Рынок индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в последние годы испытывает значительное давление. По данным статистики, объем продаж новостроек упал на 20% в 2023 году, и строительные компании массово сталкиваются с падением спроса и сложностями в заключении сделок. Но есть и те, кто успешно преодолевает кризисные моменты. Анна Тонова, основательница Центра загородной недвижимости «Эни-Дом» делится, как удалось не только удержаться на плаву, но и развиваться в непростых условиях. В этом интервью она расскажет о стратегиях, которые помогают двигаться вперед, и простых решениях, которые могут быть полезны не только бизнесменам.

– Как пережить кризис и при этом двигаться вперед? В чем секрет?

– Секретов тут особых нет, разве что один – не останавливаться, когда сложно. Ситуация действительно непростая: сделки стали редкостью, особенно те, что проходят через банки. Мы оказались к этому не совсем готовы, но добились одобрения лимитов на эскроу-счетах и начали понемногу выводить сделки. Это помогло получить небольшую «подушку безопасности», но расслабляться не стали. В таких условиях нужно не просто ждать лучших времен, а искать возможности.

Мы решили усилить работу с агентами. На рынке много непрофессионалов, которые могут сорвать сделку. Был случай, когда агент, не зная базовых вещей о загородной недвижимости, устроил такое шоу, что клиент, мягко говоря, был в шоке. Поэтому мы вернулись к обучению агентов – нам важно, чтобы каждый наш специалист умел грамотно работать и знал, что делает.

– А чем ваше обучение отличается от других? Кажется, сейчас все учат всех.

– Да, сейчас действительно доступны всевозможные обучения. Вопрос только в их качестве. Мы обучаем агентов так, чтобы они знали каждый аспект своей работы – от технических характеристик дома до юридических нюансов. Это не просто теоретические занятия, у нас практические занятия, выездные уроки, зачеты. Агенты должны понимать, какие документы проверять, на что обращать внимание при осмотре дома. Например, как распознать, что с домом могут быть проблемы.

– Ваши дома иногда называют дорогими. Как вы объясняете эту разницу в цене?

– Мне часто говорят: «У вас же дорого!» А я отвечаю: «Давайте посмотрим поближе». И, знаете, оказывается, что если сравнить наш дом в такой же комплектации с конкурентами, то цена у них будет выше на миллион рублей. Проблема в том, что многие застройщики заманивают низкой стартовой ценой, но потом добавляют дополнительные расходы, и в итоге покупатель получает совсем не ту сумму, что ожидал. Мы сразу предлагаем честные условия – никаких сюрпризов после подписания договора.

– Поддержка спорта – довольно неожиданное направление для строительной компании. Почему вы решили вкладываться в это?

– Ну, во-первых, потому что это правильно. Мы верим, что поддержка спорта – это не только о физическом здоровье, но и о развитии личности. Нам нравится идея помогать людям находить себя в жизни. Поэтому мы поддерживаем Федерацию конного спорта Татарстана и проводим любительские соревнования. Знаете, как приятно видеть, когда кто-то, кто никогда раньше не участвовал в соревнованиях, вдруг решает попробовать. Для нас это не просто маркетинговый ход – это вклад в развитие общества.

Мы организуем кубки, чтобы дать людям возможность заниматься спортом, независимо от уровня подготовки и финансовых возможностей. Мы не замахиваемся на профессиональный спорт, это скорее для тех, кто хочет испытать себя, сделать что-то новое. Даже если человек просто «любит лошадок», как у нас шутят, – пусть приходит и пробует!

– А как справляться с психологическим давлением, когда не знаешь, что будет дальше?

– Это всегда сложно, особенно когда кажется, что всё, что ты делаешь, бесполезно. В такие моменты я делаю маленькие шаги. Даже если не знаешь, куда двигаться – нужно просто пробовать разные пути, пусть и небольшие. Недавно участвовала в бизнес-игре, где моделировалось создание государства с нуля. Там я поняла, что важно сохранять способность действовать, даже когда всё вокруг хаотично. В жизни предпринимателя такое случается каждый день – если сидеть сложа руки и ждать, пока хаос рассосется сам по себе, ничего не получится.

Еще один важный момент – это умение находить новые смыслы в своей работе. Не раз бывало, что я задавалась вопросом: «А зачем я это делаю?» И находила ответ – ради людей, ради того, чтобы строить дома, которые станут настоящими очагами. Эта мысль помогает двигаться дальше, несмотря на все сложности.

– Вы упомянули, что отказались от работы с некоторыми типами заказчиков. Это же рискованный шаг, особенно в кризис!

– Возможно, но для нас это было правильным решением. Мы решили сосредоточиться на тех заказчиках, которые разделяют наши ценности и подходят нам по духу. Да, это означало потерю части клиентов, но зато позволило сосредоточиться на качестве и не размениваться на компромиссы. Мы хотим строить дома для тех, кто ценит честность и готов идти на сотрудничество.