Пхукет — один из самых лучших островов для отдыха не только в Таиланде, но и во всей Юго-Восточной Азии. Прямые рейсы, безвизовый режим, небольшие цены, теплый климат и море, большой выбор отелей на любой вкус, цвет и кошелек, ночные клубы и интересные развлечения — все это так и манит путешественников со всего мира. Остров Пхукет - это одно из лучших направлений для россиян в зимнее время. И каждому человеку стоит заранее узнать про этот остров.

Среди нашего населения этот остров известен и тем, что из многих городов сюда летают прямые рейсы. Еще одним преимуществом считается то, что на острове живет очень много наших соотечественников. Из-за чего, необязательно знать английский, можно спокойно обойтись и русским — есть экскурсионные бюро на русском языке, кафе и рестораны, клубы, а в некоторых массажных салонах имеются русскоязычные администраторы.

Остров Пхукет — это такое место отдыха, куда большая часть путешественников дет по готовым турпакетам. Но на самом острове имеется возможность перемещаться по нему самостоятельно. Немногие об этом знают, продолжая по покупать у гидов готовые пакеты с экскурсиями. А на этом сайте venagid.ru можно посмотреть подробнее, где можно отдохнуть на Пхукете. И если вы планируете в скором времени на этот остров, то такая информация вам точно пригодится.

Одни из самых интересных мест, которые можно посмотреть на острове Пхукет: