В IT-парке имени Б. Рамеева прошла встреча с министром цифрового развития РТ Айратом Хайруллиным. Она собрала тех, кто не обсуждает тренды, а создаёт их: стартаперов, разработчиков, инвесторов. Обсуждали не столько будущее, сколько настоящее, которое уже выходит за пределы презентаций.

ИИ в сельском хозяйстве, крипта на законных основаниях, школы программирования в 150 городах страны и стартапы, где всё делает ИИ, а у человека — только роль проверяющего. Такие идеи раньше звучали как футуризм, но сегодня в Татарстане к ним относятся как к рабочим инструментам.

Как регион готовится стать IT-хабом не только России, но и всего Ближнего Востока? И что это даст каждому из нас уже в ближайшие годы? Редакция ProKazan — среди тех, кто всё это видел и слышал своими глазами и ушами.

Атмосфера: неформально, но по делу

В день встречи IT-парк превратился в живой организм. Всё кипело: питчи, демо, жужжащие разговоры у стендов. Глава Минцифры РТ Хайруллин слушал и записывал, а не читал по бумажке — формат получился скорее как сессия по развитию, чем протокольная встреча.

На площадке — разработчики ИИ, основатели edtech- и fintech-проектов, студенты, которые только начали путь, и акселерационные ветераны с опытом и болью. Кто-то пришёл за связями, кто-то — за обратной связью. Но все — с реальными кейсами, которые уже работают или скоро будут внедрены.

От умных ферм до цифровых двойников городов — решения на стыке науки и практики. Такие встречи стали не витриной, а точками сборки, где формируются союзы, запускаются пилоты и меняется сам подход к технологиям: не «когда-нибудь», а «уже внедряем».

Стартапы, которые могут всё поменять

1. Умная корова — здорова

Татарстанские разработчики показали болюсы — миниатюрные датчики, которые помещаются в желудок коровы и в реальном времени отслеживают температуру, активность и питьевой режим. Сбой в поведении — сигнал фермеру. Заболела — лечим до симптомов. Система уже тестируется и обещает поднять эффективность животноводства на новый уровень.

2. 3D-мир из обычного видео

Проект Nuhotech позволяет создавать точные 3D-модели зданий и пространств всего за три недели — с помощью обычной камеры смартфона. Без дорогих сканеров и сложных программ. Газпром, музеи и университеты уже заинтересованы. Применение — от обучения и туризма до промобезопасности и ритейла.

3. Алгоритм — новый агроном

Стартапы в сфере «умных» комбайнов перешли от сбора данных к их анализу. Система прогнозирует урожайность, оптимизирует маршруты, экономит топливо и точно рассчитывает дозировку удобрений. Меньше трат — больше выхлопа.

Курс на экспорт и интеллект

В 2024 году оборот IT-компаний республики превысил 225 миллиардов рублей. Но, по словам министра, этого недостаточно. Главный ориентир — международные рынки: Ближний Восток, Азия, страны СНГ.

«Мы хотим, чтобы татарстанские решения конкурировали на глобальном уровне — и уже создаём для этого площадки, включая совместные проекты в Катаре», — заявил Хайруллин.

Госуслуги — без очередей и формальностей. Одна из ближайших трансформаций — цифровизация государственного сервиса. Татарстан готовится запустить новую систему, которая позволит жителям получать госуслуги… через видеозвонок. «Зачем идти в МФЦ, если можно показать документы и решить вопрос из дома?» — объяснил министр. В перспективе — интеграция с мессенджерами и создание системы персонализированных уведомлений для граждан.

AI — не модный тренд, а вопрос выживания

«Через два года компании, не использующие LLM-модели, просто не смогут конкурировать на рынке», — подчеркнул Айрат Хайруллин. Искусственный интеллект уже сегодня заменяет до 40% рутинной работы: от техподдержки до маркетинга и разработки. Речь идёт не о будущем, а о настоящем — и министр чётко дал понять: бизнесу нужно адаптироваться или остаться позади.

О чём рассуждали: вызовы, которые не спрятать под ковёр

Встреча не избегала острых тем. Технологии растут стремительно, но вместе с ними растут и противоречия, которые требуют системных решений. Цифровизация фермерства: «Мы готовы, но не по такой цене». Фермеры хотят идти в ногу со временем, но сталкиваются с простой реальностью: оборудование для «умного» сельского хозяйства — дорогое, особенно если оно импортное. В ответ на это Айрат Хайруллин озвучил позицию министерства: Татарстан будет продвигать и субсидировать отечественные разработки. Цель — сделать технологии доступными не только для крупных агрохолдингов, но и для малых хозяйств. Международные рынки: шагнуть за границу — непросто. Несмотря на уже налаженные связи с Катаром и Саудовской Аравией, участники отметили: выйти на внешний рынок — это не просто экспорт. Это адаптация, локализация, юридическая и культурная перестройка продукта. Конкуренция — жесткая, а внимание иностранных клиентов нужно ещё заслужить. Республика делает ставку на IT-экспорт, но путь к масштабируемому успеху только начинается.

Будущее рабочих мест

Уже сегодня, по словам министра, до 30% кода пишется не людьми, а алгоритмами. А в ближайшие годы — и вовсе каждое предприятие столкнётся с необходимостью внедрять LLM-модели. Что будет с офисными работниками, техподдержкой, маркетологами? Министр не исключил: часть профессий исчезнет. Но появятся новые — и важно быть готовыми к этому скамейкой кадров.

Татарстан — точка сборки цифрового будущего?

Здесь делают не «как в Москве», а «как надо». Экосистема не только формируется, но и уже приносит результаты: стартапы находят клиентов, ИИ-технологии интегрируются в медицину и ЖКХ, образовательные инициативы доходят до глубинки.

Если регион сохранит темп, поддержит молодые команды, расширит экспорт — он вполне может стать не просто IT-хабом России, а одним из флагманов на цифровой карте мира.

Будущее — не где-то там. Оно уже здесь. И в Татарстане его можно потрогать руками.