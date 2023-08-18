22 августа стартует образовательная онлайн-программа по изучению «Яндекс.Директ», где вы сможете изучить все шаги по запуску рекламной кампании в Яндексе.

6 недель спикеры – сотрудники Яндекса будут делиться с вами стратегиями и алгоритмами по запуску рекламы, расскажут всё об охватных кампаниях, поделятся регламентами и рекомендациями по настройке кампаний.

Курс состоит из 7 тем и 11 онлайн-занятий. Обучающая онлайн-программа пройдет с элементами геймификации, которая включает в себя мастер-классы и мастермайнд. Вы узнаете, как найти и работать со своей целевой аудиторией, получите пошаговую инструкцию по запуску первой рекламной кампании.

Самых активных ждет промокод на пополнение кабинета в «Яндекс. Директ» для быстрого старта рекламы. К участию в проекте приглашаются предприниматели, зарегистрированные на территории Республики Татарстан.

Обучающий курс реализуется в рамках Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», Министерством экономики Республики Татарстан и Центром «Мой бизнес» НО МКК «Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан», ФПРБ «Фабрика предпринимательства» и ООО «Яндекс».

Старт: 22 августа

Регистрация по ссылке: https://fpdirect.ru/?utm_campaign=prokazan.ru

Куратор программы: Дмитрий Смирнов +7 920 773 97 11