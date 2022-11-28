Остров Пхукет
Пхукет — один из самых лучших островов для отдыха не только в Таиланде, но и во всей Юго-Восточной Азии. Прямые рейсы, безвизовый режим, небольшие цены, теплый климат и море, большой выбор отелей на любой вкус, цвет и кошелек, ночные клубы и интересные развлечения — все это так и манит путешественников со всего мира. Остров Пхукет - это одно из лучших направлений для россиян в зимнее время. И каждому человеку стоит заранее узнать про этот остров.
Среди нашего населения этот остров известен и тем, что из многих городов сюда летают прямые рейсы. Еще одним преимуществом считается то, что на острове живет очень много наших соотечественников. Из-за чего, необязательно знать английский, можно спокойно обойтись и русским — есть экскурсионные бюро на русском языке, кафе и рестораны, клубы, а в некоторых массажных салонах имеются русскоязычные администраторы.
Остров Пхукет — это такое место отдыха, куда большая часть путешественников дет по готовым турпакетам. Но на самом острове имеется возможность перемещаться по нему самостоятельно. Немногие об этом знают, продолжая по покупать у гидов готовые пакеты с экскурсиями. А на этом сайте venagid.ru можно посмотреть подробнее, где можно отдохнуть на Пхукете. И если вы планируете в скором времени на этот остров, то такая информация вам точно пригодится.
Одни из самых интересных мест, которые можно посмотреть на острове Пхукет:
- Пляжи. Пляжи Пхукета — это его достоинство, ради которых сюда каждый год приезжают множество туристов со всего мира. Это было бы упущением провести свой отпуск, пребывая лишь на одном из них. Многих туристов держит страх поехать в поездку на соседний пляж, а многие уверены, что все пляжи на острове одинаковые;
- Смотровая Черная скала. Название Черной скалы не случайно, так как на самой верхушке смотровой площадки имеются большие черные валуны. Как они здесь оказались непонятно, а вот то что вид отсюда открывается интересный — это факт. Учитывая не разрекламированность этого места, то популярность места для посещения увеличивается;
- Мыс Промтеп. Это тоже красивое место острова. Его крайняя южная точка, которая носит название мыс Промтеп. Его стоит посетить каждому путешественнику в Тайланде обязательно. Именно в этом месте можно наблюдать красный закат во всем его великолепии. Это красивый ландшафт местности. Мыс представляет из себя длинную узкую полоску материка, который уходит на несколько метров в море.