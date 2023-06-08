В рамках рубрики “Где живут казанцы” ProKazan рассказывает о жизни в самых известных и привлекательных комплексах столицы Татарстана.

ЖК «Светлая Долина» удерживает лидерские позиции по спросу на квартиры, по итогам апреля 2023 занял 1 место среди самых продаваемых жилых комплексов в Казани по данным наш.дом.рф (рейтинг Urban Media). В начале года в комплексе было завершено строительство еще двух новых домов и – их сдали почти на год с опережением срока!

Редакция связалась с Лилианой Исмагиловой – многодетной мамой, которая проживает в ЖК уже больше года. Мы выяснили, почему она предпочла этот жилой комплекс и кому она рекомендует обратить внимание на покупку квартиры здесь.

Здесь живут действительно светлые люди!

Редакция расспросила Лилиану, почему в свое время она остановила выбор именно на этом жилом комплексе:

«Перед покупкой я, как и многие покупатели, заезжала в разные жилые комплексы, чтобы осмотреться. И первое, что меня здесь привлекло – это сами жители комплекса. В основном, это семейная молодежь с детьми. Сама я очень общительный человек, люблю заводить новых друзей. Вот и сыновья пошли в меня. Поэтому нам было важно, с кем общаться. И все наши сегодняшние соседи – позитивные и светлые люди!».

Отметим, что в своих проектах «Ак Барс Дом» активно развивает культуру добрососедства, которая призывает быть чуткими и внимательными к тем, кто живет рядом. Атмосфера добрососедства поддерживается совместными праздниками двора, спортивными состязаниями с городскими командами. Одна из любимых историй жителей — совместный просмотр фильмов во дворе. Люди приходят семьями, берут пледы, чай в термосах. Не так давно в «Светлой долине» проводилась трансляция хоккейного матча, и это хороший пример того, как спорт выполняет объединяющую функцию.

Возможность общаться с соседями есть также в общих чатах в мобильном приложении от управляющей компании «Всегда рядом», где можно не только оставаться на связи с управляющей компанией, но также разузнать рецепт пирога или услышать последние новости.

Безопасность в приоритете

Когда ты мама троих сыновей, безопасность жилого комплекса – важная составляющая. В беседе с Лилианой мы выяснили, что важной причиной покупки квартиры являлся именно уровень безопасности:

«У меня трое сыновей, следовательно, каждое мое решение основывается на том, что будет лучше для них. Во время первой прогулки по жилому комплексу я встретила девушку, которая оставила сына-школьника на детской площадке и, глядя в телефон, направлялась к подъезду. Я, естественно, спросила, не боится ли она оставлять ребенка на площадке одного. Или, может, у нее подруга за сыном присматривает? Оказалось, никакой подруги там нет. Просто в Светлой Долине можно прямо с телефона наблюдать за общей территорией по камерам! Это удобство тоже подтолкнуло нашу семью остановить свой выбор на покупке квартиры именно в Светлой долине. Теперь, забегая домой за оставленной вещью, мне не нужно забирать малышей, я всегда могу спокойно оставить детей на несколько минут и присматривать за ними с телефона”.

Через приложение «Всегда рядом» можно не только наблюдать за территорией по камерам и проходить в подъезд без использования ключа, а также отправлять заявки в управляющую компанию для быстрого решения домашних вопросов, проверять показания счетчиков, которые подаются автоматически системой «умный дом». Также удобно вызывать сотрудников сервисных служб, например, по уборке и ремонту.

Досуг организован!

После разговора о соседях и безопасности, мы расспросили Лилиану о не менее важных вещах – развлечениях. Жилой комплекс находится на границе города и природы, и можно предположить, что для мамы проблематично регулярно вывозить детей в центральную часть города. И вообще, есть ли в этом необходимость?

«Развлечения – это, конечно, важно. Но развлекаемся мы не каждый день, а вот садик, школа и кружки, как говорится, по расписанию. Тут все в шаговой доступности! Мне не нужно носиться на машине по всему городу, чтобы привезти-забрать-отвезти всех троих. А самым лучшим развлечением я считаю прогулки на свежем воздухе. Представьте, как приятно выйти всей семьей в парк на пикник, взять с собой мячик и бадминтон! С активными детьми справляться не так и просто, а уж вечером успокоить и уложить спать может только самая хитрая мама. Этим летом мой рецепт таков: как можно больше времени проводить на воздухе – утром в парк, затем пикник, а после легкой прогулки среди деревьев идем на детскую площадку, чтобы оставить там последние силы. Спят, как младенцы!».

Лилиана с детьми часто проводит время в парке рядом с жилым комплексом. Парк – одно из важных преимуществ жилого комплекса: рано утром он привлекает любителей пробежек и спорта, днем здесь можно увидеть молодых мам, неспешно прогуливающихся с колясками под пение птиц, а вечерами парк заполняется веселой детворой на велосипедах и самокатах.

Парк продолжают благоустраивать. Со второй очередью строительства он раскинется на площади более 10 гектаров! Этим летом появятся дополнительные игровые и спортивные зоны для детей и подростков, навес, под которым можно укрыться от непогоды, качели, кафе, памп-трек, отдельная воркаут-зона для занятий спортом на свежем воздухе и крытый павильон для мастер-классов. Для владельцев собак будет организована отдельная зона.

Что ещё нужно для счастливой жизни?

После завершения строительства в микрорайоне будет проживать почти 7,5 тыс. счастливых семей. Для этого в ЖК созданы все условия.

А сейчас доступны еще и приятные цены: 2-комнатная квартира на 3 этаже площадью 45 квадратных метров стоит 7,1 миллионов рублей. В «Ак Барс Доме» совместно с банками-партнерами разработано множество финансовых инструментов, которые помогают приобретать жилье на выгодных условиях. Так, покупку квартиры можно оформить в ипотеку по разнообразным условиям, а менеджеры компании помогут подобрать наиболее удобное и подходящее под ваши возможности предложение.

На новые дома в «Светлой долине» действует траншевая ипотека, с ней вы начинаете вносить ежемесячные платежи только после сдачи объекта. К тому же квартиру можно приобрести с готовым ремонтом и даже кухней, в которой есть вся необходимая техника.

Кстати, сейчас действует акция на покупку без первоначального взноса, для этого нужно обратиться в отдел продаж Ак Барс Дом. А если хотите купить жилье со ставкой 3,2% без увеличения стоимости квартиры, переходите по ссылке -

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