всегда событие и яркий гастрономический опыт!