Когда случается горе, жизнь как будто замирает. Все мысли — о прощании, о близких, о том, как пережить ближайшие дни. В таких моментах важно не только справиться с организацией похорон, но и правильно провести поминальный обед. Кто-то в спешке готовит дома, кто-то пытается собрать родных в кафе, а кто-то вообще теряется, не зная, как соблюсти все традиции.

Собираться в кафе — это распространенная и привычная практика, особенно в Казани, где есть заведения, поддерживающие традиции поминок. Однако не всегда есть возможность или силы для организации такого события. В связи с этим в Казани появился новый формат — доставка поминальных обедов, который становится всё более востребованным вариантом для тех, кто ищет удобное решение в сложный момент.

Редакция ProKazan встретилась с Станиславом Зарубиным, руководителем агентства «Ритуал Про», чтобы узнать, как работает этот сервис, почему так важны кутья и другие традиционные блюда, и как в упаковке с поминальным обедом оказывается не просто еда, а настоящая забота.

Когда на поминки нет ни сил, ни времени

К организации поминального обеда почти никто не готов. В момент, когда голова забита делами и эмоциями, нужно не просто сварить суп и испечь блины, но и вспомнить традиции, накормить гостей, всё сделать, как положено, и при этом не потерять силы.

— Есть те, кто не может выехать из дома — пожилые, инвалиды. Кто-то физически не готов к готовке, кто-то просто не может сосредоточиться на приготовлении еды, ведь горе забирает все силы. А бывают и большие компании, как, например, в случае с Сбербанком — они заказывали у нас 200 наборов поминальных обедов после утраты коллеги, — рассказывает Станислав.

Новые реалии — новые решения

— Наши поминальные обеды в кафе «Ритуал Про» — это полноценный стол с супами, салатами, пирогами, закусками. Люди приходят, вспоминают, общаются. Мы пытались сделать меню проще, сократить состав, но сразу столкнулись с протестами: “Верните салаты!”, — вспоминает Станислав Зарубин.

Так родилось решение — создать отдельное меню для доставки. Порции были уменьшены не для того, чтобы снизить качество, а чтобы адаптировать блюда под формат доставки и сделать их более удобными для потребителей. Мы хотели создать такой формат, который бы сохранял традиционную значимость и не перегружал клиентов. Наши сеты — это и ритуальные блюда, и более компактная подача, которая подходит для тех, кто не хочет готовить или не может собраться на большое застолье.

Таким образом, блюда сохранили свою суть, но стали удобнее для доставки: комбинированные тарелки, сеты из ритуальных блюд и мелкоштучная выпечка — всё продумано с учетом удобства и сохранения значимости традиций.

«Мы передаем заботу в коробке»: как устроена доставка

Сервис доставки продуман до мельчайших деталей, чтобы клиенту не пришлось переживать ни о чём. Можно заказать обед домой, на работу, в кафе или даже на кладбище. Если родственники хотят организовать обед прямо после прощания, доставка позволяет раздать еду в нужном месте.

Меню разработано с учётом всех традиций: для православных обязательны кутья, блины с мёдом, кисель, компот. Это то, что символизирует вечную память и светлый путь усопшего.

— Многие отказываются от таких блюд, кто-то просто не помнит об этом, кто-то не знает. А мы сохраняем традиции, потому что важно не просто следовать форме, но и передавать смысл, — подчеркивает Станислав. - Для мусульман в меню — суп с лапшой, губадия и сухофрукты. Также предусмотрены ритуальные элементы и учитываются особенности региона или семьи. Это даёт возможность организовать поминки по любому религиозному обычаю, что важно для многих семей.

Кроме ритуальных блюд, в доставке — полноценные наборы: салаты авторской разработки, пироги с оригинальными начинками, мясо, язык, специально замаринованные для такого события. Всё, как дома, только с профессиональной заботой о каждом моменте.

Наша задача — чтобы клиент, заказавший доставку, больше никуда не обращался. У нас есть всё: от вкусных обедов до внимания к каждой мелочи.

Поддержка в нужный момент

В «Ритуал Про» понимают, что стандартный подход здесь не сработает. Поминки — это слишком личный процесс, и поэтому сервис доставки постоянно адаптируется под нужды клиентов.

— Мы внимательно слушаем обратную связь, стараемся учитывать всё. Кто-то просит уменьшить порции, кто-то — исключить мясо, другие хотят что-то специфическое по религиозным канонам. Всё это мы учитываем, - объясняет Станислав. - Меню регулярно обновляется. Поваров вдохновляют новые идеи для салатов, подбора начинок для пирогов, подачи блюд. Всё, чтобы клиенты чувствовали, что это не просто еда, а душевное участие в таком важном событии.

Поминальный обед — это не просто трапеза, а целый ритуал, который несёт в себе память, уважение и заботу. Сервис доставки от «Поминки Про» помогает пройти этот путь с минимальными усилиями, но с максимальным вниманием к каждой детали. Благодаря учёту религиозных обычаев и индивидуальных пожеланий, он превращается из простой услуги в настоящее переживание, поддерживающее в самые трудные моменты.

Каждое блюдо, каждая деталь в доставке — продуманы таким образом, чтобы не просто удовлетворить потребности, а действительно поддержать в сложный момент. В «Поминки Про» понимают, как важен каждый шаг, и делают всё, чтобы процесс был максимально удобным, а результат — с уважением к традициям и потребностям клиентов.