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· Яна Крутовских

Как приостановить старение? Доступный способ, который нужен каждому после 25 лет

Как приостановить старение? Доступный способ, который нужен каждому после 25 лет

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43-летняя читательница Арина В. поделилась с редакцией историей о том, как она начала принимать коллаген. Далее - с ее слов.

Мне 43 года и уже лет пятнадцать я увлекаюсь темой красоты и здоровья. У меня было несколько причин начать принимать коллаген. Так ли он эффективен, как все говорят? Давайте разберемся. Вообще, коллаген - это важный и нужный белок. Чтобы организм его вырабатывал, ежедневно ему нужны витамины А, Е, А, С, D. Они содержатся в мясе, морепродуктах, желатиновых десертах.

Но! Такие продукты нужно употреблять постоянно, а это не всегда получается с современным образом жизни. И даже если их постоянно употреблять, все равно чем старше, тем синтез медленнее. Уже после 25 года жизни синтез коллагена снижается с каждым годом, и это одна из причин старения организма в целом. Организм у нас умный, и в первую очередь он думает о здоровье. Только после того, как вам будет хватать коллагена в организме, он направит излишки на улучшение кожи.

Лично у меня было 3 причины начать принимать коллаген. И спустя 9 месяцев могу поделиться результатами:

  • Я уже долгие годы делаю все, чтобы притормозить процесс старения. С такой целью без коллагена не обойтись.
  • Постоянно скрипела и хрустела суставами. Плюс, я много хожу и у меня простреливали колени. Теперь я порхаю практически как молодая лань: легко и беззвучно.
  • У меня воспалилось сухожилие в кисти руки. Настолько сильно, что мне приходится носить бандаж. Коллаген в этих целях помог идеально.

Я пробовала пить коллаген от десятка производителей, но либо мне не подходил запах, либо вкус, либо состав. В итоге остановилась на ProLife. Вкус очень приятный, как будто пьешь компотик. Наверное, потому что состав слишком щедрый. Будто сами производители еще не догадались, насколько добротную концентрацию коллагена они дают! Удобно, что тут сразу есть витамин С, который необходим для лучшего усвоения коллагена.

В целом хочу сказать, что это прекрасное дополнение для здоровья организма. Ведь самое главное это здоровье. А если вы здоровы, то будете и красивы!

Заказать коллаген можно по ссылке - https://ozon.ru/t/9ojJZDr!

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