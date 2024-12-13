Центральная туристическая улица Казани привлекает гостей не только историческими зданиями и сувенирными лавками, но и заведениями, которые способны удивить. Одно их них - ресторан Cheeseria на улице Баумана. Это место, где гастрономия встречается с уютом и душевной атмосферой.

Чем ресторан завоевал любовь местных жителей и туристов? Какие блюда стоит попробовать в первую очередь? Мы узнали все детали, чтобы помочь вам выбрать идеальное место для обеда или ужина во время новогодних прогулок по Казани.

Когда Италия встречается с Казанью: уникальный интерьер

В Cheeseria всё пропитано теплом и вниманием к деталям. Здесь итальянская элегантность удивительно уживается с казанским колоритом. Уникальные картины на стенах, живые цветы на столах и яркая сервировка — всё это создаёт неповторимую атмосферу.

«Наш интерьер — это душа ресторана. Хотелось, чтобы гости чувствовали: сюда приходят не просто поесть, а отдохнуть, почувствовать уют,» — говорит руководитель ресторана Ирина Пашихина.

Ресторан располагается на двух этажах, у каждого из которых собственная атмосфера. Первый этаж для более шумного общения, здесь вас встретит открытая кухня в стиле итальянской траттории, где можно понаблюдать за оживленной работой поваров. Второй — лаундж-зона для более тихого и уединенного отдыха.

«Готовим на виду, потому что нам нечего скрывать. Пусть гости видят, с каким трепетом мы работаем,» — улыбается су-шеф Анастасия Кушакова.

Cheeseria будто приглашает остаться подольше: поговорить, рассмотреть каждую деталь, почувствовать себя частью чего-то особенного. «Наш ресторан — про душу. Люди возвращаются к нам, потому что здесь хочется быть,» — отмечает руководитель Ирина.

Итальянский шик с татарским акцентом: как в Cheeseria сочетают традиции

Новогодние праздники — особое время, когда хочется согреться вкусной едой и почувствовать уют, даже находясь вдали от дома. В Cheeseria каждый уголок ресторана наполнен атмосферой уюта, а меню удивляет новым прочтением колоритных татарских блюд.

«Мы всё-таки сыроварня, и это сразу цепляет туристов. У нас можно не только попробовать сыры, но и увидеть процесс их производства! А прогуливаясь по залу гость обязательно заметит шкаф для вызревания сыров с заметками о названии, сроках вызревания и другими особенностями сортов,» — рассказывает су-шеф Анастасия Кушакова.

Сыры собственного производства здесь поистине играют особую роль. «Наши сыры — это итальянские традиции, но на татарском молоке. Мы работаем с фермерами Лаишевского района более 6 лет. Локальные продукты дают нашим блюдам аутентичность,» — добавляет Анастасия.

Приобрести любой сыр из ассортимента ресторана можно в фермерской лавке Salumeria по тому же адресу

Особенным фаворитом у гостей стала лазанья из собственного сыра: «Мы сделали её сырной, а не мясной. Слои качотты, моцареллы, пармезана — всё это наши сыры. Получается и сытно, и удивительно вкусно», — делится су-шеф.

Для гурманов здесь также есть нечто необычное — стейк из конины, «Не в каждом ресторане Казани можно найти такое блюдо, а у нас оно от локальных поставщиков», — добавляет Анастасия. Рекомендует прожарку «медиум», чтобы вкус раскрылся по максимуму.

Но это не всё: новогоднее меню наполнено гастрономическими сюрпризами. Например, салат с уткой — утка, запечённая до золотистой корочки, с ароматными специями, подается с лёгким и свежим овощным гарниром. Для любителей более традиционных вкусов — грудка утиная, сочная и нежная, в сочетании с восхитительными соусами и гарнирами.

Среди десертов, которое стоит попробовать хотя бы раз в жизни: «Бельфунго-грибочек» — это маленький гастрономический шедевр. Шляпка из шампиньонов, ножка из пралине, песочек из сабле, всё это под дымкой азота — гости всегда в восторге.

Каждое блюдо в Cheeseria рассказывает свою историю, наполненную уникальными сочетаниями и местными акцентами. И, конечно, новогодние праздники — это особое время, когда в каждом блюде можно найти что-то волшебное и неожиданное. Ведь здесь знают, как удивить, порадовать и накормить так, чтобы гости хотели возвращаться снова.

Посмотреть полное меню ресторана можно по ссылке.

Средний чек – 2 500 рублей.

Назад в 90-е: Уникальная возможность весело понастальгировать по ушедшей эпохе

Этой зимой ресторан Cheeseria на Баумана устраивает новогодние праздники с неожиданным и ярким уклоном в стиль 90-х. Всё здесь будет пропитано атмосферой той эпохи: от оформления до конкурсной программы, словно машина времени перенесла вас на пару десятилетий назад.

Мы каждый год стараемся сделать что-то особенное, но в этом году решили вспомнить 90-е. Всё продумано до мелочей: будет настоящий ларёк с бутербродами с колбасой, сгущёнкой и другими символами того времени. Даже ведущий и музыкальная программа — всё стилизовано. Это будет, как будто ты снова в 90-х, но уже с изюминкой, — рассказывает руководитель ресторана Ирина Пашихина.

Вне зависимости от сезона по пятницам и субботам в ресторане проводится вечерняя программа. Начало в 20:00.

Гости смогут насладиться выступлениями певиц, которые исполнят хиты тех лет, танцевальными номерами и конкурсами в духе эпохи.

Мы специально подбираем репертуар, чтобы всё было аутентично. Арт-директор прорабатывает не только декор и программу, но даже стиль проведения конкурсов. Это не просто вечеринка с элементами ретро, а полноценная новогодняя сказка в стиле 90-х, — делится Ирина.

Для фотозоны в Cheeseria подготовили уникальные элементы: культовые атрибуты вроде кассетных плееров, постеров и ковра на стене и другие антуражные детали, которые мгновенно перенесут гостей в те времена.

Уже почти всё забронировано, но ещё есть несколько мест, чтобы окунуться в ту самую атмосферу 90-х. Наши новогодние программы любят за душу, за внимание к деталям. Это всегда немного больше, чем просто праздник — это целая история, — отмечает Ирина.

Забронировать столик можно по ссылке

Новая причина вернуться в Казань

Прогуливаясь по улице Баумана, обязательно загляните в Cheeseria — место, где уютная атмосфера встречается с изысканной кухней. Здесь вы найдете блюда, которые удивят вкусом, и атмосферу, которая согреет душу.

Праздничный сезон — лучшее время для уютного ужина или яркого новогоднего вечера. Не откладывайте — бронируйте столик уже сегодня, чтобы стать частью этой сказки. Cheeseria ждёт вас, чтобы сделать вашу поездку в Казань ещё более незабываемой!