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Призы на 1 500 000 рублей для 313 победителей: казанцам раздают подарки за заказ продуктов в приложении

Призы на 1 500 000 рублей для 313 победителей: казанцам раздают подарки за заказ продуктов в приложении

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Сервисы по доставке продуктов и товаров на дом прочно закрепили свои позиции в нашей повседневной жизни. Забыли ингредиент для блюда или закончилась соль, перегорела лампочка или нужен подарок для близкого человека? Несколько касаний в приложении и вот курьер уже мчится к вам домой с нужным набором.

В некоторых случаях удобство дополняется щедрыми бонусами: корзина наполнена, осталось лишь оплатить, а тут вам в подарок скидка на следующую покупку! А что если в придачу к вашему стандартному заказу вам подарят купон, который позволит закупиться бесплатно? А если после обычной покупки вы станете обладателем новенького смартфона и даже ноутбука? Именно такие бонусы подготовил СберМаркет в рамках своего розыгрыша.

До 31 мая у казанцев есть шанс испытать удачу, приняв участие в программе "СберМаркет исполняет мечты". Для этого достаточно оформить доставку на сумму 1500 рублей. А при оформлении заказа не забудьте ввести нужный промокод.

Так, для новичков, делающих заказ через сервис впервые, следует применить промокод «KAZAN1» (дает скидку 500 рублей). А для тех, кто регулярно пользуется услугами СберМаркета, действует промокод «KAZANPRIZ» (дает скидку 200 рублей).

Ограничений по количеству заказов нет: каждая покупка на указанную сумму – это не только экономия времени, но и дополнительный шанс получить заветный приз.

А призовой фонд в рамках розыгрыша от СберМаркета осчастливит многих, ведь победителем станет не один человек, а несколько сотен покупателей! В частности, 300 пользователей получат подарочный промокод номиналом 3000 рублей. 12 счастливчикам достанутся умные часы Apple Watch. А самый везучий покупатель станет обладателем iPhone 13 Pro и MacBook Air 13!

В розыгрыше могут принять участие жители Казани, Высокой горы, поселка Усады и села Столбище Лаишевского района, а также деревни Куюки Пестречинского района, Зеленодольска и Зеленодольского района.

Чтобы применить промокод, в СберМаркете вы можете совершать покупки практически любых товаров. Исключения составляют лишь резерв алкогольной продукции и товары партнеров сервиса из данного перечня. С правилами участия в розыгрыше можно ознакомиться здесь.

Победители программы "СберМаркет исполняет мечты" будут определены совсем скоро: итоги подведут 1 июня 2023 года до 22:00 по московскому времени.

Тем временем вы успеваете сделать не один заказ, каждый из которых принесет вам заметную выгоду. Поэтому не откладывайте покупки и не упустите возможность стать обладателем заветных призов!

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