По данным Всемирной организации здравоохранения, сегодня более 39% взрослого населения планеты страдают от избыточного веса. Ожирение связано с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и значительно ухудшает качество жизни. В поисках идеальной фигуры многие люди следуют модным диетам, не всегда понимая их долгосрочные последствия.

Корреспондент редакции поговорила с Татьяной Георгиевной Кириловой, основательницей Центра коррекции веса «Татьяны Кирилловой», диетологом и нутрициологом, которая уже почти 20 лет помогает людям вести здоровый образ жизни, используя персонализированный подход и научно обоснованные методики.

В интервью ProKazan она рассказала, почему диетология — это не только похудение, но и забота о здоровье, и почему нельзя слепо следовать модным диетам.

– Татьяна Георгиевна, что вдохновило вас заниматься диетологией?

– Я начала работать с людьми почти 20 лет назад, когда родила второго ребенка. К тому моменту у меня уже был солидный научный бэкграунд: я защитила кандидатскую диссертацию, преподавала на кафедре физиологии и генетики, изучала особенности питания и обмена веществ. Начало пути было трудным. В Набережных Челнах, где я открыла свой первый кабинет, людям было непросто объяснить, что такое нутрициология и диетология. Однако они видели результаты и начинали рекомендовать меня знакомым и родным. Это был новый путь и для меня, и для пациентов: каждая консультация требовала максимальной отдачи. Моментами я задумывалась, смогу ли я всё это выдержать, но именно такое начало закалило меня как специалиста и позволило приобрести ценный опыт.

– Почти 20 лет — серьезный срок, особенно в диетологии, ведь направление получило широкую популярность не так давно. Расскажите, в чем разница между клиентом тогда и сегодня?

– Когда я только начинала, интерес к диетологии и нутрициологии был минимальным. Люди мало что знали об этой сфере, и многим приходилось с нуля объяснять, зачем вообще нужно разбираться в питании. Сначала ко мне приходили с осторожностью, но, видя результаты, начинали доверять. Каждая консультация была «разговором вслепую», потому что почти никто не понимал, что диетология — это наука, а не модный тренд. Тогда люди были готовы признать, что не знают, как правильно питаться, и охотнее доверялись специалистам.

Сейчас всё по-другому. С распространением интернета люди стали больше читать о здоровье и диетах, и в этом есть как плюсы, так и минусы. С одной стороны, клиенты уже понимают важность здорового образа жизни, знают о влиянии питания на организм, но их знания чаще всего поверхностны. Это «шапочное знакомство» с диетологией и нутрициологией: они читают статьи, смотрят ролики, следуют трендам, но не понимают сути. Например, они знают о популярных диетах вроде кето- или безуглеводных, но не знают, кому эти диеты подходят, и не понимают возможных рисков.

– Какие диеты или тренды в питании вы считаете наиболее вредными и почему многие люди продолжают им следовать?

– К сожалению, сегодня популярность вредных диет только растёт. Например, одной из самых опасных я считаю безуглеводную диету. Она обещает быстрый результат, и люди часто выбирают её, не понимая, что такая диета может серьезно навредить. Дело в том, что организму нужны и белки, и жиры, и углеводы для полноценного функционирования. Безуглеводные диеты появились как способ лечения эпилепсии у детей и проявили себя успешно. Однако маркетологи исказили результаты исследований и диета «ушла в народ». Но никто не рассказывает людям, что они могут нанести себе серьезный вред, особенно если есть скрытые проблемы с жировым обменом. Без медицинского контроля такая диета создаёт риск для сердечно-сосудистой системы, приводя к долгосрочным последствиям. Напомню, что 50% всех смертей в мире происходит в результате проблем с сердечно-сосудистой системой.

Другая опасная тенденция — «детокс», который часто базируется на употреблении соков. Люди верят, что это необходимая «чистка» организма, но часто забывают, что у нас есть собственные системы очищения — печень и почки, которые естественным образом справляются с этими задачами. Постоянное употребление соков на фоне ограничения в еде не дает организму необходимых макро- и микронутриентов и создаёт ненужную нагрузку на организм, особенно на желудок и печень. Однако есть люди, которым детокс действительно необходим, например, если у них есть генетические мутации, влияющие на способность организма очищаться от токсинов. Таким людям может быть назначен детокс-режим под контролем специалистов, с составлением индивидуального лечебного протокола и медицинским наблюдением. Но большинству людей детокс в виде жёстких ограничений вовсе не нужен, и его эффект часто преувеличен.

Ещё одна распространённая и не всегда безопасная тенденция — это БАДомания, или увлечение биодобавками и витаминами, которое часто доходит до крайностей. Люди начинают активно принимать добавки, считая, что это укрепит их здоровье, но редко задумываются о реальных потребностях организма. Многое из того, что они получают в виде БАДов, можно получить из обычной пищи при правильном питании. Например, витамины и добавки действительно нужны в особых ситуациях — детям, пожилым людям, беременным, спортсменам. Но это не универсальное средство, и неконтролируемое употребление может даже навредить. Не говоря уже о том, что российское законодательство не предусматривает доскональную проверку таких добавок на противопоказания и побочные действия, так как они не являются лекарствами. Тем не менее, направление продолжает расти, поскольку люди часто ищут легкий и быстрый способ улучшить свое здоровье, предпочитая таблетки и добавки вместо вдумчивой и комплексной работы над своим рационом.

Подобрать не только индивидуальную диету, но и комплексный план коррекции веса можно на консультации с Татьяной Георгиевной.

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– Раз вы заговорили о комплексной работе, предлагаю углубиться в этот вопрос. Что, по-вашему, можно назвать вдумчивой и комплексной работой над похудением и оздоровлением?

– Начнем с того, что база успешного похудения — это работа эндокринолога и диетолога в тандеме. Эндокринолог учитывает состояние гормональной системы, а диетолог адаптирует питание под физиологические и метаболические особенности.

Далее — глубже: анализ микробиома кишечника. Он показывает, как организм усваивает питательные вещества и какие продукты оптимальны. Например, здоровый микробиом способствует эффективному пищеварению и обмену веществ, а нарушение микробиоты может вызывать дефициты и набор веса.

Ключевым этапом является ДНК-тестирование. Это основа, которая позволяет выявить генетические предрасположенности, риски и возможности организма. Мы анализируем обмен веществ, склонность к дефицитам микроэлементов, генетические особенности усвоения жиров и углеводов. Например, людям с нарушением жирового обмена не подойдут белково-жировые диеты, которые могут перегружать сосуды и приводить к осложнениям.

Комплексный подход также включает анализ состава тела. Мы изучаем содержание мышечной, жировой, костной ткани, уровень жидкости, состояние сосудов и нервной системы. На основе этих данных разрабатывается программа питания, физической активности и коррекции веса.

Таким образом, мы не просто составляем диету, а разрабатываем системный подход, учитывающий гормональные, микробиомные, генетические и физические особенности каждого пациента. Это не временное решение, а стратегия для достижения здоровья и гармонии.

– Какими результатами своих пациентов вы гордитесь больше всего? Есть ли истории, которые особенно вдохновляют?

– Я часто вспоминаю случай с одной молодой женщиной, которой было всего 27 лет, но она пришла ко мне с ожирением третьей степени. Её биологический возраст тогда составлял 65 лет, и её здоровье было сильно подорвано. На первой консультации она плакала, и я видела, что приход ко мне – это отчаянный шаг, её последняя надежда изменить жизнь.

Мы начали работать: каждый месяц она приходила ко мне, следовала всем рекомендациям, занималась спортом, ходила на аппаратный массаж. Через полтора года это был совершенно другой человек. Она пришла ко мне уже стройной, уверенной в себе женщиной. Помню, как она вошла в тренче, на шпильках, с новой стрижкой и блеском в глазах. Это была победа над собой и своими комплексами, она изменилась и внешне, и внутренне. Сейчас она успешный специалист, и периодически она возвращается ко мне, чтобы поддерживать результаты.

Я помню еще одного пациента, мужчину средних лет, менеджера крупной компании. Он пришёл ко мне, чтобы не только сбросить лишний вес, но и полностью изменить свою жизнь. Мы начали работать, и за несколько месяцев он сбросил 50 килограммов. Но это было не просто физическое преображение — менялся и его подход к жизни.

Он стал внедрять привычки, о которых мы говорили: утренние пробежки, осознанный выбор еды, забота о своем теле. Он словно заранее прививал себе образ жизни успешного человека. Вскоре он переехал в Москву, прошёл строгий отбор и занял высокую должность. На деловых ужинах он удивлял коллег тем, что осознанно выбирал полезные блюда, и быстро находил общий язык с успешными людьми, ведь у них у всех схожие привычки и ценности.

Его история — пример того, как внутренние перемены притягивают новые возможности. Он не просто стал стройнее; он словно примерил на себя образ успешного, уверенного в себе человека — и мир откликнулся. Мы до сих пор общаемся, и он по-прежнему верен этим привычкам, которые помогли ему изменить жизнь.

История каждого пациента показывает, что правильный подход к здоровью — это не просто про похудение, а про создание устойчивых и полезных привычек, которые меняют жизнь к лучшему. Если вы хотите не просто сбросить вес, а обрести уверенность, гармонию и улучшить качество жизни, Центр коррекции веса Татьяны Кирилловой готов предложить вам научно обоснованное решение.

«Мы предоставляем комплексный и персонализированный подход, основанный на ДНК-тестировании, анализе микробиома и консультациях с экспертами. Используя передовые методики и современное оборудование, наш центр помогает вам не только достигать цели, но и поддерживать здоровье в долгосрочной перспективе,» — делится Татьяна Георгиевна.

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