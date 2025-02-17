Молодые семьи продолжают задаваться вопросом: что выбрать — квартиру в центре или в пригороде? А что, если эта дилемма — всего лишь иллюзия? Исследования показывают, что 68% россиян стремятся к жилью, которое совмещает лучшие черты обоих вариантов: простор для детей, свежий воздух и природу, сохраняя при этом удобный доступ к школам и магазинам.

На казанском рынке недвижимости появились уникальные жилые комплексы, которые стирают грань между городом и природой. Редакция ProKazan выяснила, как новые проекты меняют представления о комфортной жизни, и почему такие варианты становятся выбором номер один для молодых семей.

Семья Петровых

Как найти квартиру, в которой хочется строить планы

Ильясу Шайдуллину, 32-летнему ИТ-разработчику из Казани, и его жене Аиде, которая работает дизайнером на удалёнке, поиски квартиры дались непросто. Хотелось учесть пожелания всей семьи: создать комфортное пространство для трёхлетнего сына Амира, тихое уютное место для работы супруги и при этом учесть, что главе семейства нужно несколько раз в неделю ездить в офис в центр. Паре хотелось жить в инфраструктуре города, но при этом быть ближе к природе, вдали от суеты центральных улиц.

Ильяс и Аида составили список критериев: приемлемая цена, просторная квартира, зеленый район, хорошие детские площадки и возможность быстро добраться до центра Казани.

Мы пересмотрели десятки вариантов. Что-то критично не подходило по цене, у многих новостроек были проблемы с инфраструктурой, а старый фонд расстраивал — тесные дворы, маленькие кухни, никаких удобств для детей, — говорит Ильяс.

Внимание супругов привлек проект квартала «Дома у сада» с уже сданными домами. Семейная пара узнала о комплексе из рекомендаций друзей, а позже отправились на экскурсию. Побывав на месте, супруги еще больше убедились в своем решении о покупке.

Сначала нас зацепила идея квартала-сада, а затем мы увидели, что здесь не просто дома, а многое сделано для людей: стильные прогулочные и спортивные зоны, современные детские площадки, красивые тихие места отдыха, где летом можно даже поработать за ноутбуком. Из окна квартиры, которую мы выбрали, открывается приятный вид на благоустроенный двор. Не последним решающим фактором стала цена: жилье здесь можно купить от 6,1 млн рублей, — рассказывает Ильяс.

Доступная цена позволила приобрести квартиру большей площади, чем рассчитывали молодые люди. Так, в новом пространстве стало возможным организовать рабочее место для обоих супругов, а светлая гостиная с большими окнами превратится в уютное семейное гнездышко.

Для нас было важно, чтобы Амир рос в спокойной, зелёной среде, где есть всё, чтобы мы чувствовали себя дома, — делится Ильяс.

Сейчас семья готовится к переезду. Квартал «Дома у сада» стал настоящей находкой — местом, где сошлись мечты о комфорте, безопасности и удобстве.

Жилье в хорошем районе — удачное вложение

Лилия Сабирова живёт в Салмычах, при этом часто бывает в Лаишевском направлении, в с. Усады. Когда она узнала о строительстве второй очереди квартала «Дома у сада», этот вариант сразу привлёк её внимание.

Во-первых, расположение. Усады находятся близко к Казани, и это удобно с точки зрения ежедневной логистики. Во-вторых, уже сложившаяся инфраструктура: магазины, школы, детский сад — всё в шаговой доступности. Для семей с детьми это идеальный вариант, — рассказывает Лилия. — Когда мы впервые увидели проект, нас привлекли просторные дворы и красота вокруг. Поблизости находятся леса и озера, куда можно с семьей сходить за грибами или отправиться на рыбалку на Камское море.

Еще один важный фактор в принятии решения: возможность выгодно приобрести квартиру в этот проекте.

Нам удалось оформить семейную ипотеку, и если сравнивать с другими вариантами по Казани, то здесь за ту же сумму мы смогли купить квартиру в новом доме с ухоженной территорией, а не выбирать между старыми хрущёвками или загородными таунхаусами без дополнительной инфраструктуры вокруг, — говорит Лилия.

Новая квартира для семьи Лилии стала инвестицией в будущее детей. А в ближайшее время здесь смогут проживать младшие братья и сестры, которые поступают на учебу в Казани.

Квартира в хорошем районе рядом с мегаполисом — это всегда удачное вложение, — отмечает собеседница.

Валентина Петрова давно задумывалась о покупке недвижимости. Изучая рынок, она искала вариант, который был бы удобным для жизни и при этом доступным по цене. Так она обратила внимание на квартал «Дома у сада».

Комплекс находится близко от города, добираться удобно. Район активно развивается, в 2024 году открылась уже вторая большая школа, есть детский сад, магазины, салоны красоты и здоровья, много кофеен и небольших магазинов с фермерской продукцией. А это значит, что жильё здесь со временем только вырастет в цене, и уже сейчас востребовано для аренды, — рассказывает Валентина.

Решающим фактором для покупки стала выгодная программа от застройщика Ак Барс Дом, благодаря которой квартиру удалось приобрести по выгодным условиям.

Кстати, сейчас на покупку в квартале “Дома у сада” действует сразу несколько программ. Выбирайте, какая из них будет удобна именно Вам:

- Квартира в ипотеку со ставкой от 5,9% без удорожания!

- Без первоначального взноса на весь срок

- От 27 тыс. рублей в месяц

- Программа со ставкой от 3,5%

- Стандартная ипотека от 13,9% на весь срок

- С первоначальным взносом от 1,2 млн. руб