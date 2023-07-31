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· Яна Крутовских

Походные лайфхаки: как путешествовать с комфортом

Походные лайфхаки: как путешествовать с комфортом

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Если вы пока не собираетесь в полноценный отпуск, а отдохнуть хочется, то есть стопроцентный вариант, после которого вы вернетесь отдохнувшим и полным сил: выбраться на природу! В идеале – с ночевкой, чтобы полностью отрешиться от городской суеты и сполна насладиться свежим воздухом. Конечно, разные мелочи, которые способны испортить настроение, подстерегают туриста на каждом шагу, но кто предупрежден – тот вооружен!

1. Конечно, для репеллента должно быть отведено достойное место в рюкзаке, но дополнительное средство от надоедливых насекомых никогда не помешает. Так что вечером, когда разожжете костер, положите на золу хвойные шишки или подбрасывайте в огонь время от времени веточки шалфея. Комарам он совсем не по нраву!

2. Чтобы долго не морочиться с розжигом костра, возьмите с собой «помощников»: таблетки сухого горючего легко зажигаются и горят без запаха. Кроме того, они легкие и не занимают много места (в отличие от бутылок с жидкостями).

3. Промокшая обувь способна свести «на нет» все удовольствие от вылазки на природу, так что уделите этому вопросу самое тщательное внимание. Например, дома тщательно натрите ее пчелиным воском или же обычной свечой.

4. Также максимально от сырости спасаем все остальное: от спичек – до туалетной бумаги. Вещи побольше прячьте в легкие контейнеры (например, у многих еще дома сохранились коробки от компакт-дисков), а специи и соль – в коробочки из-под Тик-Так.

5. Даже в походе не особо хочется поступаться своим комфортом, да это и не придется: сохранить свежесть продуктов и нужную температуру напитков поможет термосумка. Кстати, вы можете увеличить ее эффективность: заморозьте заранее воду в пластиковых бутылках, и вот готовы дополнительные хладоэлементы. Собственно, воду можно потом выпить, а не таскать потом с собой по лесу тяжелые аккумуляторы холода, которые уже не будут нужны.

6. И самый главный лайфхак – это посетить перед походом «Галамарт», поскольку с 3 по 5 августа здесь будет действовать акция «Второй товар за 1 рубль» на товары для барбекю, кемпинга и туризма. Можно будет экипироваться сразу всем необходимым: от посуды «Руссо Туристо» до спальников и палаток. А на дачу – шампуры, решетки, газовые горелки и мангалы. Лето в самом разгаре – и советуем брать от него все!

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