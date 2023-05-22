5 городских пляжей Казани пройдут проверку на качество воды перед открытием летнего сезона

В Казани на старте летнего сезона планируется запустить в работу 5 муниципальных пляжей и 3 места досуга у воды. Купаться можно будет с 1 июня, заявил на деловом понедельнике начальник Управления гражданской защиты города Сергей Чанкин. На водных объектах жителям и гостям Казани будет обсепечена безопасность в соответствии с постановлением исполкома города.

В частности, в столице Татарстана для отдыха будут доступны пляжи "Локомотив", "Нижнее Заречье", "Озеро Глубокое", а также "Озеро Комсомольское" и "Озеро Большое Лебяжье". Помимо этого, свой досуг граждане смогут провести у озер «Большое Лебяжье», «Изумрудное» и у озера в Парке Победы.

На все лето у водоемов будет организовано ежедневное дежурство троих спасателей и медицинского работника. Все пляжи будут укомплектованы лодками, спасательным снаряжением и медикаментами.