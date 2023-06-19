Для большинства жителей Казани самое очевидное место для проведения поминок – кафе рядом с домом. Люди привыкли, что официант может неуместно улыбаться, а администратор не подскажет подходящее случаю меню и не сориентирует в соблюдении традиций вашей конфессии. Даже свыклись, что придется переплачивать за аренду всего зала или терпеть соседство с отдыхающими и обедающими.

Редакции удалось откровенно пообщаться с казанцами (имя героев статьи изменено, так как они пожелали сохранить анонимность), которые организовывали поминки в специфическом заведении – кафе поминальных обедов Поминки Про. На сегодняшний день в Казани функционирует три филиала, в каждом – по три зала. Весь персонал изучал психологию горя и традиции самых популярных в Татарстане вероисповеданий.

Первой историей с нами поделилась Мария. Девушка с трепетом рассказала о своем опыте проведения поминок.

“В апреле 2021-го года ушел из жизни мой дедушка. Для меня это была первая потеря близкого человека и, конечно же, хотелось достойно организовать всю церемонию и поминальный обед. И если мама и бабушка хотели обратиться в кафе, то я решила поискать другие варианты. В интернете нашла специализированное заведение. Мама с бабушкой сначала отнеслись скептически – переживали, что если кафе “особенное”, то и ценник будет соответствующий.

Напротив, оказалось, что цена вполне комфортная. За православный комплексный обед из 8 позиций мы заплатили всего 550 рублей за человека. При этом не доплачивали за аренду зала и пробковый сбор.

Я никогда не углублялась в поминальные традиции – не знала, какие блюда и в каком порядке должны быть по христианским канонам. Администратор Поминки PRO мне очень с этим помогла: предоставила готовую комбинацию блюд и объяснила порядок и его смысл. Так как количество приглашенных было невелико (18 человек), мы уместились в малом зале по адресу Фатыха Амирхана, 18/41.

Поминки прошли достойно. Гости говорили теплые слова и делились приятными воспоминаниями о моем дедушке. В какой-то момент я заметила, что блюда как будто сами по себе меняют себя на новые. Тогда я отметила отличную работу официантов. По завершению для меня было хорошим показателем качества еды, что на столе ничего не осталось, а лишние порции были охотно разобраны между собой.

Понимаете, когда сталкиваешься с горем, начинаешь идти по жизни на автопилоте. Нет сил и возможности разбираться в чем-либо. Все, что хочется – найти помощников, которые смогут честно и достойно организовать мероприятие, будут понимать мое состояние и не потревожат по мелочам. Вообще, я считаю, что для столь деликатного, даже интимного мероприятия, должны быть соответствующие заведения. Теперь мне и вовсе кажется, что проведение поминок в кафе и ресторанах – это дикость.”

В поисках людей с опытом проведения поминок в специализированном кафе мы познакомились с Ириной. Она рассказала, что христианские поминки организовывали практически без ее участия.

“Изначально мы планировали мероприятие на 30 человек, однако в последний момент выяснилось, что гостей ожидается уже 50. Я позвонила администратору с извиняющимся голосом, однако увеличение количества людей проблемой не стало. К слову, оказалось, что поминальный зал может принять до 200 человек.

Мы проводили поминки в ”Поминки PRО” трижды, побывали в разных адресах и в разных залах – один раз на Амирхана и два раза на Краснококшайской. И каждый раз всё было безупречно.

К столу заказывали традиционный комплекс: с мясными блюдами, салатами и разными видами нарезок. Понравилось, что качество блюд не разнится от адреса к адресу. Более того, у них просто восхитительная выпечка, мы отдельно заказывали изделия для проведения обеда дома. И все, даже самые капризные, были очень довольны.

Конечно, можно было обратиться в любое кафе, но зачем? Чтобы общаться с неопытными администраторами и переживать, что во время проведения поминок кто-то будет праздновать день рождения в соседнем зале? А здесь вы будете в сдержанно и красиво оформленном помещении, где сотрудники никогда не допустят неуместного поведения.”

Андрей поделился с редакцией своим взглядом на появление кафе для поминальных обедов в Казани.

“Я приверженец мнения, что каждый должен заниматься своим делом. То есть если я не умею должным образом чинить краны, я позову сантехника. А если я столкнулся с ситуацией, когда мне необходимо организовать поминки, то я буду стараться найти людей, которые в этом разбираются.

Мы заказывали христианские поминки после похорон на 25 человек. Выбрали поминальное кафе на Краснококшайской в основном зале. Предварительно я заполнил заявку на сайте, чтобы мне подобрали 5 индивидуально разработанных вариантов исходя из примерного бюджета, количества людей и вероисповедания. Со мной связалась Анастасия, которая впоследствии помогала нам с организацией. Всем рекомендую взаимодействовать с агентом, так как он забирает на себя все вопросы – время, меню, рассадка, прочие детали. Настя также нам очень помогла.”

Истории транслируют положительный опыт. Значит ли это, что в скором времени все поминки будут проводится исключительно в специально организованных пространствах?

Станислав Зарубин, основатель группы компаний “PRO” поделился своим мнением:

“Люди однозначно не перейдут на обслуживание лишь в поминальных кафе, это называется право выбора. Это и хорошо, значит, будет сохраняться конкуренция. А конкуренция, как известно – двигатель прогресса.

Станислав Зарубин, основатель группы компаний “PRO”

Появление специализированных кафе однозначно является положительным с точки зрения комфорта для клиента, с точки зрения развития культуры поминовения. Да и в целом: каждый должен заниматься своим делом. Сейчас очень много псевдоспециалистов в каждой сфере, а реальных единицы.

Эти единицы – это люди, которые годами нарабатывают опыт, учатся на своих ошибках, продолжают брать на себя ответственность и делать жизнь общества лучше. Это важно.”