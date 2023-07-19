За последний год люди всё реже жалуются на качество продуктов. Как сообщает FoodSMI, недовольных покупателей с 2022 года стало меньше на 9%.

Это говорит о том, что качество продуктов становится лучше, а производители слышат своих клиентов. Тем не менее случаются ситуации, когда реальность не совпадает с нашими ожиданиями. Благодаря интернету каждый покупатель может высказать свое мнение во всеуслышание: это можно сделать на специальных площадках для отзывов или даже в собственном блоге.

Особенно удобно, когда перед покупкой любого продукта – от молока до мяса – ознакомиться с отзывами можно прямо на сайте магазина. Однако подобная практика не слишком распространена среди продуктовых магазинов. Один из смельчаков – ВкусВилл. На сайте можно посмотреть отзыв буквально на каждый товар. Но что происходит с этими отзывами дальше? Их цель – лишь поделиться мнением с другими покупателями?

К счастью, этим не ограничивается. Так, недавно ВкусВилл поделился с редакцией ProKazan списком продуктов, которые были доработаны благодаря покупателям!

Пастила с клюквой. Оценка 4,7. Заказать с бесплатной доставкой - ссылка.

К вкусу, составу и даже цвету у покупателей не было никаких претензий. Этот десерт практически полностью удовлетворял любителей сладенького. Единственным нюансом оказалась консистенция: покупатели в отзывах просили сделать ее более плотной.

“Сама по себе пастила вкусная, но ох эта непонятная консистенция. Она хлипкая, прямо в руках разваливается”, – пишет Вера.

ВкусВилл прислушался к Вере и другим покупателям и изменил консистенцию: продукт стал более мягким и воздушным, при этом повысилась плотность пастилы. Нежнейший творожный вкус клюквы оставили без изменений!

Сама пастила сделана из натурального пюре клюквы с минимальным добавлением сахара. Продукт понравится как деткам-сладкоежкам, так и самым настоящим спортсменам.

Колбаса вареная «Классическая». Оценка 4,8. Заказать с бесплатной доставкой - ссылка.

Эта колбаса задумывалась как незаменимый ингредиент в любимых бутербродах. Однако у покупателей появились вопросы к привкусу и консистенции.

“Консистенция не плотная, привкус слишком пряный. Думаю, это из-за специй. По сравнению с другими вареными колбасами из ВкусВилла - эта мне понравилась меньше всего”, – говорит Анна.

Сегодня колбасу дополнили: изменил состав, тем самым уплотнив колбасу. Также уменьшено количество специй, чтобы не терялся «мясной» вкус.

Колбаса варёная “к завтраку”. Оценка 4,8. Заказать с бесплатной доставкой - ссылка.

Елена, покупательница ВкусВилла, отметила, что колбаса ей нравится: хорошая, плотная, без красителей. Вот только вкус показался ей невыразительным.

“Мы добавили больше специй и соли. Проверяйте, стало лучше?”, – уточняют во ВкусВилле.

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Хинкали с говядиной и бараниной. Оценка 4,4. Заказать с бесплатной доставкой - ссылка.

“Фарш, как по мне, сухой и жёсткий. Стоит для сочности или лука или зелени добавить. А к тесту претензий ноль!”, – пишет Георгий.

Чтобы все было действительно по-грузински, в хинкали увеличили количество начинки и добавили зелень, чтобы вкус был более ярким, а сам фарш сочным.

Кстати, нежнейшее тесто, которое покоряло сердца покупателей, осталось неизменным: оно такое же тонкое и мягкое, несмотря на увеличенное количество начинки!

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Пастилки детские «Клубника-Банан» с маршмеллоу. Оценка 4,9. Заказать с бесплатной доставкой - ссылка.

Пастила – любимое лакомство многих детей. Некоторые родители и вовсе заменяют все сладости для ребенка на пастилу. Однако именно эти пастилки не оправдали ожидания: оказались слишком сладкими.

“Покупаю специально, чтобы не приучать ребенка есть слишком сладкие продукты. Эти пастилки меня расстроили”, – пишет Натали.

ВкусВилл позаботился о юных любителях сладкого и заменил сорт яблок на более кислый. Ведь этот фрукт основная составляющая домашней пастилы. При этом лёгкий вкуса банана и клубники остался неизменным.

Фрикадельки из курицы. Оценка 4,7. Заказать с бесплатной доставкой - ссылка.

“Какие-то они резиновые. Даже не знаю, как по-другому описать”, – поделились Ольга.

Если товар из ВкусВилла не устроил вас по качеству или вкусу, вернуть деньги не просто можно, а нужно! Ольга так и поступила, оставив при этом полезный отзыв о консистенции фрикаделек.

Технологи ВкусВилл поразмыслили над отзывом и изменили состав и способ замешивания фарша. Так удалось сделать сами фрикадельки структурнее и нежнее.

Пастрами из индейки копчено-вареная, нарезка. Оценка 4,6. Заказать с бесплатной доставкой - ссылка.

Приготовление пастрами — настоящее искусство! Сначала индейку приправляют свежемолотыми специями, затем медленно коптят на дубовой щепе и, наконец, томят в вакууме при низкой температуре. Соблюдение всех этапов делает деликатес очень нежным, мягким и ароматным.

Однако у покупателей ВкусВилла была одна просьба – сделать мясо более плотным, так как оно деформировалось после нарезания на тонкие слайсы. Так и сделали! Обязательно попробуйте обновленный пастрами с пышным круассаном и медовой горчицей – это невероятно вкусно!

Шарики «Куриные». Оценка 4,5. Заказать с бесплатной доставкой - ссылка.

Хозяйки знают, что добавление уксуса в мясо позволяет сделать его более сочным и мягким. Но стоит немного не рассчитать граммовку, и все – блюдо будет испорчено.

В шарики «Куриные» также добавлялся этот ингредиент. Однако покупатели жаловались на кислинку, которая отвлекает от основного вкуса.

Производители ВкусВилл прислушались и полностью исключили из состава уксус. При этом мясо не потеряло свою сочность. Уже сейчас можно пробовать их в любом виде: запеченные или обжаренные до золотистой корочки шарики можно подать с гарниром или просто с соусом.

Бедрышки в маринаде по-домашнему. Оценка 4,7. Заказать с бесплатной доставкой - ссылка.

“Слишком много специй, которые перекрывают весь вкус мяса. А ещё они очень соленые. А так всё устраивает,” – пишет Константин.

Эти бедрышки могли стать идеальным дополнением для летнего сезона шашлыков и гриля! Однако отзывы показали, что на вкус покупателей мясо слишком соленое, а привкус от специй слишком навязчивый.

Технологи пересмотрели количество специй, теперь мясо имеет более деликатный, не слишком соленый вкус!

Кстати, эти бедрышки можно заказать прямо на дачу! Просто оформите доставку и их бесплатно привезут всего за 4 часа!

Котлеты «Домашние». Оценка 4,7. Заказать с бесплатной доставкой - ссылка.

Раньше в отзывах на эти котлеты повторялось одно и то же мнение: недостаточно сочные, суховаты! ВкусВилл услышал своих покупателей и полностью изменили способ приготовления и замешивания фарша. Благодаря этому котлеты стали более воздушные и нежные.

“Новые котлеты прям тают во рту и очень быстро жарятся. Радует, что нет большого содержания специй,” – пишет Валерия.