"Подарили отдых 600 тысячам человек за первый год": репортаж с дня рождения Нижнекамских Терм

19 августа в Нижнекамске прошло празднование первого года работы «Нижнекамских терм». Поздравить гостей мероприятия с памятной датой приехал основатель терм – Юрий Бычков. Также были и руководители различных отделов, директор Воткинских терм, управляющий Ижевскими термами.

Юрий Бычков, основатель Нижнекамских терм

Стоит отметить, что похожих терм больше нет. Главное их отличие – доступный, многофункциональный и качественный отдых. Входной билет в «Нижнекамские термы» на целый день в будни обойдётся всего в 1150 рублей за взрослого. За эту стоимость каждый желающий может посетить: русские парные, комнату впечатлений, гималайскую соляную, каменную, травяную, термальную и нефритовую сауны, соляную градирню, различных видов хамамы, татарскую баню «Мунча», джакузи, детский открытый и внутренний бассейн с горками, большой термальный бассейн, купель, соляной бассейн, а также попробовать себя на бесплатных мастер-классах по йоге, гвоздестоянию, аквааэробике и многом другом.

«Нижнекамские термы» - это удивительное место, где ты просто забываешь о реальности и попадаешь в мир релакса. Но как вообще появился этот комплекс?

«Мы решили обратиться к главе города с подобной идеей. Так как строим по стране Термы. Мы связались в главой Нижнекамска, и попросили выделить землю под строительство. И к нашему удивлению, участок нашёлся довольно быстро», - говорит представитель «Нижнекамских терм» Юрий Бычков.

Стоит отметить, что этот комплекс сопоставим с отдыхом в Турции. Ежедневно гостей терм встречает активный отдых, от которого получаешь наслаждение. И празднование Дня рождения не стало исключением.

«Для нас это обычный день. Столько радости и счастья тут ежедневно. Комплекс так живет всегда, то есть это курорт, вы сюда попали, прямо как в Турцию»», - отмечает Юрий Бычков.

Атмосфера праздника на каждом шагу!

Функционировали интерактивные площадки, выступали танцоры и певцы, была даже дискотека.

«Нам больше всего понравилось выступление барабанов «Африканские сердца», выступала группа артистов из Ижевска, это было просто феерично, ярко и красочно! Они двигались и танцевали под ритмы горячей африканской музыки. Также мы сделали с ними фотографию, которая останется у нас в фотопленке и через которую мы будем вспоминать как прошло день рождение «Нижнекамских терм», - говорит восторженный гость мероприятия.

Не забывали и о татарской культуре. Здесь также исполняли народные песни и национальные танцы.

«Было очень зажигательное выступление управляющей компании, они придумали свою песню и музыку, видно, что танцевали с душой и любовью!», - радостно говорит Евгения, гостья праздника.

«Невероятно понравилось выступление певицы Алисы и Радика Ахметова, мы остались в восторге! Они пели известные песни, а гости отжигами прямо рядом со сценой, было классно!», - рассказывает Эльмира, отдыхающая комплекса.

«Нам очень понравилось, большое количество видов бань, саун, хаммам и бассейнов. Также есть много Фуд-кортов! Есть и для детишек бассейны, анимация и аттракционы. С утра до вечера играла музыка, не было даже времени заскучать! Программа была очень насыщенна!», - говорит мама юных отдыхающих Олеся.

В конце мероприятия гостей торжества ожидало выступление Айрата Метшина – депутата Госдумы Федерального собрания России. С поздравлением и напутственными словами выступил и Роман Булатов - руководитель исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района.

Завершилось мероприятие выступлением Данила Сабирова, фаер-шоу, запуском шаров, праздничным тортом и словами благодарности от основателя терм – Юрия Бычкова.

«Год назад, когда мы открывали этот замечательный комплекс, я сказал, что Нижнекамск превращается в один из курортов России. Сейчас многие приезжают сюда чтобы отдохнуть с разных частей нашей страны. Также мы благодарны властям Татарстана. Нам помогли полностью все реализовать и мы продолжаем развивать, мы достраиваем, увеличиваем количество саун, бань, чтобы в дальнейшем все было лучше, лучше и лучше!», - такими словами завершил праздник Юрий Бычков.