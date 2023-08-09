Сегодня россияне все чаще задумываются о переезде за город. Так, согласно результатам опроса, проведенного в августе 2022 года ВЦИОМ, около 68% из 61,8 миллионов российских семей предпочитают жить в частных домах.

Артур Хабибуллин, эксперт по загородной недвижимости и основатель строительной компании «Иман», который более 13 лет занимается строительством малоэтажных домов помог ProKazan создать обширный обзор загородных направлений рядом с Казанью!

Хабибуллин Артур, основатель строительной компании Иман

Направление 1 - Верхнеуслонский район

Верхнеуслонский район один из самых недооцененных, ведь стоимость земли здесь до сих пор можно назвать приемлемой. И это несмотря на то, что за последнее время цена за сотку выросла в несколько раз! К слову, многие представители властей Татарстана имеют дома именно в этом районе.

Цена за сотку: 100-220 тысяч рублей

Транспортная доступность: можно добраться на авто и автобусе, доступна паромная переправа через Волгу. Городской транспорт не ходит.

Инфраструктура: филиалы банков, магазины, больницы, школы и вузы, почтовое отделение, офисы государственных служб, пляж и причал.

Обращаем внимание на Введенскую Слободу - одно из самых популярных мест для покупки участка в Верхнем Услоне (из-за соседства с Иннополисом). Ранее деревня не имела высокий спрос и цены были крайне приятны: за 20-50 тысяч рублей можно было сразу купить весь участок. Но сегодня сотка земли стоит около 100 тысяч рублей.

Направление 2 - в сторону Горьковского шоссе

На Горьковском шоссе района можно встретить целый ряд поселков, например, Новая Тура, Дубровка, Урняк и Грузинский – все эти поселки достаточно активно продавались в начале нулевых. Сегодня же в этой локации будет сложно найти участки на продажу. Направление привлекательно спокойной природной атмосферой, где можно погулять в лесу или посидеть у озера.

Цена за сотку: 200 тысяч – 2,5 млн рублей.

Транспортная доступность: можно добраться на авто, на теплоходе и на автобусе, развит городской транспорт. На Горьковском шоссе часто бывают пробки, но уже сейчас строится дублер для разгрузки участка.

Инфраструктура: здесь достаточное количество магазинов, общеобразовательных учреждений и других объектов первой необходимости.

Направление 3 - Авиастроительный район

Можно рассмотреть такие поселки, как Борисоглебское, Кадышево, Северный и Шигали. Меньше, чем за 400 тысяч рублей за сотку приобрести участок не удастся - локации находятся в черте города.

Цена за сотку: 400 тыс. рублей – 2,5 млн рублей

Транспортная доступность: нет проблем с транспортом. Однако в часы-пик дорога загружена.

Инфраструктура: развитая местность, открыты магазины, детские сады и школы. В целом, ничем не отличается от города.

Особого внимания достоин поселок Шигали - это единственный район, где сейчас работают девелоперы. Также там есть несколько компаний, которые развивают свои проекты. Цена: 300-400 рублей за сотку.

Кстати, Артур Хабибулин регулярно снимает подробные обзоры на коттеджные поселки рядом с Казанью. Например, прямо сейчас вы можете посмотреть видео-обзор поселка Шигали на ютуб-канале "Загородка изнутри".

Направление 4 - район Высокой горы и Дербышек

Поселки Инеш, Пермяки и Калинино относятся к Высокой Горе. Местность с разнообразной природой – есть леса, поля и озера.

Цена за сотку: 500-700 тысяч рублей.

Транспортная доступность: ходит общественный транспорт. Однако дороги во многих поселках еще не заасфальтированы.

Инфраструктура: имеются торговые точки, детские сады, школы, места общественного питания и парки.

Направление 5 - в сторону Мамадышского тракта

В этих местностях находятся такие жилые массивы, как Константиновка и Самосырово, коттеджные поселки Живописный и Мое Царицыно.

Цена за сотку: 600-800 тысяч рублей.

Транспортная доступность: можно добраться на любом транспорте.

Инфраструктура: доступны все городские преимущества - обжитые районы и хорошие дороги. Здесь вы не найдете коттеджных поселков, построенных в единой стилистике.

Направление 6 - Пестречинский район

Есть несколько девелоперских проектов, местность считается довольно востребованной. Например, в поселке Салмачи самый активный период строительства пришелся на период с 2010 по 2020 год. Сегодня земля здесь стоит от 150 тысяч рублей за сотку. В соседнем поселке Куюки сотка земли обойдется минимум в 400 тысяч рублей.

Цена за сотку: 150-400 тысяч рублей

Транспортная доступность: можно добраться на машине, ходит общественный транспорт. Выезд из города в этом направлении часто загружен.

Инфраструктура: есть торговые точки, образовательные учреждения, больницы. Отметим, что в районе хорошая экология – промышленные предприятия находятся далеко.

Направление 7 - Лаишевский район

Лаишевский район можно назвать местом сосредоточения девелоперов – новые проекты появляются каждые полгода. Их там стало настолько много, что Институт развития Казани, который отвечает за новые проекты, притормаживает их работу, поэтому сейчас там стоит большая очередь на реализацию. Как минимум, пять проектов должны стартовать уже совсем скоро. В непосредственной близости от большинства коттеджных поселков работают торговые точки и школы. Благоприятная экологическая обстановка, есть леса и озера.

Но что доступно уже сегодня? Поселок Усады - купить землю будет трудно, так как почти не осталось земельных участков. Да и ценники не особо радуют – около 1 млн за сотку. Поселки Столбище и Большие Кабаны более доступны: есть проекты от 400 до 500 тысяч за сотку. Поселок Сокуры самый бюджетный вариант из перечисленного, цена от 180 до 220 тысяч рублей. Единственный недостаток – большая дальность местности и пробки, которые в скором времени обещают разгрузить. Также можно рассмотреть поселок Песчаные Ковали, где скоро будет сдаваться несколько девелоперских проектов. Напомним, что Лаишевское направление довольно активно развивает ИЖС, поэтому здесь же можно купить землю в поселках Бима, Зимняя горка, Каипы, Тургай-1, Тургай-2 и деревня Кзыл-Иль.

Цена за сотку: 180 тысяч – 1 млн рублей

Транспортная доступность: можно добраться на машине, есть общественный транспорт

Инфраструктура: большинство торговых точек находятся в крупнонаселенных селах, практически нет развлекательных учреждений.

Кстати, в этом районе расположен жилой комплекс, где двухкомнатная квартира стоит около 8,5 млн рублей. Для сравнения: в Больших Кабанах вы сможете приобрести участок 8 соток и дом на 120м2. Подробности можно узнать на бесплатной консультации в строительной компании «Иман».

Дом и участок за 6,5 млн рублей

Строительная компания «Иман» выкупила 28 участков в поселке "Тургай-2" и сейчас там ведется строительство. На данный момент строится отдельная улица, где будут стоять благоустроенные дома в едином стиле. На этих участках уже сделаны дороги, проведены коммуникации, освещение и начата постройка детских садов. В скором времени появится въездная группа с охраной, магазины, а также местная школа. Более того, рядом в 25 км от поселка находится РКБ – можно быстро доехать до города.

Сдать проект застройщики планируют уже в 2024 году. Чтобы проконсультироваться по вопросам приобретения, обратитесь в компанию «Иман».

Подводим итоги

Если вы житель “кварталов” и не рассматриваете для покупки землю к югу от Казани, то Артур Хабибуллин рекомендует рассмотреть поселок Шигали. Там вы сможете побыть наедине с природой и погулять в лесу. Волжская Гавань станет идеальным вариантом для тех, кто привык к элитным постройкам. А людям в поиске спокойствия подойдет Верхний Услон – там вы сможете отдохнуть от суеты.

А если вы с большим интересом относитесь к южной стороне, то Артур рекомендует вам поселок Вознесение и все новые проекты вокруг него. Также выгодным вариантом станет Лаишевское направление: Большие Кабаны, Сокуры, Тургай-1, Тургай-2 и Зимняя Горка. Элитное жилье можно приобрести в поселках Малые Кабаны и Песчаные Ковали.

Если вы инвестор

Стоит рассмотреть весь Верхний Услон. Скоро будет завершено строительство скоростной трассы, которая как раз пройдет через этот район. Безусловно, это скажется на стоимости земли. Также Иннополис и Введенская Слобода будут развиваться еще не 1 год – это удачное место для вклада активов.

Лаишевское направление будет развиваться еще много лет, поэтому его точно стоит рассматривать для инвестиций. Поселок Высокогорская и район Шигали – отличные локации, где очень много новых и перспективных коттеджных поселков.