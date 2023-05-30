Казань приняла делегацию российских застройщиков

Единый ресурс застройщиков РФ организовал девелоп-тур по лучшим жилым комплексам страны. Татарстан привлек внимание федеральных игроков рынка недвижимости как лидер по объемам строительства Поволжского Федерального округа. В Казани урбан-тур ежегодно проводится для обмена опытом между застройщиками на примерах передовых новостроек, победителей «ТОП-ЖК».

В столице Татарстана делегация осмотрела передовые жилые комплексы-новостройки. ЖК «Мой Ритм» от компании «Ак Барс Дом» традиционно привлек внимание российских застройщиков благодаря продуманным решениям в комплексном освоении территорий, что было подтверждено очередной наградой «ТОП ЖК–2023» в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в Республике Татарстан». Стоит отметить, что «Ак Барс Дом» имеет серьезный опыт в застройке больших территорий, а по итогам 2022 года вошел в лидеры по объему ввода жилья в Татарстане. Застройщик подтверждает свое ответственное отношение к покупателям, и дома в ЖК “Светлая долина” и “Казань XXI век” были сданы на год раньше срока.

Делегация ознакомилась с территорией ЖК «Мой Ритм», задающий новые стандарты обустройства жилой среды. Коллеги по “цеху” высоко оценили работу застройщика в качестве применения передовых продуктовых решений в строительстве и благоустройстве.

- Прогуливаясь по комплексу, видно, что компания не останавливается на достигнутом и работает над улучшением своего предложения, дополняя продукт новыми современными подходами, - отметили застройщики во время обхода.

Жилой комплекс расположен в Советском районе и имеет высокую транспортную доступность: рядом основная городская магистраль – проспект Победы, 6 остановок общественного транспорта, в перспективе открытие новой станции метро. Неподалеку большая профильная школа и 2 детских сада, магазины формата у дома, кафе. В планах дальнейшего развития территории: досуговый центр, большой игровой парк с элементами национальной мифологии, государственные и частные клиники, центры спорта и бьюти-индустрии.

– Расположение комплекса уникально – на месте бывшего аэропорта, в самой высокой точке города, – рассказал заместитель генерального директора ООО «АБД» (бренд «Ак Барс Дом») Илья Лекарев. – Для удобства жителей застройка территории ведется комплексно и разделена на четыре микрорайона. На сегодняшний день построена основная необходимая инфраструктура: дороги, проложены сети. Первый микрорайон сдан и в нем живут люди. В этому году начато строительство дополнительных 100 тысяч кв метров, вскоре приступим к освоению еще 100 тысяч квадратов. В планах завершить работы по следующему микрорайону к 2027 году.

Особый интерес представителей делегации вызвали дворовые пространства ЖК «Мой Ритм».

– В основе идеи благоустройства тема ритма, причём, в каждом дворе она обыгрывается по-своему, – рассказала руководитель отдела развития продукта компании «Ак Барс Дом» Инна Тарасова. – В качестве акцента использована диагональ, которая добавляет не только удобства в передвижении, но и эстетики всему пространству, позволяя настроиться на ощущение дома и уюта. Дополнительное зонирование организовано благодаря различным видам покрытия всей территории: тротуарная плитка, брусчатка разных цветов, морская галька, щепа, зеленые газоны. Атмосферу добавляют малые архитектурные формы и уличное освещение.

Важной частью дворового пространства остается озеленение. В ЖК «Мой Ритм» более тридцати типов насаждений разной тональности — осенью появляется множество оттенков желтого и красного, а зимой хвойные сохраняют «баланс зелени». Средние кустарники хорошо разграничивают территорию, а крупноствольные деревья поддерживают теневое пространство.

Динамику Моего Ритма подчеркивают спортивные зоны, оборудованные на придомовых территориях, площадки для футбола и баскетбола с трибуной для болельщиков, оборудование для кроссфита, столы для настольного тенниса и воркаут-зоны.

В домах квартала реализован комплексный подход к безопасности: концепция «дворы без машин», пропускная система доступа в подъезд, охрана. Вход на территорию только для жителей и их гостей. На территориях предусмотрены наземные и подземные парковки.

- В двух последних домах сданного микрорайона жителями сейчас ведется активный ремонт, но квартир в продаже там уже не осталось, – пояснила собравшимся исполнительный директор «Ак Барс Дом» Айгуль Латыпова. – Возводимые нашей компанией жилые комплексы вызывают интерес не только благодаря удачным локациям и уникальному благоустройству, а также продуманной квартирографии. В своих проектах мы предлагаем квартиры с удобными планировками и разными вариантами отделки, в том числе с готовыми кухнями со встроенной техникой. Покупателю есть, из чего выбрать, над развитием в этом направлении планируем работать и дальше.

В новых задачах компании – оставаться гибкими и динамичными, проектируя такие квартиры, которые будут востребованы на протяжении последующих лет. Ведь сейчас создаются дома, в которые люди будут заселяться через 1,5-2 года, и, строя будущее, компания старается не только учесть все пожелания покупателей, но и предвосхитить их.