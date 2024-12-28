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Почему Казань становится всё более популярным городом для переезда

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Если вы подумываете о переезде, Казань может оказаться именно тем местом, о котором мечтаете. Этот город сочетает в себе энергичную атмосферу мегаполиса, уют старинных улочек и комфорт современной жизни. Казань — это не просто место, где живут, а город, в который влюбляются.

Развитая инфраструктура

Казань — это город, где всё устроено для удобства жизни. Удобная транспортная сеть, включая метро, обилие зелёных парков делают город комфортным как для семей с детьми, так и для старшего возраста. Здесь можно легко найти баланс между активным времяпровождением и тихими местами для отдыха.

Возможности для работы и бизнеса

В этом мегаполисе можно реализовать свои мечты о карьерном росте или успешном бизнесе. В городе представлено множество крупных компаний, развит IT-сектор. Неудивительно, что сюда стекаются амбициозные люди со всей страны.

Доступное жильё

В Казани есть всё, чтобы почувствовать себя дома, особенно, когда речь идёт о покупке недвижимости. Новые жилые комплексы проектируются с учётом современных требований к развитию территорий: просторные дворы, развитая инфраструктура, продуманные планировки. Здесь каждый может найти себе жильё по душе — от уютной студии до просторной семейной квартиры или пентхауса.

Богатая культурная жизнь

Международные фестивали и выставки, театральные постановки и спортивные события — всё это создаёт уникальную атмосферу в мегаполисе. В Казани каждый сможет найти вдохновение и наслаждаться культурным разнообразием.

Привлекательным фактором для многих остается и развитая инфраструктура столицы, и большой выбор высших образовательных учреждений и центров допобразования, что создает дополнительные перспективы. В городе развиты зоны отдыха и общественные пространства, все это способствует улучшению социальной атмосферы.

При этом столица Татарстана предлагает широкий выбор недвижимости, включая премиум-сегмент с изысканной архитектурой и новейшими технологичными решениями.

«Дом на Исхаки»: для тех, кто понимает истинные ценности вне времени

По мнению экспертов казанского рынка, одним из интересных проектов бизнес-класса в Казани стал «Дом на Исхаки» от одного из крупнейших застройщиков Татарстана «Ак Барс Дом». Проект расположен в центре мегаполиса, в шаговой доступности от Казанского Кремля, объекта культурного наследия ЮНЕСКО.

Несмотря на центральное расположение, улица Исхаки сохраняет атмосферу уединения вдали от суеты мегаполиса и туристических потоков. Это второстепенная улица, на которой шаги замедляются. Да и само левобережье, начиная с советских времен, привлекает своим размеренным ритмом: здесь располагались институты, школы, банки. Поэтому у компании не возникало сомнений в том, что именно здесь лучше всего разместить новый жилой проект «Дом на Исхаки».

«Мы стремились сохранить уникальную атмосферу этого места, принимая во внимание современные потребности будущих жителей, — дополняет исполнительный директор «Ак Барс Дом» Айгуль Латыпова, Латыпова. — Также для нас было важно сохранить гармонию с окружающей исторической застройкой и учесть сомасштабность и высоту зданий центральной части города, чтобы не нарушить визуальную целостность района».

Клубная закрытая территория с небольшим количеством квартир (их всего 56) в пятиэтажном доме создают атмосферу эксклюзивности, позволяя жителям ощущать себя частью элитарного сообщества.

В проекте особое внимание уделено выбору материалов и цветовым решениям, которые перекликаются с традиционными архитектурными стилями Казани. Гармоничный облик зданию придают увеличенные окна, фасады из голландского кирпича ручной формовки, декоративная кладка и элегантная архитектурная подсветка.

Высокие потолки до 4 метров и панорамное остекление с нанонапылением создают дополнительное естественное освещение с улучшенной шумоизоляцией, делая жилое пространство светлее и теплее.

Уникальное расположение проекта привлечет самую широкую аудиторию, уверены в «Ак Барс Дом». Квартиры вблизи от главных административных зданий города будут особенно удобны для госслужащих и специалистов, часто приезжающих из Москвы или Санкт-Петербурга, а также казанцев, имеющих пригородное жилье. Это позволит существенно упростить рабочие будни. Специально для них в доме предусмотрены лобби с уютной гостиной зоной, где можно подождать такси или провести короткую деловую встречу.

Продумывая внутреннее наполнение дома, девелопер учитывал и интересы творческой интеллигенции Казани, ведь в окрестностях располагаются многочисленные театры и насыщенная культурная жизнь центра города. Для деятелей искусства важна особая атмосфера: так, в квартирах с мансардами можно устроить свою картинную галерею или арт-пространство для полноценного самовыражения, а на террасах можно собираться за обсуждением новой театральной постановки с коллегами.

Что касается «начинки» проекта, в «Доме на Исхаки» представлен широкий выбор планировочных решений: от компактных студий до просторных 3-комнатных квартир, идеально подходящих для больших и гостеприимных семей. Площадь квартир варьируется от 45 до 83 кв. м, предлагая функциональные варианты планировок — от классических до евроформата. Наличие ниш для шкафов и гардеробных обеспечит удобное хранение и организованное пространство. Для дополнительного комфорта — лаундж-зона с камином и гостевые санузлы в холле.

Вся территория дома — зона особенного комфорта: уютный двор с игровой площадкой, места для уединения с книгой или работы за ноутбуком. Для удобства жителей предусмотрен подземный паркинг с системой считывания по номерам.

Безопасность комплекса — один из приоритетов, и она реализована на многих уровнях: видеонаблюдение по всему периметру дома и в местах общего пользования, система видеодомофонии с функцией Face ID. Приятным дополнением для жителей станет возможность бесконтактного доступа в холл через распознавание лица на входных дверях.

Консьерж на ресепшене скоординирует работу служб и поможет быстро решить любые бытовые вопросы. Кроме того, дом обслуживает собственная управляющая компания «Всегда рядом», в приложении которой можно легко оплатить счета и оставить заявку на дополнительные услуги.

Старт продаж был объявлен совсем недавно, но часть квартир уже нашла своих владельцев.К наиболее актуальным в последние месяцы можно отнести покупку в рассрочку как с ежемесячными платежами, так и с фиксированными долями раз в год, что особенно интересно тем, кто сейчас имеет депозитные вклады.

«Со своей стороны наша компания старается подстроиться под индивидуальные запросы покупателей, — добавляет исполнительный директор компании Айгуль Латыпова. — Это может касаться изменения первоначального взноса, сроков погашения и графика платежей».

«Дом на Исхаки» планируют сдать к концу 2026 года. Подробную информацию о проекте можно получить на сайте компании akbars-dom.ru и у менеджеров по телефону: 8 (843) 244-80-64.

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