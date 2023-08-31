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Как учителя готовятся к 1 сентября: рассказ от первого лица

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Подготовка к школе – довольно трудоемкий процесс: дети пытаются вспомнить, что проходили в прошлом году, родители сбиваются с ног, чтобы приобрести все необходимое: ручки, пеналы, тетради, канцелярию… Со своей стороны, учителя тоже готовятся к началу нового учебного года. Советы родителям – как минимизировать стресс для ребенка и чем ему можно помочь в школьной жизни – дала учитель математики и информатики Анастасия Кузнецова.

Анастасия Кузнецова

«Самый главный совет родителям — быть помощником своему ребенку в предстоящем обучении, неважно, первоклассник он или одиннадцатиклассник, - отмечает Анастасия. - Ребенку важна забота, поддержка и понимание, поэтому необходимо создавать для него ситуации успеха, помогать в выполнении уроков, следить за режимом дня. И обязательно в конце дня разговаривать о прошедшем учебном дне, интересоваться, чему новому он сегодня научился, с какими трудностями встретился».

Перед 1 сентября учителя проводят много подготовительной работы, рассказала учитель: «Нужно разработать рабочие программы по предметам, подготовить кабинет, организовать классный час к 1 сентября, закупить канцтовары. Всегда нужны такие вещи, как ежедневники, ручки и карандаши, тетради и блокноты». Кстати, вряд ли для кого-то будет сюрпризом то, что дети постоянно теряют все на свете, от ручек до пеналов. Как раз на такой случай родителей ждет приятный сюрприз: с 4 по 10 сентября в "Галамарте" будет действовать акция "Второй товар за 1 рубль" на все канцтовары. А это значит – можно будет купить про запас все необходимое, при этом не потратившись: рюкзаки любых форм и цветов, мешки для сменки, письменные и чертежные принадлежности, товары для творчества, канцелярию на любой вкус – от ручек с забавными насадками от ClipStudio до фигурных блокнотов и пеналов.

И напоследок напоминаем всем: как ни странно, но учителя тоже люди, и у них тоже были свои 1 сентября, и даже двойки. «Помню, что у меня была красивая синяя юбка и пиджак, белые туфельки, мне заплели два больших белых банта и дали букет из гладиолусов. А запомнились мне больше всего из школьной жизни дружба, учителя, экскурсии, огоньки, школьные концерты и олимпиады».

«Галамарт» поздравляет всех с 1 сентября и желает, чтобы весь учебный год прошел легко, весело, благополучно и оставил бы после себя только приятные воспоминания. Учеба может и должна быть в радость; в добрый путь!

8 800 25 000 25

https://galamart.ru/

*Акция «Второй товар за 1 рубль» на канцтовары действует 4-10 сентября 2023 г. в розничных магазинах «Галамарт».

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