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· Виктория Зимина

Лазерная коррекция зрения в клинике «Кузляр»

Лазерная коррекция – это инновационная офтальмологическая процедура, которая позволяет вернуть остроту зрения. Процедура выполняется бережно и быстро на инновационном лазерном оборудовании. В эффективности лазерной коррекции уже убедились тысячи пациентов клиники «Кузляр» - они решились и теперь наслаждаются красотой мира без рамок очков и линз.

В каких случаях можно рекомендовать лазерную коррекцию зрения?

  • Миопия или плохое зрение при взгляде вдаль. В этом случае вы легко читаете, пишете, разглядываете фото в смартфоне, а вот узнать человека издалека не получается.
  • Гиперметропия или плохое зрение вблизи. В этом случае вы легко различаете номер такси даже издали, а вот сообщение в смартфоне набираете на вытянутых руках.
  • Астигматизм или искажение изображения. В этом случае предметы независимо от расстояния всегда немного размыты или искажены по горизонтали или вертикали.
  • LASIK. Это стандартная технология, хорошо зарекомендовавшая себя. Методика используется уже давно и является хорошо изученной. Отличием LASIK является программа работы лазера – она является стандартной для каждого пациента, поэтому не учитываются индивидуальные особенности глаз, а значит, результат нельзя предсказать с высокой точностью – у каждого пациента будет достигнута своя острота.
  • SUPER LASIK по технологии Contoura VISION. Методика предполагает топографическое измерение роговицы на аппаратах Oculyzer и Pentacam. Это позволяет персонифицировать программу работы лазерной установки и обеспечить высокую результативность для каждого пациента.
  • SUPER FEMTO LASIK. Это инновационная методика, которая отличается способом формирования лоскута роговицы. Если в первых двух рассмотренных технологиях лоскут формируется с помощью лезвия, то в данном случае – с помощью лазерного воздействия, что повышает безопасность и точность процедуры.

Какие методы и технологии используются?

Как узнать, какая технология вам подходит?

Сделать вывод о состоянии органов зрения и подобрать подходящий метод коррекции может только врач на основании результатов комплексной диагностики. Проведение тщательного обследования – обязательное условие лазерной коррекции, гарантирующее безопасность процедуры и безупречный результат. Пройти диагностику зрения и проконсультироваться со специалистом можно в клинике «Кузляр».

Сделайте первый шаг на пути к идеальному зрению уже сегодня - запишитесь на консультацию в клинику «Кузляр»!

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