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Можно получить свой дом за месяц, но есть нюансы: рассказываем про один из самых быстрых способов строительства в Казани

Построить дом быстро и надёжно — реально, но дл...

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Некоторые казанцы мечтают о жизни в загородном доме, но откладывают эту идею на неопределённое время. И их можно понять! От оформления ипотеки и выбора материала для строительства до правильной приемки столько деталей, что задача может показаться слишком объемной и затратной по времени.

А что, если хочется переехать в свой дом как можно скорее? И чтобы он был качественным, всесезонным и с гарантией? Редакция ProKazan пообщалась с Салахиевой Миляушой Ильсуровной, основательницей строительной компании «Седьмое небо» чтобы показать, на какой дом могут рассчитывать те, кто хочет получить лучшее соотношение скорости, качества и цены.

Подготовка покупателя может повлиять на результат

К сожалению, не всё зависит от застройщика. И если у покупателя есть проблемы с документами или нет плана участка, то строительство затянется надолго.

Прежде всего, необходимо, чтобы земля находилась в собственности, а документы были в полном порядке.

«Перед началом работ нужно заказать через Госуслуги ГПЗУ (градостроительный план земельного участка). Этот документ обозначает максимальные размеры будущего дома. Например, если ширина участка 18 метров, то с учетом всех отступов по сторонам дом может быть максимум 12 метров в ширину. Неправильная застройка может привести к последующим проблемам с регистрацией дома,» - делится опытом Миляуша Ильсуровна.

Следующий шаг — получить геологию участка. Она нужна для понимания состояния почвы и уровня грунтовых вод. Это поможет с выбором типа фундамента. Например, для каркасного дома можно использовать облегченный фундамент. Но если, например, на участке высокие грунтовые воды, понадобятся сваи.

О чём ещё нужно позаботиться перед строительством дома

Необходимо продумать электрику. Для строительства достаточно двух киловатт, но для полноценного проживания дома необходимо не менее 15 киловатт, чтобы все бытовые приборы работали без перебоев.

Также важно заранее продумать водоснабжение. Если на участке нет центрального водопровода, может потребоваться бурение скважины.

Еще один ключевой, но не такой очевидный фактор, который влияет на скорость строительства – проходимость к участку. Узкая тропинка не подходит для завоза материалов. Сам участок должен быть расчищен, чтобы строители могли точно определить пятно застройки и начать работы.

«Когда все эти моменты учтены, остается выбрать материал для строительства. Каркасный - это моя рекомендация. Так вы сможете рассчитывать, что дом будет возведен в короткие сроки: через месяц будут стены и крыша. А дальнейшие работы, такие как установка окон, дверей, отделка, можно доделать позже,» поделилась Миляуша Ильсуровна.

Каркасный дом – безопасен? Можно ли жить в нем зимой? Какие гарантии?

Строительство каркасного дома — это безопасный и популярный способ возведения жилья при условии соблюдения строительных норм и использования качественных материалов.

Натуральные материалы делают такие дома экологичными, а их гибкость обеспечивает сейсмоустойчивость. Важно, чтобы строительство выполняли профессионалы, строго соблюдающие стандарты, это позволит простоять дому десятилетия.

Строительная компания «Седьмое небо» работает в Казани с 2016 года, за это время с их помощью было возведено более 300 домов.

В 2022 году компания открыла собственное производство СИП-панелей и каркасов. Таким образом «Седьмое небо» контролирует все этапы стройки: от материалов до качества их возведения.

Построить дом быстро и надёжно — реально, но для этого важно учитывать все факторы, начиная от подготовки участка и заканчивая выбором материалов и инженерных решений.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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