Как заинтересовать ребенка спортом: рассказывает артистка балета Большого театра

Бесспорно, развитие ребенка должно быть гармоничным, а это не только разные кружки раннего развития и игры на логику, но и искренняя любовь к здоровому образу жизни, которая закладывается с раннего детства. Конечно, дети – существа непостоянные: сегодня они хотят заниматься, завтра нет, но главное – правильная мотивация! Как заинтересовать малыша, рассказала артистка балета Большого театра, педагог-хореограф Анна Русских.

«Главное в работе с детьми возрастом 3-5 лет – это подать спорт как игру, - отмечает педагог. – Должна быть постоянная смена активностей: побегали, попрыгали, похлопали, снова побегали, потанцевали… И так по кругу. А также иногда все-таки следовать за желанием ребенка и, если придется, импровизировать».

Для самых маленьких, отмечает Анна, подойдут наклоны, прыжки, упражнения на растяжку, простые танцевальные движения - притопы-прихлопы. А вот как сделать домашнюю тренировку всей семьей не только полезной (что важно для родителей), но и увлекательной (что важно уже для ребенка)? «Можно устроить игру с элементами провокации: например, кто выше прыгнет? Кто быстрее дотянется до игрушки? – рассказывает хореограф. – И не забывать хвалить малыша, даже если он что-то не так сделал, подбадривать: «Ты молодец, но можешь еще лучше!». Можно заинтересовать ребенка и такими словами: «Слушай, ты так здорово делаешь, научи меня!».

Ну а самое надежное, пожалуй – увлечь своим примером. К тому же все эти коврики, гантели, шейкеры, массажеры могут быть настолько яркими и внешне привлекательными, что малыши сами к ним потянутся. А там и дело пойдет! Решительно всю спортивную экипировку SilaPro – от ковриков до тренажеров - можно приобрести в ближайшем "Галамарте" по акции «Второй товар за 1 рубль» 27 и 28 мая. Так что, если вы остаетесь в городе на выходные, лучше не печальтесь по этому поводу: целые корзины обновок настроение сделают поистине летним, тем более что само лето уже вот-вот придет!