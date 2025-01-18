Сегодня медицина шагнула так далеко, что порой кажется: невозможно быть абсолютно здоровым. Нутрициологи убеждают, что ты неправильно питаешься, остеопаты находят ошибки в твоей походке, а стоматологи говорят о проблемах с прикусом, которые влияют на всё – от дикции до пищеварения. Иногда это вызывает у обывателя давление и даже растерянность: где правда, а где маркетинговый ход?

Чтобы разобраться, насколько важен правильный прикус, редакция ProKazan обратилась к главному врачу сети клиник Family Dent Кириллу Сергеевичу Григорьеву. Он рассказал, как персонализированный подход, использование цифровых технологий и командная работа специалистов помогают справляться даже с самыми сложными случаями. Эта статья станет путеводителем для тех, кто хочет понимать, что происходит с их зубами, и сделать первый шаг к здоровой улыбке.

— Предлагаю начать с главного вопроса. Зачем вообще стоит ставить брекеты? Какие проблемы они решают, помимо эстетических?

— Действительно, сегодня быть здоровым – это модно. Люди всё чаще приходят на ортодонтическое лечение из-за эстетических комплексов, ведь красивая улыбка стала символом уверенности и успеха. Но за внешней стороной часто скрываются более серьезные проблемы, о которых мало кто задумывается.

Возьмём, например, скученность зубов. Это не просто “неровные ряды”, а реальная угроза для здоровья. Между скученными зубами сложнее вычищать налёт, что неизбежно приводит к его накоплению. А это уже кариес, зубной камень, воспаление десен и даже пародонтит, который может привести к оголению корней зубов. Стоит помнить: полость рта – одно из самых “загруженных” микрофлорой мест в организме. Даже простой гингивит или травма слизистой оболочки могут стать воротами для инфекции, которая затем распространяется дальше.

Если говорить о более сложных патологиях, например, открытом прикусе, это уже влияет на базовые функции организма. Затрудненное глотание, плохое пережевывание пищи – всё это сказывается на работе желудочно-кишечного тракта. Кроме того, неправильный прикус может нарушать дикцию, делая речь невнятной и добавляя человеку новые комплексы.

Своевременное лечение – это не только про красоту, но и про здоровье, которое касается всего организма.

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— С какого возраста можно начинать лечение брекетами? Есть ли различия в подходах к лечению у взрослых и подростков?

— Лечение брекетами можно начинать гораздо раньше, чем думают многие родители. Детей можно и нужно лечить, не дожидаясь полной смены молочных зубов. Уже на молочном прикусе, когда поменялись резцы и появились первые постоянные маляры, можно применять частичную брекет-систему. Позже, по мере прорезывания постоянных зубов, их подключают к этой системе, что позволяет мягко и эффективно корректировать развитие зубного ряда.

Кроме брекетов, есть детские линейки элайнеров – это съёмные капы, которые также хорошо подходят для детей. В подростковом возрасте, когда идёт активный рост костей, дополнительно применяются челюстные аппараты. Они помогают исправить серьёзные патологии, такие как недоразвитие челюсти или её чрезмерное выпирание. Важно, что пока организм активно растёт, такие проблемы исправляются гораздо легче.

Со взрослыми пациентами подход другой. Мы работаем с уже сформированным челюстным скелетом. Если есть серьёзные патологии, лечение может быть более длительным, иногда с применением хирургии. Но даже в таких случаях современные технологии позволяют добиться отличных результатов.

— Как выбрать подходящий метод лечения при наличии проблем с прикусом и зубами? Что влияет на выбор между брекетами и другими методами коррекции?

— Выбор метода лечения при проблемах с прикусом – это всегда персонализированный процесс. Нельзя просто сказать, вам подойдут брекеты, не изучив конкретную ситуацию. Мы начинаем с точной диагностики, которая включает компьютерную томографию с расчетами 3D-цефалометрии, МРТ-диагностику суставов и исследование движения челюстей в 3D-пространстве. Иногда для полного понимания проблемы требуется привлечение специалистов смежных специальностей.

На основе этих данных мы предлагаем несколько планов лечения. Это могут быть как классические брекеты, так и более современные методы, например, элайнеры – съёмные капы, которые становятся всё более популярными благодаря их удобству и эстетичности. Элайнеры работают по цифровому протоколу: все шаги исправления чётко прописаны, а результаты прогнозируемы.

Что влияет на выбор? Всё зависит от характера проблемы, возраста пациента, его образа жизни и даже от того, насколько он готов следовать рекомендациям врача. Например, элайнеры подходят для тех, кто хочет минимально заметное лечение, но требует от пациента дисциплины. Брекеты же более универсальны и справляются с более сложными случаями.

Важно, чтобы пациент понимал, что каждый случай уникален. Мы стремимся не просто исправить проблему, но и создать максимально комфортные условия для лечения.

— Одно из частых препятствий перед установкой брекетов — срок лечения. От чего он зависит и почему некоторые носят брекеты по 3-5 лет?

— Срок лечения брекетами не единственный вопрос, который пугает пациентов. Услышал про удаление зубов мудрости – глаза тут же становятся грустными. Сказали, что брекеты могут натирать слизистую – желание лечиться мгновенно тает. Но правда в том, что срок лечения – это не приговор, а всего лишь этап на пути к здоровой улыбке.

Почему кто-то носит брекеты год, а кто-то пять лет? Всё дело в сложности ситуации. Например, у пациентов с дисфункцией височно-нижнечелюстных суставов или необходимостью ортогнатической хирургии процесс может быть дольше. Бывают и другие нюансы: состояние зубов, готовность следовать рекомендациям, дисциплина в уходе. Это не значит, что кто-то «делает что-то не так» – просто у каждого своя история, и сроки зависят от множества факторов.

Иногда пациенты надеются на магию: «Доктор, сделайте красиво за пару месяцев». Но ортодонты – не волшебники, а люди, которые работают с вашим уникальным организмом. Бывают ошибки, случаются непредвиденные моменты, но главное – это готовность врача вовремя их увидеть, признать и исправить.

Те, кто воспринимают лечение как инвестицию в своё будущее, достигают невероятных результатов. Да, путь будет не самым быстрым, но разве здоровая, уверенная улыбка того не стоит? Брекеты – это не марафон на время, а путь к лучшей версии себя.

— Допустим, перед вами пациент со сложной ситуацией: у него несколько почти полностью разрушенных зубов, несколько удалены, а еще проблемы с височно-нижнечелюстными суставами. Доступно ли ему лечение брекетами?

— Разумеется, главное – правильно организовать процесс. Мы в таких случаях действуем командой: терапевт, ортодонт, хирург, ортопед и даже эстетист работают вместе. Первый этап – санация полости рта. Терапевт лечит кариес, проводит профессиональную чистку, чтобы подготовить зубы к дальнейшим манипуляциям. Затем ортодонт оценивает состояние височно-нижнечелюстного сустава. Если выявляются проблемы, начинается лечение с суставов.

Далее – установка брекетов. На этом этапе мы корректируем положение зубов и создаем место для будущих имплантатов, если это необходимо. Когда ортодонтическое лечение близится к завершению, подключаются хирург и ортопед. Хирург устанавливает имплантаты, а ортопед завершает работу установкой коронок. При необходимости эстетист занимается финишной коррекцией формы и цвета зубов. Каждый этап продуман, чтобы достичь не только эстетического, но и функционального результата.

Сложные случаи требуют комплексного подхода! В Family Dent команда профессионалов работает вместе, чтобы восстановить вашу улыбку: от санации до имплантатов и эстетики. Доверяйте опытным специалистам!

— Брекеты разрушают эмаль, и после лечения зубы могут вернуться в прежнее положение — это мифы или такие ситуации действительно возможны?

— Эти утверждения – скорее мифы, но, как и в любой легенде, в них есть доля правды. Брекеты сами по себе не разрушают эмаль. Однако их ношение требует более тщательной гигиены. Если пациент пренебрегает уходом за полостью рта, между замками и зубами скапливаются налет и остатки пищи, что может привести к развитию кариеса и повреждению эмали. То есть проблема – не в брекетах, а в отношении к ним.

Что касается возвращения зубов в прежнее положение, это возможно, если пациент не соблюдает рекомендации после завершения лечения. Обычно после снятия брекетов устанавливаются ретейнеры – специальные аппараты или капы, которые фиксируют результат. Их нужно носить строго по предписаниям врача, чтобы избежать рецидива.

Важно понимать, что ортодонтическое лечение – это не только исправление прикуса, но и воспитание правильных привычек. Пациенты, которые соблюдают рекомендации, получают стабильный и долговременный результат. А мифы возникают там, где недостаёт знаний или отсутствует дисциплина.

Медицина действительно шагнула далеко, и иногда это вызывает у людей ощущение, что быть абсолютно здоровым просто невозможно. Слишком много информации, советов и рекомендаций – от правильного питания до идеальной осанки – заставляют сомневаться: где реальная польза, а где маркетинговый ход?

Но в стоматологии всё предельно ясно: проблемы с прикусом – это не миф, а реальность, которая влияет на здоровье всего организма. От дикции до пищеварения, от внешнего вида до уверенности в себе – исправление прикуса может изменить качество жизни.