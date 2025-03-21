«Мама, я был в космосе!» — кричит именинник, снимая VR-шлем. Еще минуту назад он с друзьями исследовал фантастические миры, разгадывал головоломки и вел виртуальную битву. Теперь они обсуждают приключение за праздничным тортом, но мыслями все еще там — в другой реальности.

VR-клубы стремительно захватывают Казань. Они больше не только для геймеров — сюда приходят семьями, устраивают корпоративы и отмечают детские дни рождения, превращая их в настоящее приключение. Теперь родителям не нужно придумывать программу развлечений — достаточно просто открыть двери в виртуальный мир.

Как проходят такие праздники? Какие эмоции испытывают дети? И что говорят родители, впервые увидев, как их ребенок с головой уходит в виртуальный мир? Редакция ProKazan поговорила с Помазуевой Александрой, сотрудницей VR-клуба “Нереальность”, чтобы узнать все подробности.

— Какой самый необычный день рождения у вас проходил?

— У нас каждый праздник особенный, но бывают запросы, которые запоминаются.

Один именинник пришел с просьбой: «Хочу космическое приключение, где мы будем спасать галактику!». Родители заранее обсудили с нами сценарий, и мы устроили для ребят настоящий VR-квест. Они получили вводную легенду, выбрали роли и прошли миссию.

Бывало и так, что родители становились участниками праздника. Однажды мальчик захотел, чтобы взрослые играли против детей. В итоге вышел настоящий семейный чемпионат — эмоции зашкаливали у всех, а родители потом еще долго обсуждали, как будут тренироваться перед следующей игрой.

Один именинник праздновал у нас свой день рождения уже пятый раз! Он пришел со словами: «Ну что, какие у вас новинки?». Пришлось удивлять: мы подготовили для него новые игры и активности, чтобы даже в пятый раз он испытал что-то необычное.

Погрузите ребенка в захватывающий мир VR — активные игры, командные квесты и море эмоций! Безопасно, интересно и незабываемо. Скидка 40% на празднование дня рождения в VR-клубе "Нереальность".

— Почему VR-клуб — это идеальное место для детского дня рождения?

— Традиционные форматы вроде аниматоров, домашних чаепитий и квестов уже не так увлекают детей. Они растут в мире технологий, и им хочется чего-то нового, динамичного, захватывающего.

VR — это не просто игра, а полное погружение в другую реальность. Дети не сидят перед экраном, а становятся героями сюжета, бегают, разгадывают загадки, соревнуются в командах. Причем неважно, сколько гостей на празднике — каждый найдет что-то для себя.

Но важно не только веселье, но и безопасность. Перед игрой мы проводим инструктаж, а во время процесса за детьми следят наши проводники. Родители тоже могут стать частью праздника — наблюдать за эмоциями или играть вместе с детьми. И часто они в итоге увлекаются не меньше.

— Какие игры больше всего нравятся детям?

— Главное, что дети могут попробовать всё! У нас нет строгих ограничений по играм, и за время праздника гости успевают сменить несколько сценариев.

Шутер-арена — динамичные командные бои, где дети бегают, взаимодействуют с окружением и ощущают настоящий драйв.

Головоломки — командная работа в необычных виртуальных мирах, требующая логики и смекалки.

Одиночные игры — для тех, кто хочет погрузиться в виртуальный мир без команды и пройти сюжет в своем темпе.

Всего у нас более 70 игр, и мы подбираем их под возраст и интересы именинника. Если кто-то предпочитает активные игры — выбираем динамичные сценарии, если любит исследовать миры — предлагаем фантастику.

— Как проходит праздник в VR-клубе?

— Все начинается с того, что гостей встречает проводник, который сопровождает их на протяжении всего дня. Дети размещаются, осваиваются, а родители могут спокойно подготовиться.

Перед игрой мы проводим инструктаж, объясняем, как пользоваться VR-шлемами и джойстиками, показываем основные принципы передвижения и безопасности. Затем даем пробный заход, чтобы дети освоились.

Первая игровая сессия длится 40 минут. Дети сами выбирают, что им интереснее — шутер-арена, головоломки, одиночные приключения. Можно менять игры прямо в процессе, если хочется попробовать что-то еще. Проводники всегда рядом, помогают освоиться и подсказывают.

После первой части — перерыв в банкетной зоне. Здесь можно отдохнуть, перекусить, поделиться эмоциями, поиграть в PlayStation 5. Пока дети отдыхают, мы готовим вторую игровую сессию, где можно продолжить уже полюбившуюся игру или попробовать новый сценарий.

Финал — вынос торта со свечами. Свет гаснет, включается музыка, и этот момент становится одним из самых ярких. Дети загадывают желания, родители поздравляют именинника, делают памятные фото.

Родители могут наблюдать за праздником, играть вместе с детьми или просто отдыхать в зоне для гостей. Но неизменно одно — эмоции зашкаливают у всех!

— Что делать, если ребенок никогда не играл в VR?

— Это совершенно не проблема! Даже если ребенок никогда не пробовал VR, через пару минут он будет чувствовать себя уверенно.

Мы начинаем с простых игр, даем возможность привыкнуть к управлению. В командных режимах новички всегда могут опираться на друзей, а если кто-то стесняется, он может сначала понаблюдать, прежде чем включиться в процесс.

Если ребенок тревожится, мы предлагаем ему спокойные одиночные игры, чтобы он адаптировался. Но опыт показывает: даже самые неуверенные через 10 минут бегают по виртуальному миру наравне со всеми.

VR-день рождения, который запомнится

VR-клуб — это не просто игры, а возможность перенестись в другой мир и прожить настоящее приключение. Здесь дети не сидят за столом, а двигаются, общаются, исследуют. Это формат, который впечатляет и детей, и взрослых.