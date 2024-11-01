В России, по данным Минздрава, около 10% населения страдают от различного рода зависимостей. Это разрушительное состояние редко затрагивает только самого человека, часто его страдания становятся общими для всей семьи. Родственники, пытаясь помочь, нередко попадают в ловушку созависимости, ограждая близкого от последствий его действий.

Однако чтобы действительно помочь, нужно отказаться от спасательства и дать близкому человеку возможность осознать ответственность за своё выздоровление, объясняет Дмитрий Геннадьевич Романов, руководитель реабилитологии и клинический психолог наркологической клиники «Ибис» в Казани.

Зависимость как семейная болезнь: почему важно лечить всю систему

Зависимость — это болезнь не одного человека, а всей семейной системы, — рассказывает Дмитрий Геннадьевич. - Как и любая хроническая болезнь, зависимость требует системного подхода к лечению, а также осознания, что проблема затрагивает каждого члена семьи. Близкие часто закрывают глаза на реальные последствия, чтобы защитить зависимого и облегчить его жизнь, но тем самым только поддерживают болезнь.

Цифры подтверждают это: по данным ВОЗ, более 70% пациентов с зависимостью, продолжающих активное употребление, получают значительную поддержку от близких, что снижает их мотивацию что-то менять.

Родственники часто оплачивают долги зависимого, скрывают его проблемы перед начальством и даже договариваются с полицией, — объясняет врач. — Создаётся иллюзия безопасности, но это опасное заблуждение, потому что такие действия мешают зависимому осознать тяжесть его положения.

Освобождение от спасательства: как мать смогла дать сыну шанс на выздоровление

Особенно ярким примером врач называет историю молодой матери и её сына, который начал употреблять наркотики в возрасте 18 лет.

Эта женщина, разведенная, успешная предпринимательница, сделала сына центром своей жизни, особенно после развода, — вспоминает Дмитрий Геннадьевич. — Каждый день она приходила в клинику, требовала отчетов, просила встречи со всеми специалистами, которые работали с ее сыном. Она звонила почти круглосуточно, даже поздними ночами, чтобы узнать малейшие детали его состояния. В первое время она абсолютно не принимала мысль, что ей самой тоже нужна помощь.

Она воспринимала наш совет обратиться к психологу как обвинение в её адрес, — рассказывает врач. — Однако через несколько месяцев, после регулярных лекций и консультаций с психологами клиники, мать начала понимать, как её поведение лишь усугубляло зависимость сына. Постепенно она стала работать над собой, признавая свою созависимость. Сейчас она нашла баланс, начала уважать свои границы и поняла, что её сыну необходима свобода, чтобы взять на себя ответственность за свое выздоровление. Сегодня ее сын живет без наркотиков уже третий год, и сама она смогла наладить свою жизнь, не разрушая её в попытках контролировать сына.

Когда забота становится контролем: трудности в лечении зависимости

Специалист клиники также приводит пример пожилой матери и ее сорокалетнего сына, который страдает алкоголизмом.

Она буквально жертвует собой ради него: оплачивает его счета, убирается в его квартире, когда тот не в состоянии, а после особенно длительных запоев помещает его на короткие курсы детоксикации, — рассказывает Дмитрий Геннадьевич. — Она никогда не принимала мысль, что ей тоже нужно работать с психологом, категорически отрицала наличие созависимости, видя в этом “удобную привычку”. Каждый раз, когда сын выходит из детоксикации, он снова возвращается к алкоголю, потому что его реабилитация воспринимается матерью как наказание, а не как помощь. Такая позиция делает его выздоровление практически невозможным. Статистика показывает, что у пациентов, чьи родственники не проходят терапию созависимости, вероятность рецидива достигает 75%.

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Психологическая защита: почему зависимому трудно признать свою болезнь

Зависимость не бывает простой, и осознание проблемы — один из самых трудных шагов, особенно для самого больного. По словам врача, признание болезни для зависимого порой почти невозможно из-за психологической защиты.

Человек не хочет осознавать, что не контролирует свою жизнь, и поэтому отрицает проблему, — объясняет врач. — Этот процесс называется анозогнозией — неспособность объективно оценивать своё состояние. В таких случаях семья часто пытается помочь зависимому различными манипуляциями, обманом, шантажом, угрозами, чтобы уговорить его обратиться в клинику. Но никакие уловки не работают надолго. Понять и принять проблему можно только через профессиональную помощь.

Разница между срывом и рецидивом: как понять, что делать дальше

Кроме того, врач подчёркивает различие между срывом и рецидивом. Срыв — это разовый случай употребления, когда человек осознаёт свою ошибку и возвращается к выздоровлению. Рецидив же - это полное возвращение к прежней модели жизни, ежедневное употребление без попыток остановиться.

Несмотря на сложность, срыв — это естественная часть выздоровления, и к нему нужно относиться с пониманием, — подчеркивает врач. — Срыв не отменяет весь пройденный путь, но требует немедленного обращения за помощью, чтобы предотвратить переход к рецидиву.

Как отмечают в клинике «Ибис», для эффективного лечения зависимости нужна не только медицинская помощь, но и психологическая поддержка всех членов семьи.

Когда родственники начинают осознавать свое поведение и видеть, как оно влияет на зависимого, это меняет все. Мы замечаем, что более 85% наших пациентов, чьи близкие прошли терапию по освобождению от созависимости, достигают устойчивой ремиссии, - рассказывает Дмитрий Романов.

Специалисты клиники «Ибис» подчеркивают: с зависимостью не справиться одному человеку. Это болезнь, которая требует системного подхода и поддержки всех членов семьи. Как показали примеры из практики, спасательство и чрезмерный контроль не помогают, а только укрепляют проблему. Признание собственной созависимости и работа над личными границами — это путь к выздоровлению как для зависимого, так и для его близких. Важно понимать, что профессиональная помощь — это необходимая часть лечения, без которой устойчивую ремиссию достичь практически невозможно.

Если вы или ваши близкие столкнулись с зависимостью, не откладывайте обращение за помощью. Клиника «Ибис» готова помочь вам и вашей семье пройти этот путь. Обратитесь к специалистам, чтобы научиться прерывать порочный круг зависимости и созависимости и начать жить полноценной и здоровой жизнью.