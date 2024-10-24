Рынок недвижимости переживает непростой период: программы льготной ипотеки постепенно сворачиваются, а ставки по кредитам растут. В этой неопределённости многие покупатели задаются вопросом: стоит ли вкладывать деньги в недвижимость сейчас или лучше подождать?

Редакция ProKazan пообщалась с Костыркиной Анной Владимировной, руководителем агентства недвижимости «Art House» и узнала, для кого сейчас лучшее время покупать жилье в Казани, и на что стоит обратить внимание.

— Что сейчас происходит на рынке недвижимости? Что делать: ждать или покупать?

Государственные льготные программы видоизменились: по IT-ипотеке повысилась ставка, по семейной – размер первого взноса, а сельскую и вовсе приостановили. На рынке пока еще остались акции от застройщиков. Но и это временно.

Для тех, кто рассматривает покупку жилья, сейчас лучшее время: продавцы на «вторичке» готовы торговаться и уступать в цене. А застройщики разрабатывают выгодные программы, чтобы стимулировать падающий спрос.

— А не выгоднее ли положить деньги на вклад, пока высокая ставка Центробанка и проценты по вкладам?

Нет. Суть в том, что высокие ставки по вкладам означают, что в стране высокая инфляция: рубль дешевеет. А, значит, дорожает всё вокруг: хлеб в магазине, машины в автосалоне и цена на недвижимость.

Давайте разбираться вместе и считать:

Во-первых, высокие ставки актуальны пару месяцев и для небольших сумм. Если, например, у вас есть 15 миллионов, то всего три банка дают вам возможность в течение двух месяцев получать 18-20% годовых на всю сумму. Большинство начисляют проценты на сумму до 1-5 миллионов рублей.

Во-вторых, существует риск потерять часть денег: дело в том, что на вкладах застрахованная сумма равна 1,4 миллиона рублей. И если положить на вклад больше, то остаток суммы никак не защищен.

В-третьих – банки могут приостановить выдачу денег со счетов или ограничить съем денег в определенном размере.

Есть негласное правило: выгодно покупать квартиру в период высоких ставок по кредитам.

— Получается выгоднее всего сейчас вкладывать в квартиры в Казани?

Помимо Казани много выгодных вариантов в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи.

— Какое будущее у российской ипотеки?

В ближайшее время ждать радужных прогнозов не стоит. Центробанк недавно выпустил пресс-релиз об ужесточении политики в отношении ипотеки: не будет кэшбека от застройщиков, а также программ без первоначального взноса и траншевой ипотеки.

Пока в стране не замедлится инфляция, кредитная политика будет только ужесточаться, а значит о доступной ипотеке можно будет забыть.

— Какая сейчас нужна минимальная сумма для покупки квартиры?

По стандартной ипотеке первый взнос составляет 15% от стоимости квартиры, а по госпрограммам от 20% (здесь зависит от банков).

С учетом того, что квартиры в городе стоят от 5 млн, первый взнос должен быть минимум 750 000 рублей. Это может быть ваш материнский капитал, банки принимают его в качестве первого взноса.

— Какие программы сейчас доступны по ипотеке?

Сельская ипотека приостановлена. Ставка по IT-ипотеке теперь 6%, и существует определенный список IT-компаний, кому она доступна. Плюс по IT-ипотеке нельзя купить квартиру в Москве и Санкт-Петербурге.

Семейная ипотека доступна не во всех банках: где-то первый взнос составляет 20%, но в основном уже 30-50%. Здесь надо торопиться! Несмотря на то, что семейную ипотеку продлили до 2030 года - условия могут пересмотреть. Скорее всего будет аналогично IT-ипотеке - ставку поднимут.

— Стало ли меньше клиентов с отменой госпрограмм?

Клиентов по госпрограммам не стало меньше, они просто выбирают для себя другую недвижимость: вторичное жилье или рассрочку.

Сейчас отличное время покупать жилье в рассрочку. Застройщики вынуждены делать действительно выгодные акции и предложения для стимулирования продаж. На данный момент есть множество вариантов рассрочки: от 1 до 5 лет и без участия банка.

Сильно изменился портрет нашего клиента: теперь люди приходят более осознанные, готовые к покупке недвижимости. В начале года приходило больше клиентов с запросом купить недвижимость без первого взноса, и мы закрывали такие сделки. Сейчас же люди приходят с накоплениями в несколько миллионов и хотят жить комфортно.

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