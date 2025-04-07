Введение первых продуктов в рацион грудничка — не самая простая задача. Знакомить младенца со «взрослой» едой нужно только тогда, когда он к этому готов. Врачи рекомендуют начинать прикорм в возрасте около 6 месяцев, когда у ребенка появляется интерес к пище и он уже может сидеть с поддержкой или самостоятельно.

О том, что малыш готов попробовать что-то кроме материнского молока или детской смеси, можно понять по следующим признакам:

у него начинают резаться зубки;

утихает рефлекс выталкивания ложки, который не позволял младенцу случайно проглотить какой-нибудь предмет;

малыш с любопытством смотрит на новую еду;

взяв в рот соску или игрушку, производит жевательные, чавкающие движения.

Первые вкусовые открытия

Начинать прикорм лучше всего с пюре из гипоаллергенных овощей, например из кабачка или брокколи. Или предложить мягкие фрукты, например, авокадо. Его можно размять в пюреобразную консистенцию и дать малышу ложкой.

Овощи нужно тщательно отварить до мягкости, затем измельчить в блендере или протереть через сито. В первые пюре можно добавить немного воды или грудного молока, чтобы сделать консистенцию мягче. Когда ребенок подрастет, можно предложить нарезанные кусочки, чтобы развивать его жевательные навыки

Также для первых прикормов отлично подходит пюре из груш и яблок — сладкое и нежное. Этот продукт не только понравится малышу своим вкусом, но и обеспечит его важными витаминами для роста и развития.

Когда малыш готов к более насыщенным вкусам, можно попробовать пюре из цыпленка — это отличный источник белка, который поможет укрепить мышцы и кости.

Постепенно снижайте степень измельчения продуктов, по мере того как малыш растет, и добавляйте новые овощи, крупы и мясо в рацион.

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Прикорм для детей 10-12 месяцев

К 10 месяцам кормление ребенка должно включать в себя продукты различной консистенции: взамен пюре отдавайте предпочтение кусочкам (их размер и степень жесткости должны зависеть от навыков малыша и количества зубов). Ребенок должен ежедневно тренироваться пережевывать пищу. Даже если вы готовите пюре, оставляйте в нем не до конца протертые продукты. Для мяса наиболее оптимальная консистенция - это фарш, который можно подмешивать к овощам или делать из него тефтели и фрикадельки.

Вот несколько простых и быстрых рецептов, которые помогут вам приготовить полноценный ужин для малыша.

Котлеты из индейки

Ингредиенты:

Куриный фарш (или грудка) — 500 г

Яйцо — 1 шт.

Лук — 1 шт.

Молоко — 20 мл

Приготовление:

Куриную грудку пробить в блендере с яйцом и луком. Перемешать, приправить солью по вкусу. Потушить под крышкой с обеих сторон до готовности на небольшом огне.

Суфле из куриной печени

Ингредиенты:

Куриная печень — 200 г

Яйцо — 1 шт.

Молоко — 50 мл

Лук — 1 шт.

Морковь — 1 шт.

Приготовление:

Все ингредиенты смешать в блендере и разлить по формам (подойдут формы для маффинов). Запекать 30 минут при 180°C.

Рыбные котлеты

Ингредиенты:

Филе трески — 700 г

Молоко — 50 мл

Хлеб белый (без корки) — 100 г

Яйцо — 1 шт.

Лук — 1 шт.

Соль по вкусу

Приготовление:

Хлеб замочить в молоке и отжать. В блендере смешать лук, филе трески и чеснок, добавить яйцо, хлеб и соль, перемешать. Потушить с обеих сторон под крышкой до готовности.

Кстати, ранее мы писали о том, какие замороженные продукты могут выручить на кухне — в статье о быстрых и вкусных ужинах для казанцев.

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Как все это комбинировать?

Котлетки можно слегка обжарить на масле Гхи, которое придаст блюду нежный вкус. Затем залейте котлеты кипяченой водой, добавьте замороженные овощи и тушите все до готовности. По завершению слейте лишнюю воду и добавьте заранее отваренный гарнир, например, крупу.

Так вы быстро получите вкусный, полезный и разнообразный обед для малыша, который будет удовлетворять все его потребности в питательных веществах и витаминах.

Для вечернего перекуса перед сном отлично подойдут продукты, которые обеспечат малышу комфортный сон и поддержат его здоровье. Например, биолакт детский без добавления сахара 3,2%. Он содержит все необходимые питательные вещества без лишнего сахара.



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