Налоговый год в Великобритании - эо период времени длительностью в один календарный год, по окончании которого благодаря декларации определяется налоговая база и платятся все налоги. Иногда применяются термины отчетный год и налоговый период.

Если вы недавно стали налоговым резидентом Англии, у вас еще имеется возможность заплатить налоги только с тех доходов, которые были получены в Англии.

Вы можете использовать льготный режим начисления налогов, который доступен лишь налоговому резиденту зарубежного происхождения, или же использовать один из многих соглашений, чтобы избежать двойное налогообложение, которое подписано Англией со многими странами. А про налоги в Великобритании смотрите на сайте.

Если же вы получаете доход за границе, а именно странах, которые имеют с Великобританией договор об избежании двойного налогообложения, то можно намного сэкономить на фискальных выплатах. А подробную информацию можно посмотреть на этом сайте https://ukbusiness.ru/nalogi-v-velikobritanii-sposoby-legalnoj-ekonomii/.

Обычно же, доходы, которые были получены от бизнеса или работы за границей, попадают под действие таких соглашений. К примеру, если вы проживаете в Лондоне, а постоянный доход вам приносит бизнес в родной стране, то заплатив проценты налога в России, по месту происхождения дохода, можно с легкостью вычесть уплаченные средства в Англии, где вы являетесь налоговым резидентом.

Иметь двусторонние договоренности это очень хорошо. Это дает возможность не платить два раза по доходам, которые были предусмотрены такими соглашениями. Чтобы определить точно, что будет облагаться налогами дома и в Великобритании, и заранее понять все свои поступления, то стоит обратиться за советам к юристам и вместе с ними изучить весь текст договора

Применять или не применять такой льготный режим начисления налогов, любой человек решает на основе математического расчета и может менять это решение каждый год. Если близятся поступления от иностранного бизнеса, а также прибыль от активов в другой стране, то это точно стоит того.

Средства, которые вы получили до того, как стать налоговым резидентом в Англии, считаются вашим чистым капиталом. Вы можете привезти их в страну без налоговых последствий и обстоятельств. Вам необходимо только иметь осторожность и не допускать того, чтобы чистый капитал смешивался с остальными доходами за границей после того, как вы стали налоговым резидентом в Великобритании.