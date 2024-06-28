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«Не бойся, будет не больно»: почему стоматологи рекомендуют избегать этой фразы при подготовке ребенка к лечению зубов

Редакция ProKazan посетила кабинет детского стоматолога клиники “Анатомия улыбки” Юлии Костюниной и узнала, почему родители с недоверием относятся к современным технологиям и как сделать посещение стоматолога комфортным для ребенка.

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Страх родителей и детей перед посещением стоматолога — это проблема, из-за которой лечение откладывается на месяцы или даже годы. Переживания родителей можно понять, ведь в их детстве лечение зубов воспринималось как наказание. И они непроизвольно могут сказать своему чаду: «Не бойся!». Редакция ProKazan посетила кабинет детского стоматолога клиники «Анатомия улыбки» Юлии Костюниной и узнала, почему родители с недоверием относятся к современным технологиям и как сделать посещение стоматолога комфортным для ребенка.

Пугают по незнанию

В успокаивающей фразе “Будет не больно и не страшно” целых два стоп-слова, повышающих тревожность. Чаще именно после таких слов ребенок начинает бояться. Мы в клинике избегаем их, при этом полностью проговариваем ребенку вслух процесс, чтобы он начал доверять врачу и успокоился. С современным оборудованием лечение действительно может быть безболезненным и комфортным, – рассказывает Юлия Костюнина.

Адаптационные приемы — это то, что поможет пережить стресс и родителю, и ребенку. Рекомендуется приводить детей на профилактические осмотры с появления первого зуба, а далее раз в 3 месяца. В клинике «Анатомия улыбки» есть игровые комнаты, чтобы дети до приема смогли расслабиться и позитивно настроиться. Стоматолог проводит осмотр полости рта или гигиену, в то время как ребенок смотрит любимые мультики. В конце приема он получает в подарок монетку, которую опускает в автомат и получает шарик с игрушкой. Ребенок понимает, что бояться в кресле врача нечего и с удовольствием придет сюда еще раз. Более того, здоровье зубов ребенка с такими приемами находится под контролем, а это залог спокойствия каждого родителя.

Наркоз и седация

На данный момент есть выбор, как будет проходить лечение кариеса у детей, в этом плане современные технологии далеко шагнули вперед. Это обычный приём, с закисью азота (под седацией), в условиях общего наркоза. Седация — это абсолютно безопасный метод, при котором ребенок находится в сознании, слышит и понимает, что ему говорят, но находится в расслабленном состоянии. Этот метод подойдет, если ребенок старше 3 лет, он хорошо дышит носом и изначально не перевозбужден. Если у малыша большое количество пораженных зубов с осложнением кариеса (например пульпит, периодонтит), ему меньше 3 лет, то это показания для лечения под наркозом, — говорит врач клиники «Анатомия улыбки».

Родители часто путают эти два метода. Но даже если ребенку назначили лечение под наркозом — это не повод для паники. Ваш ребенок не почувствует боли или тревоги, все лечение будет происходить, пока он спит. Вы будете с ним рядом в начале процедуры и во время пробуждения — для ребенка это максимально комфортное лечение полости рта.

Седация и наркоз — это процедуры, которые нельзя провести спонтанно. Они проводятся после консультации со стоматологом и сдачи необходимых анализов.

Все начинается с молочных зубов

Молочные зубы тоже нужно лечить. Если появился кариес, его нужно устранить до того, как он перейдет в пульпит, или зуб полностью нужно будет удалять. Это правило действует и с молочными зубами. Удалить воспалившийся молочный зуб — дело простое, но только на первый взгляд. Между его корней зарождается постоянный зуб, у него есть защитная оболочка. При сильном воспалении молочного зуба, эта оболочка растворяется и в таком случае, мы можем потерять зачаток постоянного, при удалении молочного зуба. Как итог — постоянный зуб не вырастет. Поэтому лечение нужно проводить вовремя, а лучше делать профилактику, чтобы избежать вообще каких-либо проблем, — советует Юлия Владимировна.

Утрата постоянного зуба вместе с молочным — не единственная проблема. Если молочный зуб удалили до того, как он выпал сам, на его месте образуется пустота. Другие зубы начинают сдвигаться, в итоге ребенку может потребоваться ортодонтическое лечение.

В ситуации с передними молочными зубами еще добавляются проблемы с дикцией: язык не встает правильно в полости рта, потому что не встречает опору в виде передних зубов. А значит потребуется еще и лечение у логопеда.

Профилактика - залог спокойствия родителей

В клинике «Анатомия улыбки» уверены, что самое лучшее решение для здоровья детей — это профилактика. Приводя своего ребенка раз в 3 или 6 месяцев на гигиену и профосмотр, вы сможете предотвратить все проблемы со здоровьем зубов у своего ребенка. При этом лечение в клинике пройдет комфортно — ребенок настроится в игровой комнате, опытные стоматологи найдут с ним общий язык и постараются создать уютную для него атмосферу, а современные технологии и оборудование позволят избежать болезненных ощущений и стресса.

Вы можете записаться на прием на сайте прямо сейчас и больше не переживать за здоровье зубов своего ребенка.

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