Первый год жизни малыша — это ключевой период, когда формируются основные навыки и закладывается фундамент здоровья на всю жизнь. Даже небольшие отклонения в развитии могут привести к серьезным последствиям, поэтому важно следить за каждым этапом и вовремя обращаться к специалистам. Правильная диагностика и ранняя помощь помогут избежать проблем и поддержать ребенка в его первых шагах к полноценной жизни. Специалисты центра "Добрые Руки" напоминают, что лучше перестраховаться и пройти консультацию, чем упустить важные сигналы. Это особенно актуально, если есть подозрения на более серьезные заболевания, такие как спинально-мышечная атрофия (СМА).

Сегодня мы пообщались с Сагидовой Светланой Александровной, руководителем направления по физической реабилитации, адаптивной и лечебной физкультуре центра "Добрые Руки". Какие этапы развития важны в первые месяцы жизни, как вовремя распознать отклонения в развитии, что нужно знать о спинально-мышечной атрофии — читайте в нашем материале.

— Первый год жизни — действительно такой важный этап для малыша? Почему на него обращают столько внимания?

— Этот период — самый ответственный, ведь именно в первые месяцы закладываются основы для всех важных навыков. Даже небольшие нарушения, такие как слабость мышц шеи или спины, могут стать серьезной проблемой, если их не заметить вовремя. Родители, и даже врачи в поликлиниках иногда думают: "Подумаешь, кривошея, отправим к массажисту, и все пройдет". Но это не так. Проблемы накапливаются и проявляются позже, когда мы начинаем замечать, что ребенок не встает на четвереньки, не пытается ползать или испытывает трудности с простыми движениями. Мы должны как можно раньше помочь малышу освоить такие базовые навыки, как повороты на бок, ползание, хватание игрушек. Ведь чем быстрее ребенок начинает двигаться, тем быстрее у него развиваются и другие функции — например, речь.

— Как понять, что что-то не так? Есть какие-то маркеры, которые должны насторожить родителей?

— Существует система Апгар — десятибалльная шкала, по которой оценивается состояние новорожденного в первые минуты жизни. Она помогает выявить, есть ли какие-то проблемы, требующие внимания. Например, цвет кожи, частота сердцебиения, дыхание — все это учитывается. Если какой-то показатель ниже нормы, это снижает общий балл. Конечно, это не всегда говорит о серьезных нарушениях, но позволяет нам определить, на что обратить внимание. Мы радуемся, когда у ребенка высокие баллы, но это не повод расслабляться — важно продолжать наблюдение и быть внимательными.

— Что может помочь ребенку развиваться правильно? Какие есть простые советы для родителей?

— Один из простых и важных шагов — выкладывание ребенка на живот. Чем раньше начнете, тем лучше, но делайте это с умом: вначале 5 секунд, потом 10, потом минута — постепенно увеличивайте время. И обязательно следите за реакцией малыша, не доводите до усталости. Так малыш будет ощущать себя в пространстве и познавать мир: что в конце концов можно разглядеть в кроватке с решеткой и бортиками? Малыш будет быстрее развиваться, если увидит движение вокруг себя. Это как учить котенка: мамы-кошки показывают котятам, как вылизывать шерсть, как бегать, так и мы должны помогать ребенку освоить все навыки.

И самое важное! Мамы всегда начинают убирать пальцы изо рта у ребенка. Этого ни в коем случае делать нельзя. Потому что через рот происходит ознакомление с миром. И поэтому, когда ребенок засунул руки в рот, он в первую очередь понял, что это его руки. Он потащил большой палец ноги в рот – мы радуемся. Во-первых, растягивается задняя поверхность бедра, малыш готовит себя к вертикализации, чтобы ноги выпрямились. Во-вторых, он понимает, что это его ноги, осознает это.

— Бывают ли случаи, когда задержки в развитии связаны с более серьезными проблемами, как СМА? (прим.ред: спинально-мышечная атрофия)

— Да, иногда это может указывать на такие генетические заболевания, как СМА. Это серьезное состояние, которое требует немедленного вмешательства. При первом типе СМА у новорожденных каждая минута на вес золота. Чем быстрее начинается лечение, тем больше шансов сохранить двигательные функции. Если диагноз ставится сразу, это как "красный флаг", сигнал SOS. Родителям важно понять, что времени на раздумья нет. Существуют препараты, такие как Спинраза, которые могут остановить патологический процесс, но без реабилитации эффект будет неполным. В нашем центре мы применяем комплексный подход, чтобы помочь ребенку восстановить функции и улучшить качество жизни.

— Есть ли примеры, которые вам запомнились больше всего?

— Конечно, такие случаи невозможно забыть. У нас в центре был мальчик, Саша. Его родители не могли даже почистить ему зубы, потому что он не мог открыть рот — настолько сильны были контрактуры жевательных мышц. Мы работали над этим, и сейчас он может спокойно открывать рот, самостоятельно есть и говорить четче. А раньше даже обычная ложка с едой была для него недоступна! Мы не просто восстанавливали движения, мы возвращали ребенку возможность жить полноценной жизнью.

Еще один пример — девочка-подросток с СМА, которая пришла к нам с руками, скованными в положении сгиба. Мы смогли разогнуть руку и вернуть подвижность. Родители рассказывали, как горели глаза у ребенка, когда она впервые смогла сделать то, что раньше было для нее недоступно. Это радость не только для семьи, но и для нас, специалистов. Мы понимаем, что наши усилия приносят реальные плоды.

— Как проходят занятия в центре?

— Мы всегда стараемся, чтобы занятия проходили в игровой форме. Это помогает детям легче воспринимать процесс реабилитации и даже получать от него удовольствие. Важно, чтобы родители были вовлечены в процесс и продолжали заниматься с ребенком дома. Мы подсказываем, какие упражнения делать, чтобы поддерживать результат. Иногда это очень простые вещи — например, учим ребенка заново открывать рот, чтобы нормально есть. Но иногда работа идет с более сложными задачами, такими как коррекция осанки или восстановление дыхательной функции. Мы видим каждую маленькую победу ребенка как наш общий успех.