​​В Казани насчитывается более 400 стоматологических клиник. Однако, когда речь заходит о детской стоматологии, выбор места для лечения становится настоящим испытанием. Маркетологи каждой клиники используют схожие формулировки: «современное оборудование», «индивидуальный подход», «опытные врачи». Но что скрывается за этими словами? Чтобы разобраться, редакция ProKazan пообщалась с Григорьевой Юлией Сергеевной, руководителем стоматологической клиники «Фэмели Дент» в Казани и узнала, на что действительно стоит обращать внимание при выборе стоматологии для ребенка.

— Юлия Сергеевна, как сделать визит ребенка к стоматологу не просто безболезненной процедурой, а комфортным и даже приятным опытом?

— Самый главный страх детей в стоматологическом кресле — неизвестность. Это надо понимать и создавать максимально комфортную атмосферу, чтобы визит к врачу не вызывал тревоги.

Перед лечением ребёнок может познакомиться с врачом и кабинетом, потрогать инструменты, понять, что здесь ему ничего не угрожает. Мы договариваемся с детьми: если что-то не так, можно поднять руку, и врач сделает паузу. Процедуры начинаем с самых простых манипуляций, чтобы ребёнок привык и доверился специалисту.

Важную роль играет обстановка: в клинике есть игровые зоны, раскраски, игрушки, телевизор с мультфильмами. В кабинетах — яркие детские кресла, малошумные бормашины, удобные подставки для ног. А после приёма дети получают маленький подарок — это помогает закрепить положительные эмоции.

В «Фэмели Дент» заботятся не только о лечении, но и о доверии. Здесь помогают детям чувствовать себя уверенно в кресле стоматолога, превращая визит к врачу в комфортный и позитивный опыт.

— Как вы подбираете врачей для работы с детьми?

Какие качества должны быть у детского стоматолога, чтобы ребенок не боялся лечения?



— Подбор детского стоматолога — это не просто поиск человека с дипломом, это настоящее искусство. Конечно, наличие сертификата «Стоматология детская», высшего медицинского образования и прохождение ординатуры или интернатуры — это базовые требования. Но в работе с детьми сухие регалии ничего не значат, если врач не умеет наладить контакт с маленьким пациентом.

Мы ищем специалистов, которые терпеливы, доброжелательны, усидчивы и умеют расположить к себе детей. Это важно, потому что страх перед стоматологом у ребенка чаще всего связан не с самим лечением, а с первым опытом в кресле врача. Если врач не смог найти подход, то ребёнок запомнит только стресс.

Кроме этого, важен опыт работы именно с детьми и рекомендации с прошлых мест работы. Отличный стоматолог для взрослых не всегда станет хорошим детским врачом. Важно, чтобы специалист не только лечил, но и объяснял детям, что происходит, работал с их страхами и тревогами.

Хороший детский стоматолог — это тот, кто может превратить приём в игру, создать комфортную атмосферу и завоевать доверие ребенка. Ведь если маленький пациент выходит из кабинета с улыбкой, значит, мы сделали свою работу правильно.

Кстати, в клинике «Фэмели Дент» маленьких именинников ждёт подарок — бесплатный осмотр у стоматолога! В течение трёх дней до и после дня рождения можно привести ребёнка на профилактический приём и получить рекомендации по уходу за зубами.

— Какие уникальные технологии и методики вы используете в детской стоматологии? Есть ли в вашей клинике процедуры, которые не встретишь в других детских стоматологиях Казани?

— Мы используем современные методики, которые делают лечение безболезненным и комфортным. Например, инфильтрационный метод лечения кариеса, который позволяет справиться с проблемой без бормашины. Вместо сверления применяются специальные пасты, которые растворяют повреждённые ткани, сохраняя здоровую эмаль.

Кроме того, в нашей клинике активно используется лечение под микроскопом. Это даёт врачу возможность детально рассмотреть зубные каналы, точно определить границы повреждения и минимально травмировать здоровые ткани.

Чтобы ребёнку было комфортно, мы применяем современные методы анестезии, а во время лечения дети могут смотреть мультфильмы. Всё это помогает снизить стресс и сделать посещение стоматолога позитивным опытом.

— В вашей клинике работают специалисты с высоким уровнем подготовки. Как вы поддерживаете их профессиональное развитие?

— Мы гордимся нашей командой, в которой работают врачи с узкой специализацией и высоким уровнем подготовки. Многие из них прошли ординатуру и аспирантуру, регулярно повышают квалификацию на курсах, семинарах и международных конференциях.

Наши специалисты владеют современными методами протезирования, эндодонтическими манипуляциями и технологиями CAD/CAM. Это позволяет проводить точное и малоинвазивное лечение, даже в самых сложных случаях.

Особенно важны награды за профессиональные достижения, которые получают наши стоматологи. Это признание не только в Казани, но и на федеральном уровне. Мы стремимся к тому, чтобы каждый пациент — от малыша до взрослого — получал лучшее лечение в комфортной обстановке.

— Как у вас построено соблюдение всех норм стерилизации и безопасности, особенно в работе с детьми?

— В детской стоматологии стерильность и безопасность — это не просто правила, а строгий стандарт, от которого нельзя отступать. Мы используем многоуровневый контроль стерилизации:



1. Визуальный контроль – все инструменты запечатаны в стерильные упаковки с индикаторами, которые меняют цвет после успешной обработки.

2. Документация – ведём журналы стерилизации, где фиксируются даты обработки и результаты проверок.

3. Современное оборудование – в работе используем автоклавы и плазменные стерилизаторы, а также специальные индикаторы, подтверждающие качество обработки.

4. Дополнительные тесты – регулярно берём бактериологические пробы и проводим тесты на остатки моющих средств.

Что касается материалов и оборудования, мы выбираем только безопасные и проверенные технологии, адаптированные для детской стоматологии: малошумные бормашины, миниатюрные инструменты, гипоаллергенные анестетики и материалы с приятным вкусом.

Родители могут лично убедиться в стерильности – специалисты клиники «Фэмели Дент» готовы показать процесс обработки инструментов и ответить на все вопросы. Ведь доверие пациентов — это основа работы клиники.

— Какие вопросы и страхи чаще всего волнуют родителей перед лечением их ребенка?

— Чаще всего родители переживают о трёх вещах: будет ли больно, не испугается ли ребенок и как уговорить его спокойно сидеть в кресле. Эти страхи понятны, ведь если первый визит к стоматологу оставит неприятные воспоминания, в следующий раз уговорить ребенка будет намного сложнее.

Мы всегда советуем не запугивать ребенка врачами, не обманывать фразами «только посмотрим» и не передавать ему собственные тревоги. Важно объяснить, что лечение зубов — это обычная и совсем не страшная процедура, что стоматолог не причинит боли, а наоборот — поможет.

Подготовка к приёму начинается дома. Лучше записываться на время, когда ребенок бодр и спокоен, не перегружен впечатлениями и не хочет спать. За два часа до приёма желательно не кормить малыша, чтобы он чувствовал себя комфортно. Многие дети легче адаптируются, если берут с собой любимую игрушку или планшет с мультфильмами. А ещё важно доверять врачу: детский стоматолог сам знает, как объяснить ребёнку, что с ним будет происходить, в игровой форме и понятными словами.

После приема в «Фэмели Дент» обязательно хвалят маленьких пациентов, чтобы визит оставил только положительные эмоции. Чем раньше ребенок научится доверять стоматологу, тем проще будет заботиться о здоровье его зубов в будущем.

Выбор детской стоматологии — это важный шаг для родителей, которые заботятся о здоровье своего ребенка. Важно, чтобы малыш не испытывал страха перед лечением, а процесс проходил максимально комфортно. В «Фэмели Дент» создают доверительную атмосферу, используют современные безболезненные методики и помогают маленьким пациентам преодолеть тревогу.

Клиника предлагает индивидуальный подход, внимательных специалистов и комфортные условия, чтобы визит к стоматологу стал положительным опытом. Записаться на приём можно уже сегодня, чтобы сохранить здоровую улыбку ребенка на долгие годы.