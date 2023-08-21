«Гонка курьеров» - первый профессиональный конкурс для самозанятых партнеров из более чем 200 городов от X5 доставки, который стартует 28 августа и пройдет в три этапа. Первый тур - отборочный - поможет выявить наиболее сильных участников. Оценивать будут по операционным показателям: количество дней, когда партнер вышел оказывать услугу, своевременная доставка и время ожидания заказа. Победителя оборочного тура пройдут в полуфинал, где их ждёт двухнедельный онлайн-квест. С помощью чат-бота в Telegram игроки будут выполнять разные индивидуальные креативные и интересные задания.

50 лучших курьеров по итогам первых двух этапов будут приглашены на финал конкурса в Москву – компания оплатит билеты и проживание. По итогам финального этапа три самые успешные команды (команда состоит из 5 участников) получат денежные призы: 500 000, 300 000 и 200 000 тысяч соответственно.

«Х5 впервые запускает столь крупное соревновательное событие для самозанятых курьеров. В конкурсе каждый из этапов в развлекательном формате отражает ежедневную работу курьеров, отношение к которой с активным ростом рынка и развитием сервисов доставки кардинально поменялось. Сегодня это очень востребованная профессия, позволяющая самостоятельно строить график, управлять доходом, совмещать с другими видами деятельности, например, учёбой или второй работой. Мы со своей стороны предлагаем самозанятым партнёрство с крупнейшим ритейлером страны, выбор удобной локации и расстояний доставки, достойную оплату труда и внимательное отношение. Поэтому «Гонку курьеров» мы сделали доступной не только для наших партнёров, но и всех тех, кто только собирается стать частью нашей большой команды», – Сергей Паньков, управляющий директор Х5 Доставки.

Х5 Доставка – бизнес-единица, которая создаёт и развивает сервисы для онлайн-доставки из торговых сетей и дарксторов X5 Group. В год с помощью курьеров и сервисов Х5 Доставки клиенты получают более 44 миллионов заказов.

К участию в корпоративном конкурсе пригласят более 7 000 курьеров, которые уже сотрудничают с компанией. Также присоединиться к «Гонке курьеров» смогут те, кто до запуска конкурса станут партнёрами Х5 Доставка: для этого нужно оставить заявку на сайте компании, пройти интервью по телефону и заполнить анкету. Самозанятыми партнёрами могут стать граждане России от 16 лет и граждане Киргизии, Казахстана, Белоруссии и Армении от 18 лет. Оформление для тех, кто уже имеет статус самозанятого, проходит удалённо в течение 1-2 дней.