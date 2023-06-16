Когда речь заходит о ремонте, возможности для реализации дизайнерских задумок ограничиваются лишь вашей фантазией. Хочется оклеить стену обоями? Никаких проблем. Захотелось украсить стены декоративной штукатуркой или ручной росписью? Пожалуйста!

Однако парадокс выбора в том, что время принятия решения зависит от количества доступных опций. Чем шире выбор, тем больше времени требуется.

Таким образом широта возможностей накладывает на вас определенные обязательства: если не хочешь делать покупку "наобум", придется изучить каждый вариант вдоль и поперек.

Редакция ProKazan провела опрос среди своих читателей. Выяснилось, что среди материалов для отделки стен 97 процентов казанцев предпочитают обои.

Дело в том, что это самый простой вариант? Или у обоев действительно так много преимуществ? За ответом мы обратились к дизайнерам Алисе Фоминой и Анастасии Солоненко – основателям студии «LEPOTA Design». Практикующие дизайнеры интерьера с 12-летним стажем.

Люди чаще выбирают обои. Почему?

По мнению Алисы и Анастасии, обои - это один из самых простых, разнообразных по дизайну и доступных по цене материалов отделки стен. Ни одно настенное покрытие в настоящее время не может похвастаться таким дизайнерским разнообразием.

“Обои под покраску, однотонные и с рисунком, гладкие и фактурные, даже рельефные! Материал может быть любой: от бумаги до ткани. В Казани более 100 магазинов, где можно купить все это. Для дизайн-проектов мы обычно подбираем материалы в узкоспециализированных магазинах. Если речь про отделку стен, то рекомендуем салон "Обои-Центр". В дизайн-проекте обычно предусмотрены 3-4 вида обоев для разных комнат. Мне нравится, что я не отправляю человека бегать по всему городу и он может купить все в одном месте”, – поделились дизайнеры.

В чём преимущества обоев?

В первую очередь - разноплановость дизайна. Каждый образец создает команда профессионалов, которые подбирают сочетания цветов, рисунков и материалов.

А налаженное производство продукции в больших объемах позволяет формировать относительно невысокую цену. Если мозаика или роспись стен будут стоить не менее 2500 рублей за 1 квадратный метр, то обои могут стоит и 100 рублей за такой же метраж. Кроме того, наклеить обои можно самостоятельно, не прибегая к помощи специалиста. С другими материалами так не получится.

Возьмём, к примеру, декоративную штукатурку. Её необходимо изготавливать на месте, соответственно, стоимость работ существенно дороже, а результат ограничен умениями мастера, который выполняет работу: чем лучше, тем дороже. Да и спектр дизайнерских решений скуден.

Ещё один большой плюс, который экономит деньги, время и нервы – обои не требуют настолько тщательной подготовки стен, как например, при покраска.

Какие обои сейчас в тренде?

Такой рисунок имеет достаточно широкое применение. Его можно использовать не только в больших помещениях, но и как панно, локально выделяя отдельные участки стены.

Сейчас в моде универсальные обои, такие как от бренда Victoria Stenova, представлены в салоне "Обои-Центр".

Эту коллекцию легко можно представить в интерьере, выполненном в современном стиле контемпорари – практично, просторно и уютно. Такие обои впишутся на стены напротив входа, либо на стену, где находится телевизор. Эти обои также подходят для создания дополнительных акцентов и интерьере.

Заказывать и долго ждать не придется: в салоне "Обои-Центр" более 1000 видов обоев в наличии по адресу Оренбургский тракт, 170. Если и этого вам покажется мало, также в салоне представлено более 40 каталогов, из которых вы точно сможете подобрать обои под заказ с поставкой в течение 7-10 дней.

Такой вариант подойдет для людей, интересующихся современным дизайном и предпочитающих графичные принты. Контрастные линии прекрасно впишутся как в гостиную, так и в кабинетную зону, способствуя вашей работоспособности благодаря динамичному принту.

Этот вариант будет уместен в интерьере скандинавского стиля. Обои будут успокаивать благодаря природным мотивам и цветовой гамме. Дизайнеры советуют использовать подобные утончённые принты в спальне, на стене изголовья.

Не будем забывать и про минимализм. Именно эти обои будут придавать утонченность и изыск помещению. Оттенок можно выбрать под планируемую мебель.

Что стоит знать при выборе обоев?

Обязательно нужно смотреть информацию на этикетке. Важно учитывать большое количество нюансов: тип обоев, количество с учетом раппорта, ширины полос, особенности поклейки. Например, некоторые обои нужно клеить реверсивно.

Для консультации и содействия лучше обратиться к специалисту, который не только грамотно сориентирует вас в многообразии ассортимента, но и расскажет про возможные нюансы и детали. Менеджеры салона "Обои-Центр" помогут быстро подобрать подходящий вариант и рассчитать необходимое количество рулонов.

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