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Площадь фонтанов, умный дом и парк во дворе: рассказываем, как застройщик создал особое пространство в Лаишевском узле

В 2025 году компания СуварСтроит завершит строи...

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Во втором квартале 2025 года завершится строительство четвертой очереди жилого комплекса комфорт-класса «Южный Парк» — проекта, который уже привлек внимание тех, кто ищет идеальное сочетание уюта, инноваций и продуманной инфраструктуры. Этот комплекс стал ярким примером того, как современные технологии и архитектурные решения могут превратить жилье в нечто большее.

Лаишевский узел: район, который растет вместе с вами

Лаишевский узел стремительно развивается, превращаясь из обычного пригорода в современный район с комфортной инфраструктурой. Здесь разместился микрорайон «Суварово», включающий три жилых комплекса с разнообразными концепциями, которые удовлетворяют самые разные запросы жителей. Район предлагает всё, что нужно для активной и насыщенной жизни: школы, детские сады, спортивные и медицинские центры, а также транспортные развязки, которые позволяют за 20 минут добраться до центра Казани.

— Этот район уже нельзя назвать просто окраиной. Это полноценный городской кластер с детскими садами, школами, спортивными площадками и удобными транспортными связями, — отметил заместитель министра строительства Татарстана Ильшат Гимаев.

На территории Лаишевского узла уже работают несколько школ и детских садов, что делает его удобным для семей с детьми. Прогулочные аллеи, уютные парковые зоны и современные спортивные площадки — здесь каждый найдет занятие по душе. А для детей созданы безопасные игровые пространства, где можно не только весело провести время, но и завести новых друзей.

Как добавил Гимаев:
— Такие проекты, как «Южный Парк», не только обеспечивают жильем, но и формируют современную и качественную среду, где каждый житель может найти всё необходимое для жизни.

«Южный Парк»: дом, который заботится о вас

Жилой комплекс «Южный Парк» выделяется своим вниманием к деталям. Здесь каждый элемент спроектирован с учетом потребностей жителей. Застройщик применил переменную этажность (10–25 этажей), что делает архитектуру более разнообразной. Также дома выполнены из керамических блоков Porotherm, которые «дышат» и сохраняют тепло, — такие материалы чаще всего используются в строительстве элитного жилья.

Инновации в каждой квартире

В «Южном Парке» жилье становится умным и удобным. Каждая квартира оборудована системой «умный дом», которая позволяет управлять светом, водой, кондиционером и даже шлагбаумом с помощью мобильного приложения или через голосовой помощник. Забудьте о хлопотах: датчики протечки автоматически перекроют воду, а терморегуляторы радиаторов обеспечат комфортную температуру в любое время года.

— Сегодня сложно удивить жильцов, но мы смогли. Благодаря системе "умный дом" все процессы становятся проще. Вы можете включить свет, открыть шлагбаум или настроить кондиционер одним нажатием или с помощью голосового помощника, — рассказал Марсель Абдулхаев, заместитель директора по маркетингу и продажам ООО «СУВАРСНАМИ».

Панорамные окна и открытые балконы

Планировки квартир в «Южном Парке» продуманы до мелочей. В квартирах большие окна длиной до 2,7 метров, которые обеспечивают максимум естественного света, а угловое остекление придает дополнительный шарм. С заботой об организации пространства застройщик продумал открытые балконы вместо обычных, а в 3-комнатных квартирах предусмотрены теплые лоджии, которые станут уютным уголком для отдыха. В «Южном Парке» представлены разнообразные планировки, включая форматы евро и классических квартир. Особое внимание уделено функциональности: в каждой квартире предусмотрены зоны под хранение, такие как гардеробные, а также мастер-спальни — комнаты с собственным санузлом, что добавляет уюта и удобства в повседневной жизни.

Уникальная инфраструктура

На территории комплекса появится площадь фонтанов длиной 87 метров с подсветкой. К слову, высота струи фонтана может достигать третьего этажа! А еще — аллеи, цветники и парковые зоны, где можно отдохнуть или заняться спортом. Детские площадки будут разделены по возрастным категориям, включая веревочный парк и зоны для подростков.

Жилье доступно каждому: программа ЖНК «СУВАРСОЮЗ»

Для тех, кто не может позволить себе ипотеку, компания «СУВАРСТРОИТ» предоставляет уникальный инструмент в партнестве с ЖНК «СУВАРСОЮЗ». Он позволяет купить квартиру в рассрочку без участия банка.
— Эта программа рассчитана на тех, кому не подходят стандартные льготные программы. Мы хотим сделать жилье доступным для всех, — пояснил Руслан Нурмухаметов, генеральный директор ООО УК «СУВАРСТРОИТ».

Условия кооператива максимально просты: вступить в программу можно с 30% первоначального взноса, а оставшуюся сумму выплачивать равными частями в течение пяти лет. Это решение становится отличной альтернативой кредитам, особенно в условиях высоких ставок.

Почему «Южный Парк»?

«Южный Парк» — это не просто жилой комплекс, а целая экосистема, где гармонично сочетаются инновации, комфорт и безопасность. Уникальные решения, такие как система «умный дом», панорамные окна и благоустроенные дворы, делают этот проект привлекательным для семей и инвесторов.

Жилой комплекс «Южный Парк» продолжает развиваться, и уже скоро вы сможете стать его частью. Следите за новыми предложениями и специальными условиями покупки — возможно, именно сейчас наступил ваш момент для инвестиций в будущее.

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