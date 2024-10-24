В условиях высоких ипотечных ставок и сворачивания госпрограмм покупка квартиры становится сложной задачей. Рынок недвижимости предлагает альтернативы ипотеке. Но и тут есть свои нюансы.

Редакция ProKazan пообщалась с Гильмановой Миланой Ильфатовной, специалистом агентства по недвижимости «Альтера», и узнала, на что казанцам обратить внимание при покупке квартиры в рассрочку.

Что такое рассрочка на недвижимость, какие у неё есть преимущества?

Рассрочка помогает приобрести квартиру с оплатой стоимости поэтапно. Возможны варианты с первоначальным взносом 15-50% от стоимости недвижимости. Оставшаяся сумма выплачивается регулярными ежемесячными или квартальными платежами.

Главное преимущество рассрочки – это возможность избежать переплаты за проценты по ипотеке в период строительства будущей квартиры. При этом не нужно собирать большой пакет документов.

«Сейчас спрос на рассрочку растет, так как ставки по ипотеке на вторичное жилье высокие — около 20-22%. А для новостроек увеличился минимальный размер первоначального взноса», — рассказывает Милана Ильфатовна.

Какие существуют виды рассрочки?

Первый — это традиционная рассрочка с первоначальным взносом от 20 до 50%. Остаток суммы выплачивается по графику.

Второй — жилищно-накопительный кооператив (ЖНК) от застройщика, где есть фиксированные платежи на срок до 7 лет, без использования банковских кредитов и дополнительных переплат. В Казани доступна ЖНК только от застройщика Унистрой.

В чем особенность ЖНК от застройщика?

1.На весь срок договора устанавливаются фиксированные платежи.

2.Гибкие условия оплаты: первоначальный взнос может составлять от 15 до 30% стоимости жилья, с дальнейшими равномерными ежемесячными платежами.

3.Отсутствие банковских комиссий и страховок.

4.Подходит для людей с ограничениями по ипотеке из-за плохой кредитной истории или религиозных ограничений.

5.При использовании ЖНК возможны изменения в размере платежей, если стоимость квадратного метра вырастет.

Какие условия рассрочки предлагают застройщики в Казани?

Активно предлагают рассрочку застройщики домов бизнес-класса, особенно в локациях с новым строительством. Например, в речном порту Казани и в районе метро «Горки».

Первоначальный взнос на квартиры в этих локациях составляет от 20-30% от стоимости недвижимости, а ежемесячные платежи начинаются от 25 тысяч рублей.

Кому подойдет рассрочка на покупку жилья?

«Для первой недвижимости я бы не рекомендовала рассрочку, поскольку вносить платежи нужно еще до окончания строительства, что создает дополнительную финансовую нагрузку,» — утверждает Милана Ильфатовна.

Покупка жилья в рассрочку подходит для:

- инвесторов, так как позволяет зафиксировать текущую стоимость жилья и заработать на росте цен в будущем.

- людей с плохой кредитной историей или ограничениями на ипотеку, например, если есть запрет на обычные ипотечные кредиты по религиозным причинам, такие как необходимость соблюдать халяль.

- тех, кто предпочитает фиксированные платежи без банковских переплат, например, в случае с ЖНК от Унистрой, где рассрочка идет до 7 лет.

На что стоит обратить внимание при выборе квартиры в Казани?

Важно выслушать разные мнения о недвижимости, которую застройщик предлагает в рассрочку. Чаще всего застройщики хвалят свои проекты, не акцентируя внимания на возможные минусы.

Независимое агентство недвижимости поможет оценить плюсы и минусы всех вариантов, ориентируясь на предпочтения покупателя.

Как агентство помогает своим клиентам выбрать оптимальный способ финансирования покупки квартиры?

Агентство недвижимости «Альтера» приглашает всех клиентов на консультацию для обсуждения их пожеланий, при этом консультация бесплатна вне зависимости от дальнейшего решения о сотрудничестве клиента с агентством.

После того как покупатель определился с вариантом жилья, «Альтера» предлагает разные варианты для сделки. Это может быть рассрочка, обычная ипотека или траншевая. Для тех, кто имеет накопления, также доступен вариант покупки вторичного жилья с рефинансированием на меньшую ставку - от 13% на весь срок!

Когда лучше брать квартиру в рассрочку?

Лучше брать сейчас, а не откладывать. Рынок недвижимости может стагнировать, но в долгосрочной перспективе цены продолжат расти.