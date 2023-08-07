Редакция ProKazan поговорила с Харисовой Денизой Халитовной, врачом акушером-гинекологом. Она рассказала, как помочь девушкам после родов, которые столкнулись с деликатными проблемами. Конечно, материнство и отцовство – значимое и счастливое состояние. Но зачастую беременность и роды приводят к ослаблению и иногда повреждению связочного аппарата и мышц тазового дна, которые находятся между лонным сочленением и крестцом, и осуществляют поддержку органов малого таза. Как следствие формируется опущение стенок влагалища большей или меньшей степени выраженности.

Женщины с дисплазией соединительной ткани (генетически обусловленное нарушение синтеза белков соединительной ткани или сопутствующих ферментов, нарушение образования коллагена) более подвержены риску формирования опущения стенок влагалища.

Какие симптомы замечают многие женщины после родов?

Харисова Дениза Халитовна, врач акушер-гинеколог в МЦ "Формула Здоровья"

К частым симптомам опущения стенок влагалища относятся недержание мочи, запоры, а также сексуальные расстройства. Стрессовое недержание мочи обычно возникает при повышении внутрибрюшного давления при интенсивной физической нагрузке, при кашле, чихании, смехе, беге, прыжках.

Если говорить о сексуальных расстройствах, женщину могут беспокоить дискомфорт или боль при половом акте, ощущение недостаточной увлажненности, снижение чувствительности при интимной близости, зуд, жжение в области вульвы и влагалища после полового акта, часто возникающие циститы, порой после каждого полового акта.

Как предотвратить или значительно облегчить симптомы?

Харисова Дениза Халитовна, врач акушер-гинеколог в МЦ "Формула Здоровья"

Реабилитация мышц тазового дна может предотвратить или значительно облегчить эти симптомы. Улучшить состояние мышц тазового дна могут помочь упражнения Кегеля. Регулярное их выполнение (ежедневно по 2-3 подхода) позволит укрепить мышцы тазового дна, которые осуществляют поддержку матки, мочевого пузыря, прямой кишки.

Если упражнения Кегеля не дают желаемый результат, или вам хочется поскорее улучшить качество своей интимной жизни, уменьшить выраженность других симптомов опущения стенок влагалища, можно прибегнуть PRP- терапии или к физиотерапевтическому методу коррекции на основе квадриполярной радиочастоты, аппарату Ева.

PRP-терапия - это введение собственной, обогащенной тромбоцитами, плазмы пациента в область интимной зоны. Данная терапия практически не имеет противопоказаний, так как используются собственные ресурсы организма. Введение обогащенной тромбоцитами плазмы в пространство между стенкой влагалища и уретрой в области точки G позволяет, уменьшить объем влагалища и фиксировать уретру, тем самым достигается удержание мочи при физической нагрузке, кашле и смехе.

Данная методика позволяет не только снять симптомы недержания мочи, но и улучшить качество половой жизни: при введении плазмы улучшается трофика и кровоснабжение тканей за счет образования новых сосудов, нормализуется выработка естественных секретов – ткани становятся более увлажненными. Обычно курс PRP-терапии - это 4-6 сеансов с интервалом 1-2 недели.

Еще одна методика ускоренной борьбы с признаками опущения стенок влагалища – Итальянский аппарат EVATM – динамический квадриполярный RF-генератор (DQRF), предназначен для неинвазивного лечения послеродового или возрастного растяжения мышц влагалища, а также наиболее распространенных вульвовагинальных патологий.

4 электрода фокусируют энергию на нужной глубине и производят избирательный нагрев тканей до 41–42С, благодаря чему активизируются процессы регенерации за счет выработки эластина и коллагена, повышается тонус мышц влагалища, усиливается микроциркуляция, слизистая становится более эластичной, упругой, увлажненной, повышается чувствительность (особенно при дополнительном использовании во время терапии гиалуроновой кислоты), уменьшается сухость, зуд и жжение во влагалище, улучшается внешний вид деликатных тканей вульвы.

Программа и количество процедур подбираются индивидуально, в зависимости от потребностей. Базовый курс терапии предполагает 4процедуры с интервалом 14 дней.

EVA безопасна, комфортна, безболезненна, не требует реабилитации, а главное – эффективна.