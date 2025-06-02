Казань, 02 июня, 2025 г. — Компания «Лемана ПРО» завершила ребрендинг гипермаркетов сети, финальным этапом которого стало обновление магазинов в Казани. Процесс ребрендинга охватил всю сеть «Лемана ПРО», которая насчитывает 112 гипермаркетов и 17 складских комплексов. В соответствии с новым фирменным стилем заменены вывески, униформа сотрудников, интерьер торгового зала, кассовые зоны и грузовой транспорт для доставки. Новые логотипы также размещены в торговом зале и на парковках. Всего в городе действует три магазина сети.

Компания ставит перед собой задачу завоевать рынок профессиональных клиентов, сохранив при этом лидерство в сегменте B2C и создав платформу, объединяющую розничных клиентов и специалистов в области строительства. Для достижения этой цели, а также для того, чтобы оставаться лидером и отвечать новым вызовам рынка и ожиданиям клиентов, было принято решение о ребрендинге. Смена названия придаст бренду актуальность, экспертность, ориентацию на профессиональных клиентов и подчеркнет социально-экологическую ответственность компании.

Обновленная миссия компании — «Заботимся о доме, думая о будущем» — также воплотилась в новом логотипе. Дом символизирует миссию бренда — помогать клиентам строить и улучшать жилье, делая его комфортным, здоровым, долговечным.

Гипермаркет сети в Казани, расположенный по адресу: ул. Оренбургский тракт, д. 174, был открыт в 2016 году. Ежедневно его посещают более 10 тысяч покупателей. Сегодня его ассортимент насчитывает свыше 43 тысяч товаров, 13% из них — от местных поставщиков. В магазине работает более 370 сотрудников, 100 из которых — с момента открытия.

«Наша цель — не просто обновить внешний облик магазинов, а полностью трансформировать подход к ведению бизнеса, уделяя особое внимание работе с профессиональными клиентами. Это отражено и в новом названии бренда — «Лемана ПРО». Сегодня B2B-сегмент уже составляет 33% оборота нашего магазина в Казани, и до конца 2025 года мы планируем увеличить этот показатель на 17%. Сейчас мы акцентируем внимание на проектных продажах, так как растет спрос на комплексные решения для ремонта и строительства, включая услуги по установке, проектированию и дизайну. Наш магазин — это площадка, где покупатель может с нашей помощью и поддержкой полностью решить свою задачу под ключ. Мы предлагаем услуги по проектированию инженерных систем, ванной комнаты, кухни и гардеробной, позволяя клиентам заказывать товары и услуги в одном месте с гарантией качества», — прокомментировал Виктор Смирнов, директор магазина «Лемана ПРО» в Казани.

В честь ребрендинга в магазине прошло мероприятие для журналистов. Благодаря экскурсии по торговому залу и «закулисью» магазина гости увидели изнутри, как работает крупный гипермаркет, как устроен бэк-офис и что скрывается в зоне логистики, а также пообщались с сотрудниками гипермаркета.

После ребрендинга компания продолжила активную деятельность в сфере устойчивого развития. Приоритетные задачи в этом направлении — делать товары и решения для здорового и экологичного образа жизни доступными для каждого, сокращать выбросы парниковых газов, вносить вклад в развитие циклической экономики и выступать надежным партнером для местных сообществ.