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МегаФон рассказал, в каких районах Казани жители больше говорят, а в каких — «качают»

МегаФон рассказал, в каких районах Казани жители больше говорят, а в каких — «качают»

Фото предоставлено пресс-службой "МегаФон"

Жители Квартала чаще общаются по телефону, а в Нагорном больше пользуются мобильным интернетом. К таким выводам пришли специалисты МегаФона, проанализировав обезличенные данные с базовых станций в Казани.

Ежедневно казанцы совершают 9 млн звонков. Максимальная голосовая нагрузка зафиксирована в компактном Ново-Савиновском районе. На втором месте по среднему количеству звонков на один телеком-объект расположился Авиастроительный район. Высокие результаты здесь связаны с деловой активностью: в будние дни количество минут, проговариваемых абонентами МегаФона, на 38% выше в сравнении с выходными. Третью строчку по голосовой активности уверенно занимает Советский район.

Совокупный суточный интернет-трафик клиентов МегаФона в Казани превышает 180 Тб. Этого хватит на 3220 лет непрерывного просмотра видеороликов. По объемам онлайн-данных на одну базовую станцию лидирует Авиастрой. Затем следует Кировский район, а замыкает тройку Советский район.

Что касается микрорайонов, то чаще всего звонят в 26-м квартале и в Соцгороде, наименее общительны жители поселка Сухая Река. При этом средняя продолжительность звонка примерно одинакова по всему городу и составляет 35 секунд. Наибольшие объемы передачи данных приходятся на поселок Нагорный, 26 квартал и Юдино.

«Численность населения Казани увеличивается с каждым годом. Параллельно растет нагрузка на мобильную сеть. Чтобы качество сигнала и скорость передачи данных оставались на должном уровне, мы улучшаем технические характеристики действующего оборудования и строим новые объекты. В зоне особого внимания — жилые комплексы, социально-важные объекты, любимые места притяжения жителей и гостей, производственные предприятия. В этом году инженеры компании установили дополнительные базовые станции в Московском, Вахитовском, Советском и Кировском районах города», — говорит директор МегаФона в Татарстане Дмитрий Кузнецов.

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