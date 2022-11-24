Менеджер маркетплейсов: обучение на курсах с нуля для начинающих

Учебные курсы по менеджменту на маркетплейсах являются одним из самых популярных направлений онлайн-специальностей сегодня. Они закладывают основу навыков для развития онлайн-бизнеса и достижения ваших целей в области маркетинга и продаж на больших торговых площадках.

Вы можете подумать, что электронная коммерция предназначена только для местных розничных продавцов или предприятий, которые переходят в онлайн. Это не так. Менеджмент на маркетплейсах открывает двери для продажи любого продукта или услуги в Интернете. По прогнозам, к 2040 году 95% покупок будет совершаться через глобальную сеть. Чтобы выбрать подходящую программу обучения, посмотрите ТОП-19 курсов обучения «Менеджер маркетплейсов» онлайн — Блог Романа Семенцова. Вы также можете получить больше информации о предложениях курсов на онлайн-рынке, продолжая читать эту статью.

Курс «Специалист по продвижению на маркетплейсах» от Skillbox

Этот курс научит вас SEO-оптимизации вашего интернет-магазина. Поисковая оптимизация имеет решающее значение для успеха торговых площадок, и этот курс проведет вас через все шаги, чтобы сделать ваш магазин оптимизированным для SEO.

Во время программы вы изучите все аспекты SEO электронной коммерции, включая:



введение в SEO электронной коммерции для начинающих;



исследование ключевых слов для веб-сайтов электронной коммерции;



как оптимизировать структуру сайта вашего магазина;



как оптимизировать домашнюю страницу вашего магазина;



как оптимизировать страницы категорий;



как оптимизировать страницы вашего продукта;



как использовать блоги для получения целевого трафика на ваш сайт электронной коммерции;



как создавать ссылки и повышать рейтинг страниц ваших продуктов на популярных маркетплейсах и в Google.





Зачем записываться на этот курс?

Независимо от вашей платформы электронной коммерции, чтобы построить успешный бизнес, вам нужно научиться получать бесплатный трафик из поисковых систем. Если вы полагаетесь только на рекламу, затраты будут высокими, а рентабельность низкой. Применяя методы, описанные в этом курсе, вы сможете получать больше органического трафика в свой магазин, не платя за рекламу.

Язык, используемый в курсе, прост и понятен нетехническим пользователям, а советы применимы ко всем типам платформ электронной коммерции, включая Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркет и другие. Записавшись на этот курс, вы также получите доступ к набору курсов по цифровому маркетингу, охватывающих все основные каналы цифрового управления площадками, включая рекламу в социальных сетях и в Google.

Эти курсы помогут вам разработать и реализовать полную стратегию электронной коммерции, чтобы увеличить трафик и продажи и вывести свой бизнес на новый уровень. Курс идеально подходит для новичков в маркетинге электронной коммерции и для тех, кто уже имеет магазин электронной коммерции и не удовлетворен результатами.

Создавайте, запускайте и управляйте магазином на маркетплейсе после курса от Нетология

Этот курс предназначен для начинающих в маркетинге на маркетплейсах. Он научит вас основам электронной коммерции и даст рекомендации по настройке, запуску и управлению интернет-магазином.

Помимо теории, вы также узнаете, как создать магазин и правильно составить списки продуктов. Что касается продаж, вы узнаете, как проводить исследования рынка и как использовать платную рекламу, чтобы охватить свою целевую аудиторию и продавать больше продуктов.

Это хорошо структурированная программа обучения электронной коммерции, которую стоит изучить. Как пройти сертификацию?

Чтобы успешно пройти курс маркетинга на маркетплейсе от Нетология, вам нужно выделить по несколько часов в день, в том числе на теорию и практические занятия. По окончании курса и сдаче всех оцениваемых экзаменов (тестов с несколькими вариантами ответов) вы можете получить сертификат о прохождении курса.

Курс по маркетингу на маркетплейсе от университета Синергия

Этот курс преподает специалист, который управляет агентством электронной коммерции с полным спектром услуг. Данная программа обучения лучше всего подходит для начинающих, которые практикуют входящую методологию.

Этот онлайн-курс по электронной коммерции на маркетплейсе познакомит вас со следующими темами.



Электронный маркетинг и как он работает.



Как построить входящую стратегию менеджмента в онлайн-магазине.



Как использовать разные платформы с электронной коммерцией.





Зачем записываться на этот курс?

Онлайн-курс в Синергии идеально подходит для начинающих, которые хотят применить свою стратегию электронной коммерции к методологии входящего трафика. Этот курс предлагает реальные примеры, которые можно применить к вашему онлайн-бизнесу. Более того, вы узнаете все это за несколько недель.

Курс менеджера по маркетплейсам в Академии Селлерова

По сравнению с другими курсами в этом списке, данная программа по маркетингу электронной коммерции — это интенсивный курс для маркетологов среднего или продвинутого уровня. Как профессионал в работе на маркетплейсах, вы узнаете подробные сведения, которые помогут вывести ваши продажи на новый уровень.

Этот курс подробно рассказывает о новых тенденциях электронной коммерции и о том, как использовать различные технологии, чтобы помочь вашему бизнесу быстро расти.

Чему научит вас этот курс.



Выбирать площадку для продажи товара.



Осуществлять регистрацию на платформе и оформлять страницы магазина (настраиваемое, не автоматизированное.)



Оценивать конкурентов, ниши и рынки.



Формирование и оценка своих теорий о запуске продуктов, целевых аудиториях и т. д.



Искать поставщиков, вести переговоры, выбирать наиболее выгодный вариант сотрудничества и закупать товар.





По завершении программы вы получите значок «Сертифицированный специалист по маркетингу на маркетплейсах», который вы можете добавить на свой веб-сайт, в электронную подпись или в профиль на популярных торговых площадках.

Этот курс идеально подходит для тех, у кого уже есть интернет-магазин и необходимо его оптимизировать. Вы научитесь создавать устойчивую стратегию, которая поможет вашему бизнесу добиться успеха в долгосрочной перспективе.

Курс по управлению торговлей на маркетплейсе от RedRadiance

Сертификат RedRadiance в области электронного бизнеса — это обширный курс для владельцев бизнеса, желающих быстро расширить свой магазин. Например, вы узнаете, как улучшить свой поисковый рейтинг и настроить Google Ads.

Когда дело доходит до измерения рентабельности инвестиций в рекламу, очень важно знать, как анализировать пробелы, которые могут привести к потере потенциала вашей рекламы. Этот курс подробно научит вас метрикам для анализа и устранения проблем, которые могут у вас возникнуть.

Курс длится десять часов, и по его окончании вы получите диплом в области электронного бизнеса. Специальность менеджера по маркетплейсам RedRadiance отлично подходит для людей, которые хотят больше узнать об инструментах Google и популярных торговых площадок и о том, как использовать их в своем бизнесе электронной коммерции.

Курс для освоения работы с маркетплейсами на marketplaces.school

Если вы расширяете свой гибридный бизнес электронной коммерции или впервые тестируете возможности с помощью B2B, данный курс поможет вам понять нюансы, которые отличают B2B от B2C.

На этом курсе вы узнаете, как настроить портал B2B, бэк-офис и управление информацией о продуктах. Вы также оцените, как выбрать правильных поставщиков, многоуровневое одобрение покупки, доставку и многое другое.

Курс от marketplaces.school состоит из серии видеороликов, которые разбивают электронную коммерцию на маркетплейсах на удобоваримые части. Самое приятное то, что вы можете двигаться в своем собственном темпе на протяжении всего курса.

Этот курс предназначен для всех, кто хочет попробовать продавать услуги для B2B на популярных торговых площадках по всему миру. Вам не нужно иметь глубокие знания в области электронной коммерции, но некоторые базовые навыки необходимы.

Курс специализации по цифровому маркетингу от brandquad

Если вы хотите получить глубокое понимание мотивов данных и методов анализа, используемых профессионалами в области маркетинга на маркетплейсах, вам подойдет курс «Работа с маркетплейсами» от образовательной платформы brandquad.

Помимо данных, вы узнаете об инструментах и методах веб-аналитики, 3D-печати, социальной коммерции, SEO и о многом другом. Эта специализация включает в себя несколько курсов, которые дадут вам полное представление о различных основных областях электронной коммерции.

Чему вы научитесь на курсах.



Управлять доставкой товара на склад маркетплейса или магазина и контроль планирования.



Создавать продуктовые электронные письма.



Разбираться с отзывами и каверзными ситуациями.



Продвигать товары с использованием маркетинговых инструментов и проверки результатов продвижения.



Мониторингу продаж, анализу, сверке товаров, изменению ценовой политики.



Ведению финансовой отчетности и работе с бухгалтерией.





Эта программа лучше всего подходит для новичков, которым нужна подробная информация от отраслевых экспертов и у которых есть несколько свободных месяцев.

Сколько зарабатывает маркетплейс-специалист

В общем, достаточно для спокойной жизни. Младший специалист, прошедший спецкурсы или бывший помощником управляющего маркетплейсом, может рассчитывать на уровень 1000 $ месяц. У вас будут основные обязанности: создавать электронные письма, отслеживать поставки, предлагать теории для ниши продукта и контролировать доставку товаров на склад.

Предположим, вы хотите получать от 60 до 120 тысяч рублей в месяц. В этом случае вам нужно будет организовать покупку, отгрузку и продажу товаров, оценить продажи, запустить рекламные кампании и оценить теории маркетинга. Вам понадобится около года работы, прежде чем вы перейдете на позицию среднего уровня.

Для старшей роли потребуется около трех лет опыта. Обязанности будут идентичными, хотя анализ не будет «минимальным», а стратегии продвижения товаров должны быть получены от вас легко и уверенно. Вы будете получать от 150 до 300 тысяч рублей в месяц.

Но чтобы претендовать на все эти должности вам придется пройти учебную базу в виде онлайн-курсов. Выбрать подходящий вы можете, прочитав описание и узнав расценки на сайте предложенных выше образовательных платформ. Хотя на первый взгляд кажется, что учеба отнимает много времени на старте, на самом деле, она поможет вам быстро подняться по карьерной лестнице и в кратчайшие сроки стать отличных специалистом с достойной зарплатой.