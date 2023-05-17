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· Яна Крутовских

Можно заказать хоть в лес: в Казани появилась бесплатная доставка продуктов за город

Можно заказать хоть в лес: в Казани появилась бесплатная доставка продуктов за город

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Сезон шашлыков и пикников уже открыт. А вместе с тем наступила и пора “забывашек”. По данным опроса, который мы провели среди подписчиков ProKazan, 83% голосующих отметили, что забывают взять с собой на природу какие-то продукты.

И действительно, кто из нас хотя бы раз не забывал купить овощи, фрукты, зефирки, средства от комаров и даже шампуры? Вспомните, какого это — прерывать свой отдых и отправляться на поиски ближайших магазинов.

Таких историй довольно много. Некоторыми из них поделились наши читатели. Также они рассказали, что делали в подобных ситуациях.

Уехали за город и… забыли самое главное

Шатровая зона на базе отдыха “Бережок”

«Как-то раз мы поехали с друзьями на природу. Начали отдыхать, и тут до нас доходит, что шашлык мы попросту забыли положить в машину. А мы уже угли разжигаем. Место отдыха, по всем законам подлости, было очень далеко от города, в “Бережке”. Там магазинами рядом не пахнет уж точно, тем более теми, где будет шашлык. Наше спасение – доставка из «ВкусВилла». Мы искали все возможные варианты доставок. Но за город можно заказать только у них. И, к слову, мясо было свежее и хорошо замаринованное. Нам ещё повезло, что каждый день у них меняются скидки на продукты, и в этот день на шашлык были 20%-ные скидки», - рассказывает Лидия.

Шашлык “Домашний” из свиной шеи. Доступен к бесплатной доставке за город на сайте

Также Лидия добавила, что доставка была бесплатной. «ВкусВилл» - это единственная бесплатная доставка, которая привозит продукты за город.

Дети, которые грозились голодовкой

Героиня следующей истории оказалась в еще более комичной ситуации.

«На майские праздники наша компания из трёх семей с детьми арендовала беседки в 20 километрах от города - в отеле “Регина”. Приготовили всё необходимое, но никому и в голову не пришло, что детям может стать скучно. И тут наши чадо выдают, что хотят жарить зефирки у костра как в американских мультиках. Без них они отказываются что-либо есть. Голодными детей точно не оставить. Что делать? У них слезы, сопли, а магазинов рядом-то и нет. Заказали доставку «ВкусВилла», так как там натуральная продукция, без ГМО и так далее. Мы доплатили всего 199 рублей и заказ привезли экспресс-доставкой за 2 часа», - пишет в нашу редакцию многодетная мать Аделя.

Зефир воздушный. Доступен к бесплатной доставке за город на сайте.

Стоит отметить, что магазин с полезными продуктами доставляет заказы в любое место, даже за город абсолютно бесплатно независимо от суммы в корзине. Кроме того, максимально заказ нужно будет ждать четыре часа.

Что делать, если до ближайшего магазина 40 минут пешком?

«Я тот человек, который вообще не пользовался доставками продуктов до апреля этого года, а теперь сама почти не хожу в офлайн-магазины. Дело было, когда я поехала на дачу, а до ближайшего магазина минут 40 пешком, к тому же ещё и дождь шёл. В интернете я нашла “ВкусВилл” с его предложением о загородной доставке. Ну и решила попробовать. Теперь для себя я выделила плюсы доставки. Во-первых, это очень сильно экономит время. Во-вторых, не обязательно набирать продуктов на неделю вперед, чтобы тебе привезли все бесплатно. И третье, продукты на доставку оказываются чаще всего дешевле, нежели в дачных магазинчиках, так как у “ВкусВилла” много промокодов на скидки. Зачем тратить время на походы в дальние магазины, если можно погулять во дворе дома, заняться огородом», - рассказывает Ольга, наша читательница.

Во «ВкусВилл» действует бесплатная доставка на любую сумму заказа. Кроме того, продукты привезут за город за четыре часа вне зависимости от местности. А ещё в магазине внедрили возможность заказа по временным слотам (с 12:00 до 15:00 и с 18:00 до 21:00) для населенных пунктов, которые находятся на расстоянии от 55км до 100 км по прямому направлению.

Также у сети магазинов всегда выгодные акции, например, скидки от 40% на товары, обозначенные красными ценниками. А также скидка 20% на 6 разных товаров каждый день. Действует она в магазинах и онлайн, активируется в приложении или на сайте, а также есть различные купоны и промокоды, которые можно выиграть в интерактивной игре на сайте.

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